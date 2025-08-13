Ловушки Аляски, или Артподготовка россиян перед встречей Трамп-Путин

Задымление на Запорожской АЭС и террорист, который хотел убить никому не нужного министра обороны РФ Белоусова – это часть артподготовки россиян перед встречей Трамп-Путин. Правда, Трампу, мне кажется, глубоко на все это наплевать.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что российские СМИ, похоже, не получили единого месседжа и каждый пишет что-нибудь свое, по мере того, как он сам догадывается, что нужно писать. Единственное исключение – военкоры, получившие указание гасить негативные ожидания и "предательство" от того, что Путин не просто встречается с американцами, а может даже отказаться от идеи полностью уничтожить Украину.

Это говорит только об одном: российские власти не понимают, как пойдет разговор и оставляет за собой люфт. В целом же, разговор имеет два практически равнозначных аспекта: границы и санкции. И экономическая ситуация в России такова, что санкции, с точки зрения логики, важнее границ. Правда, логика здесь не самое сильное место Путина.

В целом же, мы можем говорить о трех базовых сценариях разговора Трамп – Путин. Сразу нужно оговориться, что это базовые сценарии, каждый из которых будет иметь ряд инвариантов.

Путин идет в надежде, что ему удастся затянуть время. Его базовая идея – навязать воздушное перемирие с одновременными президентскими выборами в Украине. Логика следующая: он объявляет воздушное перемирие, война на земле продолжается. Украина в настоящее время проводит выборы и через три-четыре месяца происходит подписание окончательного мира. Путин считает, что за это время он сможет оккупировать Донецкую область, что с моей точки зрения невозможно. Но что более важно: мы не можем проводить выборы во время войны. Поэтому этот вариант невозможен для нас и ЕС. Трамп, похоже, будет настаивать на полном прекращении войны с частичным "подавлением" линии фронта, которая является линией будущего "границы". И соответственно, срочные выборы Президента. Путин выставит сразу невозможные условия о выходе Украины с не оккупированных территорий, что даже Трамп не поддержит.

Но это только часть разговора. Главная, по-моему, и пока закрытая часть переговоров - это о снятии санкций и возможных преференциях для США.

Предложение россиян, озвученное еще три месяца назад, о совместном освоении Арктики – это слишком дорогостоящая и очень далекая перспектива. Поэтому это может быть только приложением к другим предложениям.

Другое предложение о создании общих торговых домов под американским флагом, которые будут торговать подсанкционными товарами в ЕС, выглядит нереальным из-за позиции Европы.

Пока мы не понимаем, какой будет модальность снятия этих санкций, но повторюсь, это, мне кажется, будет главной частью разговора.

Все станет ясно уже завтра. Но Трамп действительно не лукавит, когда говорит, что все станет ясно в первые минуты разговора. И как бы это странно ни звучало, по состоянию на данный момент, похоже, сам Путин не понимает, а как он поведет этот самый разговор.

Дело в том, что у него нет хороших вариантов. Окончание войны – это конфликт с ура-патриотической частью общества, которая перейдет в проактивную оппозицию, хоть и кухонную на первом этапе. Срыв переговоров будет означать ужесточение вторичных санкций и ускорение рецессии российской экономики. А выход из рецессии российские власти видят только в трех аспектах: репрессии, рейдерстве и падении в объятия КНР.

Если завтрашние переговоры проваливаются, следующее переговорное окно возможностей откроется только в момент финишной прямой переговоров США-Китай. То есть примерно через полгода.