Майк Помпео в наблюдательном совете украинского оборонного предприятия? Где-то мы это уже видели

Назначение Майка Помпео в наблюдательный совет Fire Point – это уже не первый пример того, как отдельные бизнес-политические персонажи пытаются превратить американские имена в "крышу" для своих частных игр.

Это уже было...

Помните, был ли такой министр времен Януковича Злочевский? А его Burisma назначила сына Байдена в наблюдательный совет не потому, что он был специалистом по газовому сектору. А потому, что хотел из-за приобщенности к американцам найти себе иммунитет, оправдание и политическую "страховку" - и для хороших решений, и для очень сомнительных.

Прошло десять лет - снова тот же "рецепт". Только сейчас ставка делается не на демократов, а на республиканцев. Хотя Майк Помпео и не входит в ближний круг Трампа, но кто учитывает такие мелочи? Главное - иметь американскую фамилию в совете, чтобы потом можно было сказать: "Это ведь не мы, это же у нас здесь люди уровня Госсекретаря сидят. Все по-честному".

Вот в этом и состоит главный трюк – не в развитии компании, не в прозрачности, не в стратегии. А в попытке прикрыться чужими политическими брендами, чтобы обладать дополнительной защитой и легитимностью. Ибо задача выглядит следующим образом: найти американца в совете, назвать это "международным партнерством" и прикрывать им свои частные интересы.

Украина уже раз получила пощечину по делу Burisma, когда частные решения отдельных лиц втянули страну в американские внутренние баталии. Удивительно, что урок никто из ОП так и не выучил.

Потому что сегодня мы видим повторение того же механизма: поиск "американской крыши" вместо построения нормальных правил игры.

И как обычно – удар по репутации получит не частная компания.

Грабли те же, просто актеры новые.