Любовный треугольник. Как борются за Трампа Москва и Киев

Переговоры о прекращении российско-украинской войны начинают напоминать бразильский сериал, в котором жертва и агрессор борются за сердце Дональда Трампа, а тот не может сделать свой выбор, пишет Павел Казарин для slawa.tv.

Дональд Трамп войдет в историю как настоящий владелец своего слова. В том смысле, что он сам решает, какие свои обещания выполнять, а какие нет. Начиная с конца мая, президент США грозится ввести санкции против России, если она не пойдет на прекращение огня. И каждый раз Владимир Путин находит для Трампа объяснение, почему тот не должен выполнять свои обещания. В мае таким объяснением была якобы готовность Москвы к переговорам. В Стамбул прилетели делегации обеих стран, но единственное, о чем им удалось договориться, это обмен пленными. Трамп использовал это как повод отказаться от введения согласованных с Евросоюзом синхронных санкций против российской экономики.

В июле Дональд Трамп объявил Москве ультиматум и пообещал санкции против стран, покупающих у РФ нефть, если та не прекратит огонь. Но потом американский президент встречается с главой Кремля на Аляске, и тот убеждает его, что вместо прекращения огня следует работать над комплексным мирным договором. Одно из условий - Украина идет из Донецкой области, а в обмен получает от РФ оккупированные фрагменты Сумской и Харьковской областей.

Санкции снова отложены, Трамп зовет в Вашингтон Зеленский и все ожидают, что Украину будут принуждать к территориальным уступкам. В результате в Вашингтон вместе с Зеленским приезжает целый десант европейских лидеров, основная задача которых — привести Трампа в сознание и не дать ему реализовать сценарий, который пойдет. И, судя по всему, проукраинской делегации удалось сместить фокус обсуждений по территориальным уступкам на более конкретные темы. Гарантии безопасности Украины (в случае заморозки войны). Закупки американского оружия для Украины. Обмен пленными и возвращение похищенных детей. Тему же территориальных уступок договорились обсудить позже — на прямых переговорах Зеленского с Путиным.

Первоначальные цели сторон не изменились. Украине важно добиться прекращения огня. Европе важно убедить Трампа ввести новые санкции против Путина. Путину важно продолжать войну, которую, по его убеждению, он сможет выиграть на поле боя. А Трампу важно получить Нобелевскую премию мира и объявить на весь мир об очередном миротворческом триумфе. Поэтому Путин и пытается сместить акцент по прекращению огня на подписание мирного соглашения. По той простой причине, что мирное соглашение может готовиться годами — на фоне продолжающейся войны. К тому же в процессе подготовки соглашения можно выдвинуть неприемлемые для Украины условия, а после его отказа обвинить Киев в срыве процесса и тем самым подтолкнуть Трампа прекратить помощь жертве агрессии. Теперь, после нескольких итераций переговорного сериала, можно сделать вывод. Дональд Трамп избрал для себя роль переговорщика в конфликте, в котором он сочувствует агрессору. Но при этом слить жертву ему мешает политическая традиция Соединенных Штатов и позиция Европы.

В результате Трамп то и дело попадает под волшебство невыгодных Украине российских предложений, и вслед за Украиной с Европой вынуждены играть свою часть политического спектакля, цель которого напомнить президенту США, что это именно Москва не заинтересована в мирном процессе. Вот и теперь Путину удалось сорвать введение санкций, запланированных на 8 августа. Удалось поселить в голове американского президента идею, что мирное соглашение лучше прекращения огня. Владимир Зеленский, в свою очередь, предложил обсудить мирное соглашение на непосредственной встрече с самим Путиным.

Видимо, расчет делается на то, что неоднократно заявлявший о нелегитимности Зеленского Путин откажется от непосредственной встречи с ним и тем самым вызовет возмущение Дональда Трампа. Фактически, весь мир стал свидетелем спектакля, который разыгрывают для одного единственного зрителя — президента США. В этом спектакле Россия и Украина прилагают усилия, чтобы убедить Трампа, что в незавершении войны виновата другая сторона. С той лишь разницей, что Украина заинтересована в прекращении огня и предлагает обсуждать именно это. Россия же заинтересована в продолжении войны — и поэтому пытается подменить прекращение огня темой разработки "мирного соглашения".

Все это явилось результатом того, что у Дональда Трампа нет привычной нам этической системы координат. В рамках которой жертва и агрессор имеют разные права и несут разную степень ответственности за войну. Дональд Трамп так сильно мечтает записать себе в актив прекращения войны, что ему, собственно, все равно, за чьи средства эта война закончится. И потому главное соревнование теперь идет за то, кого именно он сочтет виновником того, что его мечта не сбылась — Москву или Киев.

Поведение Дональда Трампа напоминает поведение трехлетнего ребенка. Переговоры с трехлетним ребёнком никогда не отличались долгосрочностью достигнутых обязательств. И теперь европейские лидеры обречены исполнять роль нянек, уговаривающих капризного малыша не есть с пола и не бросаться посудой. Подыгрывают ему в его самолюбовании и эксцентричности — при этом пытаясь скорректировать его представление о реальности. Пытаются намекнуть, что бизнес-логика плохо работает в мире политических величин, и все это — на фоне громких комплиментов мудрости и величия человека, которому досталась самая большая экономика планеты и самая большая армия мира. В 2025 году весь мир обречен жить в рамках этого сценария. До конца каденции Дональда Трампа остается еще три с половиной года.