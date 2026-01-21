Наиболее слабым местом русской инфляционной корзины остаются фрукты и овощи. За последние годы они были основным возбудителем инфляционных действий, как реакция на трудности огромных масштабов, чем положение дел в русских огородах.

2026 год не стал исключением. По официальным данным (которые, как правило, в России украшают ситуацию) только с 1 по 12 января огурцы в России выросли в цене на 21,3%, помидоры – на 13,6%, картофель – на 5,8%. Сезонный всплеск спроса совпал с повышением НДС и других налогов.

В итоге, продуктовая корзина в России сильно подорожала именно за период российских традиционных праздников. Российские кухарки только удивлялись, как так получилось, что огурцы из соседнего региона стали дороже иностранного авокадо.

Если брать данные Росстата, то за 12 дней 2026 года инфляция в России достигла почти 40% (при пересчете в годовые проценты). Понятно, что эффект увеличения налогов со временем ослабнет, но первые дни нового года шокировали россиян.

По ощущениям потребителей, цены на продукты с нового года выросли примерно на 20%, к тому же начал уменьшаться ассортимент товаров и количество продавцов.

Ничего удивительного здесь нет. Если повышаются налоги или вы заставляете налоговиков собирать налоги "как следует", то из-за увеличения фискального давления растут цены. Далее приходит ЦБР и напоминает, что процентные ставки по кредитам снижать нельзя, потому что инфляция велика. Фискальный импульс толкает цены ввысь, а монетарные меры не дают упасть расходам заемщиков на обслуживание кредитов.

Поэтому такие "овощные ценовые танцы" на фоне наличия фундаментальных причин по росту цен для России в принципе опасны, потому что будут иметь циклический характер. Конечно, власти России действуют по советским протоколам: как только выросли цены на огурцы, то на борьбу с высокими ценами отправили Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Как показывает практика, если ФАС в России и удается снизить цены, то сразу снижается и качество продуктов питания.

В целом же, правительство в России хорошо знает, что инфляционные процессы в них начинаются с овощей, фруктов и других продуктов питания. Потому федеральные чиновники часто подавляют инфляцию импортом продуктов питания. За 11 месяцев 2025 года импорт товаров питания в России вырос на 14%, а экспорт свалился на 8%. Также известно, что Россия во второй половине 2025 года снизила экспорт зерна на 18%, хотя ранее отчиталась о рекордных урожаях.

Так что ситуация с продовольственной безопасностью в России по отдельным направлениям не очень хорошая. Федеральное правительство спасает, что мировой рынок пищевых продуктов хорошо диверсифицирован и у него всегда будет возможность поссорившись (например) с Азербайджаном импортировать томаты из Турции.

Впрочем, неурожаи, проблемы с логистикой и кадрами в сельском хозяйстве России естественным путем актуализируют проблему продовольственной безопасности страны-агрессора, в которой нашлось несколько очень слабых мест.