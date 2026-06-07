Хто і коли вбомбить Москву у правильний вибір

У кремлі, нарешті, зізналися, що прочитали листа від Зеленського з пропозицією – оголосити перемир'я та розпочати переговори. Прочитали і що далі?

Сцена визнання – очманіти. Спочатку Пєсков вранці 5 червня оголосив, що прийшов "вночі" до "путіну" з перекладеним у Гуглі листом. На це "вночі" звернули увагу та виникли різні алюзії. Увечері в промові на закритті форуму "Путін" сказав, що вранці лист побіжно прочитав, у ньому хамство, і пропозиція оголосити перемир'я, щоб розпочати переговори, нам не підходить. Підходять переговори без перемир'я. Адже ми вже ведемо їх. Власне, переговори теж не потрібні, тому що ми наступаємо і перемогли. Тому – "Горі переможеним" – підписуйте те, що ми продиктуємо, і закриємо питання. Можна торгуватися лише про "денацифікацію".

Але оскільки в кремлі та в Росії багато хто сумнівається, що вони вже перемогли Україну, НАТО та 50 країн Рамштайнської коаліції, то "путін" сказав: помиляються ті, хто думає, що Росія в ізоляції! Ми продаємо уран США, на форумі є офіційна делегація США, і головне – з нами Індія, давній покупець нашої зброї. Китай у "путіну" несподівано зник і замість нього з'явилася Індія. Це результат поїздки до Пекіна 20 травня.

Але з Індією не вдалося – нікого з її уряду на форумі в Петербурзі не було. Тому Індію замінили на Танзанію, президентка якої погодилася приїхати і сиділа праворуч від "путіна". Одягнена в жакет, загорнута в теплу хустку і у великих окулярах, вона була схожа на пенсіонерку з Підмосков'я, яка приїхала продати зелень і картоплю з городу. Подібності додавала смуглява шкіра.

Шавкат Мірзієєв сидів ліворуч від "путіна" з таким задумливим виглядом, що можна було вирішити - він обчислює, скільки Московія залишилася винна хану Узбеку, і коли краще цю тему підняти. Міністра енергетики Саудівської Аравії поряд із ними не було. Він замість себе відправив даму, схожу на тих допитливих леді, яким Буданов давав ордени, коли завідував ГУР. Китай представляв член Політбюро Хань Чжен, який виглядав як кадровий розвідник. Лукашенко і сам не приїхав, і заступників не надіслав. Як вони без нього провели бізнес-форум?

Марк Рубіо ще 4 червня відповів Ушакову з приводу офіційної делегації США, що Держдеп її не направляв. Тільки неофіційну з осіб вільних професій на кшталт акторів та політологів, але це до ЦРУ. Рубіо не став нагадувати, що Росія продала США не тільки уран, а й Аляску, і уточнювати, чи може хочете продати ще якусь колонію?

Але "путін" чомусь завзято твердив 5 червня, що в залі є офіційна делегація США, і отже, Росія не в ізоляції. Це лише посилювало сумніви, що в кремлі ще хтось вірить у те, що РФ вже перемогла 50 країн Рамштайнської коаліції.

Але оскільки сама коаліція ще навіть не починала, то "путін" та інші роблять страшні очі та заявляють – РФ готова воювати ще кілька років і на будь-яких нових фронтах. Цей наратив повторюють в іншому форматі професор Соловей та інші типи "опозиціонери". Але таке погано узгоджується із твердженням, що РФ уже всіх перемогла, тим більше США. Якщо перемогла, то з ким має намір воювати і чому готується до мобілізації?

У центрі цієї нестиковки та фотографій з форуму знаходиться реакція "путіна" на лист із пропозицією перемир'я та початку переговорів з Україною та Європою. У кремлі обрали форум як місце демонстрації з двох причин. Перша, хотіли висловити зневагу, мовляв, багаторічна війна проти України – це така дрібниця, що про неї не варто говорити. Набридло, давайте говорити про торгівлю, спорт і балет. Друга, скільки не кричи "Росія не в ізоляції!", але сам не віриш. Тому про війну з Європою "путін" говорив 29 травня із саміту в Астані, а про лист Зеленського – з форуму у Пітері.

