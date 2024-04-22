Как обновить военно-учетные данные онлайн без визита в ТЦК

С 18 мая 2024 украинцы, подлежащие мобилизации, смогут обновить данные в военном билете онлайн! Это значит, что вам не обязательно идти в территориальный центр комплектования (ТЦК), чтобы внести изменения.

Об этом пишет novyny.live. Эта информация актуальна на 22 апреля 2024 года. Законодательство может изменяться, поэтому перед обновлением рекомендуется проверить актуальную информацию на официальных сайтах.

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Как это сделать:

Через ЦНАП: Зарегистрируйтесь на сайте ЦНАП, если вы этого еще не сделали. Войдите в свой аккаунт и выберите "Обновление военно-учетных данных". Следуйте инструкциям на сайте.

Через электронный кабинет: Подождите запуска электронного кабинета, где также будет доступна возможность обновления данных.



Важно:

Дистанционно повестку вам не вручат.

Обновление данных – это только возможность привести ваши документы в строй.

Вы можете и дальше лично обратиться в ТЦК, чтобы сверить свои данные с работником военкомата.

Помните:

С 18 мая у вас будет 60 дней, чтобы привести свои военные билеты в строй.

За несвоевременное обновление данных или игнорирование повесток предусмотрена ответственность.

Напомним, с мая 2024 г. в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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