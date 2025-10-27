Кремль будет доносить правду до Трампа через Луну

В предыдущих "сериях" – лавров нахамил Рубио по телефону из-за чего Трамп отменил встречу в Будапеште и в США экстренно 24 октября вылетел дмитриев, чтобы отыграть назад. Полёт закончился тем, что Трамп сказал: у меня нет времени на пустые встречи, когда будете готовы закончить войну с Украиной, тогда и приходите, и улетел в Малайзию мирить Камбоджу с Таиландом.

Трамп говорил это журналистам с борта самолёта по пути в Малайзию, но благодаря системам связи в кремле оперативно получили его послание и стали 26 октября натужно извиняться в три голоса.

Дмитриев, лицо неофициальное, записал находясь в США трёхминутный видеоролик и посольство РФ его толкнуло. Его содержание – злые силы прикладывают "титанические усилия", чтобы испортить отношения США с РФ и скрывают правду от Трампа. Правда в том, что с экономикой у РФ всё хорошо, а Европа и Англия загнивают и стагнируют. Мы за мир, но надо ликвидировать Украину как первопричину войны.

Дмитриев не удержался и похвастался конкретным результатом поездки – Белый дом назначил связной с кремлём конгрессменку-республиканку Анну Паулину Луну, чтобы там не ныли про "злые силы".

Луна родилась в Калифорнии в 1989 г., но детство прошло во Флориде, и с 2009 по 2014 г. служила в ВВС США связисткой на аэродроме. Без отрыва от службы работала моделью и официанткой в мужском клубе и училась в университете. В 2017 г. получила степень бакалавра по биологии, а в 2018 г. ушла в политику и выборы. Её мать испано-мексиканка из сословия идальго. Отец – загадочный североамериканец, который после избавления от наркозависимости принял мессианский иудаизм и воспитал в нём дочь, чем шокировал родственников. После этого оставил семью, но дочь продолжает считать себя иудейкой и ашкенази. Имя Луна ей дала мать, чтобы подчеркнуть женскую силу. Луна знаменита тем, что внесла законопроект, запрещающий президенту брать деньги для помощи Украине из госбюджета США. Опекает мексиканцев.

Биография Луны вызывает аллюзии с лётчицей Надей Савченко и фразой Фридриха Энгельс о жене Карла Каутского – "Горячая штучка". Теперь кремлёвцы будут доносить правду до Трампа через эту "горячую штучку". Над расеей всходит голубая Луна. СМИ в РФ уже разгоняют имя Луна и мысль о её визите.

Лавров, как лицо официальное, решил извиняться через вражеский Ютуб. Причём, через венгерский, чтобы Орбан простил. Поэтому срочно вызвал журналиста из Венгрии с Ютуб-канала "Ультразвук" (Ultrahang). Канал создал в 2021 г. Томаш Сукасуй (Кирай). Этот Томаш примечателен тем, что его отцом был лаосец. Но чтобы делать карьеру Томаш сменил фамилию на Кирай и в 2007 г. в 17 лет стал замом мэра родного города Сомбатхей по выделению денег на молодёжные проекты. Параллельно работал в городских СМИ, где к 2013 г. продвинулся до главного редактора уездной газеты, но в 2017 г. ушёл оттуда на радио. Его ютуб-канал имеет около 300 тыс. подписчиков и поддерживает партию Орбана.

Интервью с лавровым 26 октября привлекло некоторые внимание к "Ультразвуку", но МИД РФ, зная проблемы венгерского языка, поместил на своём сайте перевод. Перевод не без ляпов. В нём лавров называет Макрона, Мерца и Стармера "лицами из окружения" Зеленского, притом, что Ермак никого из них на работу в Офис не принимал. Лавров стал тем старым конём, который портит не только борозду, но и всю пахоту.

Интервью лавров начал с жалобы, что хотел съездить с "путиным" в Будапешт, но это сорвалось не по его вине. По словам лаврова, он так замечательно поговорил по телефону с Рубио, что они пришли к выводу – встречаться им необходимости больше нет. Никогда. Но вообще отношения у РФ с США после встречи на Аляске самые наилучшие, и "путин" точно следует договорённостям, достигнутым там с Трампом. Но скромно умолчал, что их там даже обедом не накормили и совместный брифинг отменили. Уверял визави, что слова Трампа "встреча отменяется" означают не отмену, а перенос.

Но венгр с "Ультразвука" оказался хорошо информированным и в конце интервью дал понять лаврову, что знает – в Госдепе твёрдо сказали: того дебила, который был на Аляске в свитере с картой СССР в Будапешт не пускать, даже если встреча состоится. Впрочем, это могло быть не только решение Рубио, но и месть Орбана. Лавров дал понять, что тоже знает об этом.

В промежутке между этим лавров почти час внушал венгру – у РФ хорошие отношения с США, но их портят три обстоятельства.

