Как РФ опозорилась с историей похитить перехватчик МиГ с ракетой ''Кинжал''

Российский пропагандистский телеканал Zvezda обвинил Украину в попытке угнать перехватчик МиГ-31К с ракетой Х-47М2 "Кинжал".

По заявлениям российских пропагандистов, ссылающихся на слова некоего штурмана, за перегон перехватчика с ракетой предлагалось $3 млн, а операцию готовили спецслужба Украины и… Великобритании! Не, ну куда же без MI6!

А теперь немного технических нюансов.

Высотный перехватчик МиГ-31К производился с 1975 по 1994 года. Техническая документация по этому самолёту уже давно гуляет не то, что по западным спецслужбам, а даже и в открытых источниках.

Ракета Х-47М2 "Кинжал" представляет собой модификацию баллистической ракеты 9М723 авиационного базирования, которые с 2022 года были изучены, что называется, вдоль и поперёк. Настолько вдоль и поперёк, что известно, какие микросхемы и микрочипы западных компаний в них применяются.

То есть, с точки зрения получения технической и технологической информации, Миг-31К и Х-47М2 собой особого интереса не представляли.

Российские пропагандисты заявляют, что это похищение готовилось с целью организации провокаций против стран Запада и обвинением в этом россии. Но тут возникает вопрос, а что было 19 сентября, когда в воздушное пространство Эстонии, в районе острова Вайндлоо вошли сразу 3 российских Миг-31? Это уже была провокация украинских и британских спецслужб или ещё нет?

А ранее российский Ми-8 так же, в том же районе, нарушал воздушное пространство Эстонии. Или это тоже был не российский вертолёт, а провокация украинских и британских спецслужб… В Эстонии.

А 22 июня, когда, невероятно, но в том же районе российский Ил-76 нарушил воздушное пространство Эстонии!

Очевидно, что россия в ближайшее время активизирует провокации против Эстонии, заранее готовя для своего потребителя информационного фаст-фуда оправдание таких действий – это всё провокации украинских и британских спецслужб. Ситуация негативная. Особенно для дальнейшего развития событий в отношении Эстонии.

Как я неоднократно заявлял в своих интервью и статьях, это наиболее уязвимая страна ЕС перед вероятным вторжением РОВ. Пока это только подготовка оправдания череды провокаций и активных гибридных операций, но дальше может быть больше. Кто не верил в такую угрозу – оставайтесь в зашоренном мире и дальше.