Как сформировать правильные пищевые привычки у собак

Многие породы собак всеядны и не испытывают чувства насыщения. Отличный аппетит — не всегда хороший показатель. Если животное чересчур много ест, нарушаются обменные процессы и возникают проблемы со здоровьем. Поэтому у питомца необходимо сформировать правильные пищевые привычки, подбирая подходящий корм в магазине товаров для животных.

Суточный объем еды

Ветеринары и производители кормов говорят, что собаку нужно кормить определенное количество раз в день строго дозированными порциями. Их размер указывается на упаковке. Он просчитывается с учетом веса, физической активности, возраста животного. Возможны поправки при беременности, кормлении, восстановлении после тяжелых болезней. Подходящий корм можно найти на сайте https://www.zootovary.com/korm-dlya-sobak-c-22_24.html, предварительно проконсультировавшись со специалистом. Псам сложно контролировать свой аппетит. Некоторые не могут остановиться, пока миска не окажется пустой. Формируется неправильная пищевая привычка, питомец набирает вес, у него появляются проблемы со здоровьем. Если строго следовать рекомендациям на упаковке корма, собака будет питаться правильно. Лучшее подтверждение — ее внешний вид: подтянутое тело без обвисшего живота, с выраженной линией талии, слегка просматривающимися ребрами сквозь тонкую жировую прослойку, мышцы. Живот обвис — что-то делаете не так, например неверно оценили физическую активность пса. Важный сигнал — отказ от пищи. Если такое наблюдается в течение двух дней, обратитесь к специалисту. Возможно, животному не нравится корм, но могут быть и проблемы со здоровьем.

Отучаем попрошайничать

Человеческая пища заманчива для хвостатых, но пользы их организму не приносит. Злоупотребление ею может навредить. Не стоит подкармливать со стола. Даже если четвероногий любимец активно просит, откажите, но не резко, а ласково. Переключите внимание, отвлеките игрой. Если пес не склонен попрошайничать, всегда хвалите и поощряйте его вкусняшками.

Подходящие лакомства

Желательно, чтобы они были не только вкусными, но и функционально полезными. Помогали очистить зубы от налета, разрабатывали челюсть. Будьте осторожны с сухими субпродуктами: их легко разгрызть и проглотить, что нежелательно. Кормя четвероногого друга по графику и порциями, вы заботитесь о его здоровье. Не стоит переживать, что любимец голодает. В гранулах содержатся все необходимые питательные вещества для нормального развития.