ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Світ

На Заході відбувається відкат до заводських установок?

Олексій ГолобуцькийОлексій Голобуцький

На Заході відбувається відкат до заводських установок?
На Заході відбувається відкат до заводських установок?

На Заході відбувається, здається, "відкат до заводських установок". McDonald's скасував встановлені раніше показники з "рівності і інклюзивності" для своїх співробітників та постачальників (по суті, "квоти на геїв та інших") – The Wall Street Journal.

І слідом Meta Цукерберґа міняє правила модерації контенту у Facebook та Instagram. Мовляв, "відновлює свободу висловлювань", бо "стало забагато помилок і цензури", як сказав Цукерберґ.

"Ми повертаємося до наших витоків, щоб зосередитись на скороченні помилок, спрощенні наших правил та відновленні свободи висловлювання на платформах. Ми позбудемося перевіряльників фактів і замінимо їх позначками спільноти, подібними до тих, що використовуються на платформі X".

Наскільки це реально змінить ситуацію, покаже час. Але загалом тенденція цікава. Маятник дійшов до межі і рвонув назад. Великі корпорації зорієнтувались першими.

Звісно, при такому "соціальному реверсі" до законів про примусове лікування гомосексуалізму вже не дійде, крайня точка все ж змістилась ближче до поміркованості.

Але зрозуміло, що загалом ситуація з диктатом толерантності дійсно зсунеться до іншого полюсу – до наступного історичного витка.

Так що на нас чекає час цікавих подій у цьому напрямку.

Блоги