Первое, европейские "марионетки" США оборзели, стали "ястребами" и подталкивают Трампа к конфликту с РФ. Но лавров надеется, что Трамп мудр и сам разберётся, а Орбан с Фицо ему помогут.

Второе, Зеленский не "укронацист", просто попал под влияние их и Бориса Джонсона. Лавров взгрустнул о Стамбуле, и сообщил, подписание договора тогда сорвал Джонсон, которому его некий друг оружейный магнат дал за это "около миллиона фунтов". Лавров не раскрыл, поделился Джонсон этим "около миллионом" с Зеленским. Лишь жаловался, что с тех пор в голове у Зеленского укоренились разные глупости.

Третье помеха – сама Украина, независимо от того, кто в ней президент. Венгр пытался это оспорить, но лавров его осадил и объявил, никакой Украины не существует, всё это наша земля, мы её завоевали, заселили и принесли в неё цивилизацию. Существование Украины – первопричина конфликта, особенно то, что они не хотят пользоваться нашим языком.

Песков, третье извиняющееся в тот день лицо, без затей вызвал к себе на интервью придворного журналиста зарубина, и сообщил ему, что в СМИ некорректно писать об отмене встречи "путина" с Трампом, так как обе стороны заняты "большой домашней работой" по её подготовке. Песков уверял, о дате встречи вообще не договаривались, но обе стороны понимают, что затягивать её проведение нельзя.

Песков правильно озвучил то, что начинает доходить до самых дальновидных в кремле – чем больше они будут тянуть и выпендриваться, тем хуже для них. Но теперь кремлёвцы упёрлись в насыщенный график Трампа, который улетел в турне в Азию до начала ноября. По возвращении он будет принимать 6 ноября в Вашингтоне саммит Центральная Азия – США и только от одного этого факта кремлёвцам уже должно быть не по себе. Токаев своё участие в саммите подтвердил. Перед этим Трамп поговорит в Корее со Си Цзиньпином о российско-украинской войне и планирует посетить Японию, где логично встанет вопрос о Курилах и незаконченной московско-японской войне.

В Малайзии он уже помирил Камбоджу с Таиландом и договорился с Лулой да Силвой, что тот станет посредником между ним и Мадуро. Для Лулы успех их переговоров – это отмена пошлин Трампа для Бразилии. Военные США сообщили 24 октября, что потопили мини-подводную лодку венесуэльских наркоторговцев с экипажем в 6 человек. Это третье венесуэльское судно, которое атаковали США, и пообещали продолжение. У Мадуро есть военный договор с флотом РФ, и теперь его должен мучать вопрос, чем нам помогли эти московиты?

Флот США и убедительные слова Лулы – это то, что должно сработать и стать уроком Москве. Патрушев, смотрящий за её флотом, должен пребывать в раздумьях – отправлять корабли в Венесуэлу или оставить в РФ для сопровождения танкеров с нефтью на случай, если европейцы начнут их массово, а не эпизодично стопорить. Пословица гласит, своя рубашка ближе к телу. Если в годовщину Сирийской революции режим Мадуро рухнет так же, как и Асада, то так тому и быть.

Между 4 и 6 ноября станут известны результаты довыборов в Конгресс на вакантные места в четырёх штатах. Вместе с ними станут поняты и результаты стратегии Демпартии с шатдауном под эти довыборы и её перспективы на 2026 г. Поэтому в США до середины ноября будет слегка не до расеи и Белый дом встречу Трампа с "путиным" планировать не станет по техническим причинам.

Тем временем число разных неприятностей для РФ будет лишь расти. Именно перехода их из количества в качество и опасается песков, когда призывает не тянуть с назначением встречи. Республиканцы отказались капитулировать перед Демпартией и спокойно вошли в навязанный ею шатдаун, который может стать самым затяжным. Капитулировать перед кремлёвцами, навязавшими переговорный "шатдаун", они тем более не намерены.

Трамп закрыл дверь и откроет лишь тогда, когда все в кремле признают существование Украины и украинцев. Чем позже они справятся с этим "домашним заданием", тем выше вероятность, что Трамп потребует уже не заморозки по линии фронта, а графики вывода войск РФ. Так как дмитриев и лавров жалуются, что с РФ нельзя так грубо разговаривать, мы ядерная держава, то Конгресс выделил Анну Луну, чтобы выслушала все их байки от Рюриковичей до "госпереворота" 2014 г. Она в Конгрессе в комитете по международным отношениям, пусть и страдает. Лично Рубио хватило телефонного разговора с лавровым, а Трампу – потока сознания "путина" на Аляске.

Пока сложно оценить, насколько это глубоко зашло в головы кремлёвцев, и вытеснило там заблуждение, что если войска РФ продвинутся в Украине на отдельных участках ещё на 5-10 км, то США и Европа быстро удовлетворят их хотелки. Ответ, этого не произойдёт, даже если резко продвинутся на 50 км, столь очевиден, что странно, как аналитики кремля его до сих пор не разглядели. Они или слепые, или начальство тупое, а может два в одном и ещё что-то третье.