Його скаргу на хамство у листі можна було трактувати як – ми розмовляти з цими "укрофашистами" не будемо, і як: дайте подумати час, ми велика держава і не можемо так відразу погодитися на переговори з Україною та Європою. Нічого іншого від кремлівців ніхто й не чекав. Але як мотивування могли б вигадати щось елегантніше, ніж звинувачення в хамстві.

З цим хамством взагалі вийшов повний прокол – лист прочитали навіть ті, хто ніколи не прочитав би, обмежившись переказами у ЗМІ. Шукали хамство і обороти типу бариг і ліверна ковбаса, але зрозуміли - "путін" і тут збрехав. Мало йому фейка з "офіційної делегацій США" та заміни Індії на Танзанію. Хто цей титан думки про хамство? Невже знову Лаврів?

Пропагандисти дружно підхопили: "Хамство, хамство ...". Найпроникливіші заявили - лист зготували не в Києві, а в Лондоні і вже мали намір розвинути тему про англійці, що вічно гадить, але тут через море-океану виник Трамп.

Трампу повідомили про реакцію кремлівців на листа в той час, коли "путін" лягав спати з надією, що до нього вночі не з'явиться Пєсков з папірцями. Не тут-то було – Трамп категорично сказав з "борту № 1", що РФ та Україні час домовитися, що це я довів їх до цієї позиції, і якби 2020 р. я був президентом, то цієї війни ніколи б не сталося.

Невідомо, хто до кого з'являвся вночі, але вранці 6 червня Пєсков з'явився в китайське інформагентство CGTN, яке мовить цілодобово всіма мовами, і сказав, що дуже хоче зробити ексклюзивну заяву. Китайці були проти і дали йому слово.

Заява Пєскова була короткою. Ключовою в ньому була фраза - "Що стосується обміну заявами, публікації листа Зеленського, реакція Трампа на цей лист, можна багато говорити, але не забігатимемо вперед". У ній ключові слова - "реакція Трампа" і "не забігатимемо вперед". Вони означають – оскільки Трамп наполягає, ми згодні, але офіційно оголосимо про це не відразу.

Увечері Пєскова уточнював Дмитрієв у студії для відео-блогерів мережі "В контакті". Сенс його уточнення: ми та США – великі держави, тому нам важливо відновити з ними стосунки, а не сваритись через якусь там Україну. Можемо піти на поступки нею, якщо Трампу така важлива ця Україна.

Кремлівці, нарешті, усвідомили, що період гри з Трампом у кішки-мишки закінчився і чудово знають, чому Дональд любить повторювати, якби 2020 р. президентом став я, то РФ не наважилася б напасти на Україну. На відміну від 2016 р., коли Москва ставила на Трампа, щоб Хілларі Клінтон не помстилася за сукню Моніки, у 2020 р. її агентура в США лізла зі шкіри, щоб Трамп не став президентом.

Тому "путін" через п'ять днів після інавгурації Трампа у 2025 р. сказав: "Я не можу не погодитися з ним у тому, що якби він був президентом, якби у нього у 2020 р. не вкрали перемогу, то, можливо, і не було б тієї кризи в Україні, яка виникла у 2022 році". Це було вибачення за співучасть у крадіжці шляхом фальсифікацій голосування поштою та іншими засобами.

Лавров та інші досі намагаються цю думку "путіна" якось переформулювати, оскільки вона звучить трішки по-дебільному – якби президентом був Трамп, то ми не наважилися б напасти на Україну. Виходить не дуже при тому, що думка вірна.

Але проблема не в тому, як сформулювати для Трампа, а в тому, що пам'ять у Дональда хороша, про що він регулярно нагадує, і кремлівці не знають, як їм дешевше вийти з війни та всієї цієї ситуації. Тому пробують різні варіанти і чекають, може хтось допоможе і вбомбить їх у правильний.