На Западе происходит откат к заводским установкам?

На Западе происходит, кажется, "откат к заводским установкам". McDonald's упразднил установленные ранее показатели по "равенству и инклюзивности" для своих сотрудников и поставщиков (по сути, "квоты на геев и других") – The Wall Street Journal.

И вслед за Meta Цукерберга меняет правила модерации контента в Facebook и Instagram. Мол, "восстанавливает свободу высказываний", потому что "стало много ошибок и цензуры", как сказал Цукерберг.

"Мы возвращаемся к нашим истокам, чтобы сосредоточиться на сокращении ошибок, упрощении наших правил и восстановлении свободы выражения на платформах. Мы избавимся от проверяющих фактов и заменим их пометками сообщества, подобными используемым на платформе X".

Насколько это реально изменит ситуацию, покажет время. Но в целом тенденция интересна. Маятник дошел до предела и рванул назад. Крупные корпорации сориентировались первыми.

Конечно, при таком "социальном реверсе" законов о принудительном лечении гомосексуализма уже не дойдет, крайняя точка все же сместилась ближе к умеренности.

Но понятно, что в целом ситуация с диктатом толерантности действительно сдвинется к другому полюсу – к следующему историческому витку.

Так что нас ждет время интересных событий в этом направлении.