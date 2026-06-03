Краткий курс истории: какие силы борются за власть в РФ

В 1917-1920 годах Российская империя и надежды на российскую демократию погибли под ударами большевиков. Власти перешли к диктатуре, опиравшейся на три составляющие — партийный аппарат, руководивший новым государством, службу безопасности, проводившей красный террор, и выигравшую гражданскую войну армию.

Между этими тремя группами практически с первых дней их существования начались постоянные конфликты. Сталин, овладевший партийным аппаратом, смог после смерти Ленина нейтрализовать армию, возглавляемую Троцким, и аппарат террора, возглавляемый неожиданно умершим Дзержинским и затем расстрелянным Ягодой.

Но Сталин опасался усиления партийного аппарата и сделал ставку на союз с чекистами, новые представители которых практически уничтожили большую часть номенклатуры тех времен, а также значительную часть военных командиров уже маргинализованной армии.

Вторая мировая война снова вывела армию на первый план. После войны Сталин с помощью чекистов пытался маргинализировать ее влияние и популярность известнейших "маршалов победы". Однако после смерти Сталина партийный аппарат, над которым начал властвовать Хрущев, в союзе с военными во главе с маршалом Жуковым практически разгромил органы государственной безопасности и поставил их под контроль партии. Через пять лет Хрущев лишился маршала Жукова и снова маргинализировал армию.

Наступило всевластие партийного аппарата, которое длилось до конца 1980-х, когда чекисты взяли реванш и создали условия для запрета КПСС.

В новой России они не могли прийти к власти сразу и занимались подготовкой к этому на фоне разрушения экономики и перераспределения собственности в пользу чекистской агентуры. В 1993 году на первый план снова вышла армия, обеспечившая президенту Ельцину победу над депутатским съездом и считавшаяся главным инструментом чеченской войны. Однако ставший следствием этой войны террор позволил чекистам усилить свои позиции — власть на короткое время оказалась в руках Федеральной службы охраны, а в 2000 году к власти окончательно пришла ФСБ.

Сейчас, когда сама Россия превращается в зону атак, Федеральная служба охраны пытается взять реванш — и к ситуации внимательно присматриваются генералы все более маргинализированной армии.

В будущем борьба за власть в России будет проходить между этими тремя силами. А победивший в этой борьбе возглавит и бесконечные войны на постсоветском пространстве — потому что между всеми группировками существует консенсус относительно необходимости восстановления российской государственности в границах бывшего СССР.