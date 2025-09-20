МиГи в Эстонии. Как это повлияет на нашу войну?

С точки зрения Путина, давление на Европу – это главный путь к выходу Украины из Донбасса. А потому, провокации будут регулярными

1. Окончание войны в логике Путина предполагает следующие моменты:

- полная оккупация Донбасса;

– Завершение, хотя бы в основных параметрах формирования Чебурнета, как главного, с точки зрения внутренних служб Кремля, предохранителя от дальнейших революций.

- частичное снятие санкций и начало политического диалога с Западом.

2. Главной преградой, с точки зрения Кремля, по поводу захвата Донбасса, является Европа. Ведь именно ЕС пока является главной преградой для снятия санкций с РФ. Но здесь мы должны понимать, для Европы, которая декларирует примат ценностей над всем остальным, важны ответы на два вопроса:

- Как будет обеспечена долговременная безопасность Европы?

- параметры дальнейших экономических затрат, связанных с новыми геополитическими реалиями (ЕС не хочет быть вечной дойной коровой).

3. Я уже писал: как только ЕС поймет ответы на эти вопросы, их точка зрения по Украине может начать меняться. И Росси считает, что атаки на Польшу или Эстонию будут ускорять этот процесс (действительно ли это так – пока ответ неочевидный).

4. Главная ошибка россиян состоит в том, что пока США не готовы давать ответы на эти вопросы, потому что в логике Трампа, он ничего не должен делать, а все должны заплатить за него ничего не делающего.

5. Поэтому мы сейчас имеем патовую ситуацию. Европа опасается, США не хочет, а Россия не может ничего кроме провокаций. Китай традиционно ждет.

6. Ситуация может измениться только тогда, когда одна из сторон изменит свою позицию. Это произойдет. Но не сейчас и пока спрогнозировать, кто из четырех игроков первый нарушит этот баланс очень сложно (я считаю, что наименее реалистичным является начало военной операции Россией, а наиболее реалистичной является игра Китая).

7. При этом пока не стоит переживать по поводу остановки помощи ЕС для Украины. Почему? Читайте в п.3.