О, Кремль вернулся к старым песням. То есть – они хотят мира, Трамп тоже хочет мира, но агрессивная Украина и Европа хотят войны. С этим важным и лживым заявлением в СМИ выпустили Пескова. Вот он и говорит: "Рф готова к мирному урегулированию, Трамп призывает сесть за стол переговоров, но ЕС и Киев не хотят"

Что это ложь – понятно. Мирные переговоры еще в августе во время встреч и консультаций были разобраны на детали. И именно агрессор россия выдвигает нереальные требования. Вместо того чтобы собрать вещи и уйти за международные границы Украины, оккупанты требуют даже не остановки боевых действий, а отдать им часть территории, которую не смогли захватить. Такое отношение при их возможностях не нашло поддержки ни у кого. Поэтому мирных переговоров и не начинают

Что произошло? Почему неожиданно Москва возвращается к этой риторике? Пугают "Томогавки" и бензиновый кризис? Будут ли предлагать обмен Донецкой области на что-то другое? Или просто очередная попытка понравиться Трампу за счет исключительно мирной риторики без действий?