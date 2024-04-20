Как изменились условия военного учета с принятием нового закона о мобилизации

Как изменились условия военного учета для украинцев

Внимание, мужчины, стоящие на военном учете! В Украине происходят важные изменения, касающиеся вас. Согласно новому закону о мобилизации вы обязаны уточнить свои данные без ожидания повестки.

Об этом пишет ТСН. Больше информации об изменениях в военном учете и реестре "Оберег" можно найти на сайтах Министерства обороны Украины и ТЦК и СП.

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Что нужно сделать?

Обратитесь в ТЦК и СП, центр предоставления административных услуг или в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

Обновите информацию об адресе, номерах телефонов, адресах электронной почты и других персональных данных.

Важно сделать это самостоятельно, не дожидаясь повестки!

Зачем это нужно?

Для создания единого реестра "Оберег", где будет содержаться вся информация о военнообязанных.

Чтобы упростить процесс мобилизации и сделать его более эффективным.

Чтобы вы могли получить доступ к своим данным и обновить их в любое время.

Какие данные попадут в реестр "Оберег"?

ФИО, место жительства, дата рождения, семейное положение, сведения о членах семьи.

Место работы, сведения об образовании, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Состояние здоровья, судимость, информация о прохождении службы, участие в боевых действиях.

Воинское звание, военная специальность, степень годности к военной службе по состоянию здоровья.

Доступ в реестр будут иметь только уполномоченные органы: Минобороны, Генштаб ВСУ, СБУ и Служба внешней разведки.

Помните:

Уточнение ваших данных – это ваша обязанность!

Своевременное обновление информации поможет сделать мобилизацию более четкой и организованной.

Вы можете получить доступ к своим данным и обновить их в любое время.

Напомним, с мая 2024 года в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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