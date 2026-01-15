Как беднеет Россия в глазах импортеров

На прошлой неделе Минпромторг России признался, что план по параллельному импорту в РФ не выполняется: запланировали импортировать товаров на 25 млрд долларов, а за 11 месяцев смогли только на 20,9 млрд долларов. Напомню, что в российском исполнении параллельный импорт – это ввоз в страну товаров без согласия производителя.

Конечно, оборонный сегмент параллельного импорта (по сути контрабанда) не пострадал, а пострадали товары, которые теперь россияне не могут себе позволить из-за высоких кредитных ставок. Дело в том, что при параллельном импорте (например авто) вы не можете рассчитывать на кредитную поддержку продавца или его финансового учреждения, и вам предлагают покупать товары в кредит на рыночных условиях.

Эта тенденция отражается и в официальной статистике. Например, продажи легковых автомобилей в России в 2025 году упали на 15,2%, а продажи грузовиков вообще рухнули на 51%. Причем китайские производители тяжелых грузовиков Sitrak и Shacman показали снижение продаж на 70%. Причина падения – та же, что и с легковушками: высокие кредитные ставки при отсутствии финансирования от производителя или торгового финансирования страны-экспортера.

Провал продаж грузовиков в России отражает и другую тенденцию – спад деловой активности в бизнес-сегменте и угнетение инвестиционных процессов. В итоге, внутренний рынок России становится все менее привлекательным для импортеров. Отсутствие привлекательных условий продаж в адекватных объемах будет снижать ассортимент товаров на российском рынке и охлаждать бизнес-активность, прежде всего китайских производителей.

Другой негативный тренд для России – наполнение ассортимента инвестиционных товаров некачественными российскими аналогами, которые будут негативно влиять на производительность труда. К примеру, от замены в такси корейских или китайских авто на российские владельцы таксо-парков вряд ли выиграют, равно как и от наполнения фермерского бизнеса продукцией Ростсельмаша.