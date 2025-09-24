Как связано разочарование Трампа в Путине и предстоящая мобилизация в России

Загадка резкого изменения позиции Трампа по отношению к России, которую он назвал бумажным тигром, проста. Путин не оправдал надежд Трампа, еще недавно (видимо, под влиянием российской агентуры в своем окружении, типа Виткофа) абсолютно уверенного, что Россия может быстро добиться успеха в войне против Украины. После этого Трамп собирался выскочить из кустов и заявить, что именно он установил мир и спас Украину от окончательного разгрома. А потом американский президент рассчитывал получить, наконец, вожделенную Нобелевскую премию мира.

Поэтому Трамп и давал Путину постоянно то две, то три, то пять недель отсрочки. Трамп ждал, что россияне за это время прорвут фронт и принудят Украину к капитуляции, которую он потом выдаст за мир, достигнутый благодаря его усилиям.

Но Путин так и не смог добиться успеха на войне и разочаровал Трампа, который перестал, видимо, видеть в нем сильного человека, победителя, и стал относиться к нему как к неудачнику. Теперь Путину нужно доказать Трампу, что это не так, иначе тот больше не станет иметь с ним дела.

Путину необходимо переломить ход войны. Однако это невозможно без проведения всеобщей мобилизации, тотальной милитаризации производства и труда. Без этого шансов на успех у Путина, очевидно, нет. О такой перспективе давно говорят "зетники", на нее только что намекнул Рогозин, заявивший, что война зашла в тупик и победа возможна только ценой огромных жертв.

Когда Путин вслед за Трампом окончательно убедится, что не может победить теми ограниченными ресурсами, которые удалось мобилизовать (а это произойдет довольно скоро, я думаю, в течение этого года), он попробует переломить ход войны, бросив в ее топку все возможные ресурсы, в том числе и новую волну принудительно мобилизованных. Успеха все равно не будет, но попытка тотальной войны в случае продолжения путинского правления неизбежна.