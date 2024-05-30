Какая разница между обновлением данных в ТЦК и ЦНАП

Есть ли разница между обновлением данных в ТЦК и ЦНАП

Независимо от того, обновляете ли вы данные в ЦНАПе, или в ТЦК, выданные в этих учреждениях документы равнозначны. Обновление данных одним из этих способов освобождает вас от штрафа за невыполнение требований закона.

Это подтвердила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай в интервью РБК-Украина. Ниже указано, какие документы подтверждают обновление данных.

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Выписка об обновлении данных из ЦНАПа

Штрих-код, вклеенный в военный билет (получается в ТЦК)

Запись в мобильном приложении "Резерв+"

Все эти документы содержат уникальный номер, идентифицирующий военнообязанного.

Как обновить данные?

1. С помощью мобильного приложения "Резерв+"

Загрузите "Резерв+" из App Store или Google Play.

Авторизуйтесь с помощью BankID.

Подтвердите или уточните данные.

Установите пароль или настройте FaceID/отпечаток пальца.

Подтвердите номер телефона, адрес и e-mail.

Проверьте правильность всех данных.

2. В ЦНАПе

Обратитесь в ближайший ЦНАП.

Предоставьте актуальные данные о себе.

Администратор ЦНАПа внесет данные в электронную систему.

Вы получите выписку с печатью и подписью администратора ЦНАПа об актуализации данных.

3. В ТЦК СП

Обратитесь в ТЦК СП по месту жительства.

Возьмите с собой: Паспорт гражданина Украины Идентификационный код Военный билет или временное удостоверение Медицинские документы Справка об образовании (если есть) Документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации (если есть) Медицинские документы (при наличии инвалидности – справка МСЭК)



Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.

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