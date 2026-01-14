НАБУ пришло к Тимошенко

Первые часы ненавистники НАБУ и борцуны по внешнему управлению бегали и кричали, что НАБУ работает на американцев и вновь ослабляют украинские власти перед очередными переговорами. Как к ослаблению позиции Украины относится подозрение вечной оппозиционерке, не очень понятно. Но снова "американские следователи" и это все.

Проходит несколько часов и НАБУ обнародует записи "невинной" Юлии Владимировны. Где она не только перекупает депутатов от монокоалиции, но и планирует разрушить коалицию, взорвать правительство, голосовать только за увольнение, но не за назначение. Короче, планировала Юлия Владимировна организовать полноценный политический кризис, чтобы потом выгодно продать свою золотую акцию. И делает это во время войны и рекордных холодов на фоне уничтожения российскими энергетической инфраструктуры. Реально человек платит деньги, чтобы во время войны у нас не было министра энергетики и министра обороны. Ах да, человек еще и за увольнение Малыша голосовал. И за это, наверное, тоже платили.

Так кто здесь на кого работает? И почему именно сейчас упоминается контракт на покупку газа по безумной цене в диких объемах имени Тимошенко-Путина. Но это такое. Может просто январские воспоминания…. Хотя очень хотелось бы, чтобы в телефоне Юлии Владимировны нашли что-то с того периода. Уже 15 лет этого жду.

Но вопрос другой. И что теперь делать? Где новая методика? Теперь НАБУ работает на Зеленского, а не на американцев против Зеленского? Что говорит сторож с кладбища? Что говорит Корчинский? Что говорят муртады Юлии Владимировны? Что скажет Мосейчук?

Платить ли депутатам это теперь "благотворительность"? Если бы депутатам не заплатила Юлия Владимировна, то им бы заплатили или солдаты НАТО, или Путин?

Я запутался. Так на кого работает НАБУ?

Дорогие мои. Что это делается….