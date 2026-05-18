''Крыса'' забилась в угол и вынуждена мириться с черным дымом лишь бы не в Москве

Указ Зеленского о разрешении провести парад на Красной площади обошёлся Украине в три дня интенсивных бомбардировок – в кремле обиделись на пародирование "путина". Поэтому, когда Трамп отправился 13 мая в Китай, они дали себе свободу рук, но "красную линию" – по энергетике не бить – переходить не стали.

Крупный блэкаут в Украине вынудил бы Трамп и Си Цзиньпина жёстко и совместно отреагировать, а это кремлёвцам было точно ни к чему. Они и так из всех сил внушали россиянам – Трамп и Си Цзиньпин не будут обсуждать войну РФ в Украине. Кремлёвцы ещё большие кавээнщики, чем пресс-службы Зеленского.

Поэтому целью бомбардировок было выплеснуть обиду, провести "воспитательную работу" с Банковой, привычно надавить на психику украинцам ударами по жилым домам и на последнем месте – разрешение Герасимову прояснить отдельные вопросы вдали от линии фронта. В результате в Киеве сирены непрерывно гудели три дня.

Кремль не реагировал так бурно на системные удары по нефтетерминалам на Балтике и на Чёрном море, как на указ о параде. Не реагировал, так как знал – они спланированы в США, и по поводу их надо звонить в Вашингтон, а не в Киев.

С 2024 г. боевые действия ведутся в целом в стабильном режиме – рашисты медленно продвигаются на земле, чтобы не спровоцировать резким движением НАТО на вступление в войну в каком-то формате, а ЗСУ дронами корёжит НПЗ и нефтебазы по всей РФ, но так чтобы не создавать региональные дефициты бензина и дизеля. Исключение – Кубань. Они восстанавливают НПЗ, но мы территории не возвращаем. Они пиарятся на новых захватах сёл и городов, у нас пиарятся на чёрном дыме с НПЗ. С позиций военной пропаганды всё логично – есть успехи, но и неудачи тоже есть. На войне как на войне.

В кремле вынуждены мириться с налётами на НПЗ. Без них нельзя. Противнику надо разумно подыгрывать, чтобы в его рядах не возникло желание сменить стратегию, а с ней и менеджмент. Если этого не делать, то в Украине начнут задавать неудобные вопросы Верховной Раде и Банковой, требовать выборов президента, и ещё невесть чего, вплоть до письма "Трамп, введи войска!".

За пять лет правительство Украины ни разу не обратилось к ООН за военной помощью, ссылаясь на статью Устава ООН о коллективной самообороне. К отдельным государствам тоже не обращалось. Просило лишь денег, оружия и гарантий безопасности по окончанию войны. В гарантиях не отказывают, но после войны. Остаётся самая "малость" – закончить войну. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.

Нельзя сказать, что кремлёвцев эта ситуация устраивает. Они предпочли бы закрепить юридически захват территории и закончить войну. Торг тоже допускают. Но натыкаются на то, что никто из членов ООН не согласен передать РФ около 20% территории Украины. Ни корейский вариант, ни варианты непризнанных государств как с Грузией и Молдовой уже невозможны, так как РФ объявила своей не только оккупированную часть Украины, но и те регионы, которые не захватила. Кремлёвцы сами урезали себе поле для манёвра и сами загнали себя в угол мантрами про Донбасс и прочее.

"Крыса" сама забилась в угол, изображает в нём тигра, вынуждена мириться с чёрным дымом где-нибудь в Казани или Рязани, лишь бы не в Москве, и больше всего боится, что кто-то начнёт "раскачивать лодку".

Но именно это с нарастающей скоростью и глобально стал делать Трамп. Если в 2025 г. это были ещё лёгкие покачивания, убаюкивавшие "крысу", и она мечтала о некоем "духе Анкориджа", то после отставки Ермака, похищения Мадуро и арестов "серых" и "белых" кораблей РФ "крысу" начало тошнить. После "Эпической ярости" и доведения Миндич-гейта до фазы "Династия" и вопроса, кто такой Вова, где он живёт, а может он не курит и не пьёт, подташнивание у "крысы" начинает переходить в хроническую рвоту. Вскрытие покажет, была "крыса" беременна революцией или ещё чем-то.

Глобальные перемены и наметившаяся смена политменеджмента в Украине означают для кремлёвцев лишь одно – "вечер перестаёт быть томным". Лавров, пока Трамп был в Китае, явился в Индию на саммит глав МИД стран БРИКС с докладом, как реформировать ООН. Доклад от имени РФ и лукашенко. Уход Зеленского в РФ начинают воспринимать как печальную неизбежность и задаваться вопросом: как быть с целями "СВО"?

Пескову приказали объявить, что РФ с Каей Каллас вести переговоры о войне против Украины не будет, так как она плохого мнения о РФ. В кремле так увлеклись, что забыли: Каллас – глава МИД всего Евросоюза. Это фатальный ляп, имеющий взрывную силу. Не исключено, "путин" после возвращения из Пекина будет вынужден за него извиниться. Ведь Трамп и Си Цзиньпин "почти не обсуждали войну РФ с Украиной", поэтому в Пекин мчится "путин" и вслед за ним размеренно приедет Зеленский. Разумеется, лишь для того, чтобы обсудить экспорт чая в Украину.

Трамп апробирует схему, если США откажутся быть посредником в переговорах между РФ и Украиной, и станут, так сказать, "стороной конфликта", то согласится ли Китай взять эту роль на себя? Си Цзиньпин ответил, можно попробовать, и разрешил Зеленскому визит в Китай, в чём долго отказывал. Трамп тоже будет на днях проверять в Конгрессе в какой степени обе партии готовы поддержать Украину, и где проходит граница поддержки её у Демпартии, о которой говорил Обама в 2022 г. Трамп хочет узнать, готовы ли демократы, называющие его "агентом Москвы", стать реально "стороной конфликта" или они могут лишь называть путина убийцей и совместно с кооперативом "Династия" пилить бюджет.

Если Песков извинится перед Каллас и скажет, что его выдрали из контекста и вообще неправильно перевели на российский язык, и РФ готова вести с ней переговоры о войне в Украине, санкциях и другом, то надо будет признать волшебство китайской дипломатии.

Если Си Цзиньпин добьётся реального прекращения огня и переговоров, то придётся признать – у него в штате более профессиональные маги, чем у Ермака и Зеленского. Если "путин" в Пекине пожалуется, что 40 украинских дронов долетели до Москвы и обещали ещё прилететь, то придётся согласиться, что теория "В кремле не дураки сидят" – вторая по сомнительности теория после теории о плоской Земле.