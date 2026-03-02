Минфин РФ идет сдаваться, а ЦБР готовится к отступлению на финансовом фронте

На прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия должна пересмотреть параметры бюджетного правила. Суть правила в том, что Минфин России устанавливает цену нефти, при превышении которой Фонд национального благосостояния (ФНД) получает вливания из бюджета. Когда же цена ниже установленной, ФНД должна помогать бюджету.

В бюджете на 2026 год РФ установила цену 59 долларов за баррель. Однако в январе налоговая цена была меньше 41 доллара, и в феврале она была столь же далека от 59 долларов. А поскольку ФНД в России уже давно пуст, то и выделять из него нечего.

Поэтому Минфин России анонсировал "гениальное решение": опустить индикативную цену на нефть, правда до какого уровня – пока остается интригой. Думаю, что опустят в соответствии с прогнозом ЦБР, который тот на позапрошлой неделе снизил с 59 до 45 долларов.

Изменения в бюджетном правиле в России автоматически приведут к ослаблению рубля к доллару США и к юаню, а также к росту планов по заимствованиям федерального правительства через ОФП.

ЦБР даже и не отрицал, что будет ослабление рубля и увеличение заимствований, но успокаивал рынок: что, мол, катастрофы не будет. Интересно, откуда им известно, что крушения не будет. Они же еще в декабре с пеной у рта доказывали, что нефть будет по 59, а она в январе была по 41, и то с большой натяжкой от Минэкономразвития.

Ослабление рубля автоматически затрагивает вопросы инфляции и уровня ставок в 2026 году.