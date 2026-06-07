Кто и когда вбомбит Москву в правильный выбор

В кремле, наконец, признались, что прочли письмо от Зеленского с предложением – объявить перемирие и начать переговоры. Прочли и что дальше?

Сцена признания – обалдеть. Сначала Песков утром 5 июня объявил, что пришёл "в ночи" к "путину" с переведенным в Гугле письмом. На это "в ночи" обратили внимание и возникли разные аллюзии. Вечером в речи на закрытии форума "путин" сказал, что утром письмо бегло прочёл, в нём хамство, и предложение объявить перемирие, чтобы начать переговоры, нам не подходит. Подходят переговоры без перемирия. Ведь мы уже ведём их. Собственно, переговоры тоже не нужны, так как мы наступаем и уже победили. Поэтому – "Горе побеждённым" – подписывайте то, что мы продиктуем, и закроем вопрос. Можно торговаться только о "денацификации".

Но так как в кремле и в РФ многие сомневаются, что они уже победили Украину, НАТО и 50 стран Рамштайнской коалиции, то "путин" произнёс: ошибаются те, кто думает, что расея в изоляции! Мы продаём уран США, на форуме находится официальная делегация США, и главное – с нами Индия, давний покупатель нашего оружия. Китай у "путина" неожиданно исчез и вместо него появилась Индия. Это результат поездки в Пекин 20 мая.

Но с Индией не задалось – никого из её правительства на форуме в Петербурге не было. Поэтому Индию заменили Танзанией, президентка которой согласилась приехать и сидела справа от "путина". Одетая в жакет, закутанная в тёплый платок и в больших очках она была похожа на пенсионерку из Подмосковья, приехавшую продать зелень и картошку с огорода. Сходства добавляла смуглая кожа.

Шавкат Мирзиёев сидел слева от "путина" с таким задумчивым видом, что можно было решить – он вычисляет, сколько Московия осталась должна хану Узбеку, и когда лучше эту тему поднять. Министра энергетики Саудовской Аравии рядом с ними не было. Он вместо себя отправил даму, похожую на тех любознательных леди, которым Буданов давал ордена, когда заведовал ГУР. Китай представлял член Политбюро Хань Чжэн, выглядевший как кадровый разведчик. Лукашенко и сам не приехал, и замов не прислал. Как они без него провели бизнес-форум?!

Марк Рубио ещё 4 июня ответил Ушакову по поводу "официальной делегации США", что Госдеп её не направлял. Только неофициальную из лиц свободных профессий типа актёров и политологов, но это к ЦРУ. Рубио не стал напоминать, что расея продала США не только уран, но и Аляску, и уточнять, может хотите продать ещё какую-то колонию?

Но "путин" почему-то упорно твердил 5 июня, что в зале есть официальная делегация США, и значит расея не в изоляции. Это лишь усугубляло сомнения, что в кремле кто-то ещё верит в то, что РФ уже победила 50 стран Рамштайнской коалиции.

Но так как сама коалиция ещё даже не начинала, то "путин" и другие делают страшные глаза и заявляют – РФ готова воевать ещё несколько лет и на любых новых фронтах. Этот нарратив повторяют в ином формате профессор Соловей и другие типа "оппозиционеры". Но такое плохо согласуется с утверждением, что РФ уже всех победила, тем более США. Если победила, то с кем собирается воевать и почему готовится к мобилизации?

В центре этой нестыковки и фотографий с форума находится реакция "путина" на письмо с предложением перемирия и начала переговоров с Украиной и Европой. В кремле выбрали форум как место её демонстрации по двум причинам. Первая, хотели выказать пренебрежение, мол многолетняя война против Украины – это такая мелочь, что о ней не стоит говорить. Надоело, давайте говорить о торговле, спорте и балете. Вторая, сколько не кричи "Расея не в изоляции!", но сам не веришь. Поэтому о войне с Европой "путин" говорил 29 мая с саммита в Астане, а о письме Зеленского – с форума в Питере.

Его жалобу на хамство в письме можно было трактовать как – мы разговаривать с этими "укрофашистами" не будем, и как: дайте время подумать, мы великая держава и не можем так сразу согласиться на переговоры с Украиной и Европой. Ничего другого от кремлёвцев никто и не ждал. Но в качестве мотивировки могли бы придумать что-то более элегантное, чем обвинение в хамстве.

С этим хамством вообще вышел полный прокол – письмо прочли даже те, кто никогда бы не прочёл, ограничившись пересказами в СМИ. Искали хамство и обороты типа барыга и ливерная колбаса, но поняли – "путин" и тут соврал. Мало ему фейка с "официальной делегаций США" и подмены Индии на Танзанию. Кто этот титан мысли про хамство? Неужели снова Лавров?

Пропагандисты дружно подхватили: "Хамство, хамство...". Самые проницательные заявили – письмо состряпали не в Киеве, а в Лондоне и уже намеревались развить тему о вечно гадящей англичанке, но тут из-за моря-океана возник Трамп.

Трампу сообщили о реакции кремлёвцев на письмо в то время, когда "путин" ложился спать с надеждой, что к нему в ночи опять не явится Песков с бумажками. Не тут-то было – Трамп категорично сказал с "борта № 1", что РФ и Украине пора договориться, что это я довёл их до этой позиции, и если бы в 2020 г. я был президентом, то этой войны никогда бы не произошло.

Неизвестно, кто к кому являлся в ночи, но утром 6 июня Песков явился в китайское информагентство CGTN, вещающее круглосуточно на всех языках, и сказал, что очень хочет сделать эксклюзивное заявление. Китайцы были не против и дали ему слово.

Заявление Пескова было кратким. Ключевой в нём была фраза – "Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакция Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед." В ней ключевые слова – "реакция Трампа" и "не будем забегать вперед". Они означают – так как Трамп настаивает, то мы согласны, но официально объявим об этом не сразу.

Вечером Пескова уточнял Дмитриев в студии для видео-блогеров сети "В контакте". Смысл его уточнения: мы и США – великие державы, поэтому нам важно восстановить с ними отношения, а не ссориться из-за какой-то там Украины. Можем пойти на уступки по ней, если Трампу так важна эта Украина.

Кремлёвцы, наконец, осознали, что период игры с Трампом в кошки-мышки закончился и прекрасно знают, почему Дональд любит повторять, если бы в 2020 г. президентом стал я, то РФ не осмелилась бы напасть на Украину. В отличие от 2016 г., когда Москва ставила на Трампа, чтобы Хиллари Клинтон не отомстила за платье Моники, в 2020 г. её агентура в США лезла из кожи вон, чтобы Трамп не стал президентом.

Поэтому "путин" через пять дней после инаугурации Трампа в 2025 г. произнёс: "Я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 г. не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса в Украине, который возник в 2022 году". Это было извинение за соучастие в краже путём фальсификаций голосования по почте и другими способами.

Лавров и другие до сих пор стараются эту мысль "путина" как-то переформулировать, поскольку звучит она немножечко по-дебильному – если бы президентом был Трамп, то мы не решились бы напасть на Украину. Получается не очень, притом, что мысль верная.

Но проблема не в том, как сформулировать для Трампа, а в том, что память у Дональда хорошая, о чём он регулярно напоминает, и кремлёвцы не знают, как им дешевле выйти из войны и всей этой ситуации. Поэтому пробуют разные варианты и ждут, может кто-нибудь поможет и вбомбит их в правильный.