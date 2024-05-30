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Война в Украине

Какая разница между обновлением данных в ТЦК и ЦНАП

Игорь Романько

Есть ли разница между обновлением данных в ТЦК и ЦНАП
Есть ли разница между обновлением данных в ТЦК и ЦНАП

Независимо от того, обновляете ли вы данные в ЦНАПе, или в ТЦК, выданные в этих учреждениях документы равнозначны. Обновление данных одним из этих способов освобождает вас от штрафа за невыполнение требований закона.

Это подтвердила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай в интервью РБК-Украина. Ниже указано, какие документы подтверждают обновление данных.

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  • Выписка об обновлении данных из ЦНАПа
  • Штрих-код, вклеенный в военный билет (получается в ТЦК)
  • Запись в мобильном приложении "Резерв+"

Все эти документы содержат уникальный номер, идентифицирующий военнообязанного.

Как обновить данные?

1. С помощью мобильного приложения "Резерв+"

  • Загрузите "Резерв+" из App Store или Google Play.
  • Авторизуйтесь с помощью BankID.
  • Подтвердите или уточните данные.
  • Установите пароль или настройте FaceID/отпечаток пальца.
  • Подтвердите номер телефона, адрес и e-mail.
  • Проверьте правильность всех данных.

2. В ЦНАПе

  • Обратитесь в ближайший ЦНАП.
  • Предоставьте актуальные данные о себе.
  • Администратор ЦНАПа внесет данные в электронную систему.
  • Вы получите выписку с печатью и подписью администратора ЦНАПа об актуализации данных.

3. В ТЦК СП

  • Обратитесь в ТЦК СП по месту жительства.
  • Возьмите с собой:
    • Паспорт гражданина Украины
    • Идентификационный код
    • Военный билет или временное удостоверение
    • Медицинские документы
    • Справка об образовании (если есть)
    • Документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации (если есть)
    • Медицинские документы (при наличии инвалидности – справка МСЭК)

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.

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