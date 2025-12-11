Как выглядит гибридная война грядущего?

Недавно Литва официально объявила чрезвычайное положение по всей стране. Причиной стал кризис с контрабандой сигарет, которые доставляются… воздушными шариками из Беларуси. Иными словами, на смену нелегальным мигрантам пришли сигареты.

Ситуация настолько серьезна, что правительство Литвы привлекает военных для патрулирования, а министр внутренних дел заявил, что "ни у одной страны нет решения, как сбить воздушный шар на высоте несколько километров". Эти "летающие пакеты" представляют угрозу для гражданской авиации и нарушают работу Вильнюсского аэропорта.

Литовская статистика дает нам представление о теоретических масштабах будущих проблем, если перенести ее на украинскую почву.

В последнее время в Литве изъяли 40 воздушных шаров и 81 544 пачки контрабандных сигарет. То есть, один такой шар в среднем перевозит: 2038,6 пачки сигарет.

По данным исследовательской компании Kantar Украина, объем нелегального рынка в Украине составляет около 5,3 миллиардов сигарет или 265 миллионов пачек.

Если весь этот нелегальный товар попытаться перевезти теми же "контрабандными шарами", что и в Литве, мы получим шокирующую цифру: 265000000/2038,6=129 991,17. То есть около 130 тыс. шаров!

Конечно, у нас отлажены другие системы перевозок, но даже если часть этой контрабанды кто-то захочет перевезти воздушными шарами – это может стать глобальной проблемой. Представьте, как выглядело бы небо над Украиной, если бы такое количество контрабандных шаров запускалось над нашей страной.

Теперь посмотрим на мероприятия, которые ввела Литва для борьбы только с десятками шаров. Объявление чрезвычайного положения позволяет литовским властям, в частности привлечь военных к патрулированию и обнаружению грузов и предоставить солдатам дополнительные функции: преследование, задержание, проверка документов (ожидает утверждения Сеймом).

То есть, литовский кейс демонстрирует нам, насколько решительных мер требует борьба с нелегальным табачным рынком.

В Украине, где объемы нелегального рынка сигарет значительно больше, необходимость масштабной и скоординированной борьбы всех правоохранительных органов давно перезрела. Ведь, по данным Kantar Украина, по итогам 2025 года потери для бюджета от нелегального рынка сигарет могут составить 25 миллиардов гривен.