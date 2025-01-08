На Западе происходит откат к заводским установкам?
На Западе происходит, кажется, "откат к заводским установкам". McDonald's упразднил установленные ранее показатели по "равенству и инклюзивности" для своих сотрудников и поставщиков (по сути, "квоты на геев и других") – The Wall Street Journal.
И вслед за Meta Цукерберга меняет правила модерации контента в Facebook и Instagram. Мол, "восстанавливает свободу высказываний", потому что "стало много ошибок и цензуры", как сказал Цукерберг.
"Мы возвращаемся к нашим истокам, чтобы сосредоточиться на сокращении ошибок, упрощении наших правил и восстановлении свободы выражения на платформах. Мы избавимся от проверяющих фактов и заменим их пометками сообщества, подобными используемым на платформе X".
Насколько это реально изменит ситуацию, покажет время. Но в целом тенденция интересна. Маятник дошел до предела и рванул назад. Крупные корпорации сориентировались первыми.
Конечно, при таком "социальном реверсе" законов о принудительном лечении гомосексуализма уже не дойдет, крайняя точка все же сместилась ближе к умеренности.
Но понятно, что в целом ситуация с диктатом толерантности действительно сдвинется к другому полюсу – к следующему историческому витку.
Так что нас ждет время интересных событий в этом направлении.