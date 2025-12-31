''Истощенность'' Украины – ложь

По итогам текущего года Украина, по всей вероятности, сможет констатировать номинальное восстановление довоенного показателя ВВП. В 2021 году он в долларах составил 195,38 млрд, по данным МВФ. В этом году разные институты прогнозируют номинальный ВВП от 8.5 до 9 трлн грн, что, нетрудно посчитать, более 200 млрд. грн.

Это не учитывает долларовую инфляцию, но все же ВВП стабильно растет с 2022 года. И это при колоссальном оттоке наиболее экономичного населения, ударах по энергетической, морской и железнодорожной инфраструктурах. Людей стало меньше, электроэнергия — через раз, но ВВП восстанавливается.

Вы скажете, что статистика – это такой вид государственной лжи, цифры на хлеб не намажешь.

Хорошо, посмотрим на материальный мир, в котором живет украинец — это жилье, автомобили, рестораны.

В начале 2023 аренда однокомнатных квартир в Киеве была около 10 тыс грн/месяц. Декабрь 2025 – примерно 16 тыс грн, летом достигала 18-20 тысяч. Это, помимо всего прочего, означает, что у людей есть деньги снимать жилье. Этот факт подтверждает и государственная статистика – рост средней зарплаты стабильно превышает инфляцию:

2023 год: +3,7%

2024 год: +15,6%

2025: +3,9% (прогноз)

Единственное, это на фоне уменьшения реального денежного вознаграждения военнослужащих. Вот где реальное истощение.

Автомобили. В 2023 году первоначальные регистрации новых легковых авто выросли примерно на 60,6%. В 2024 году новых машин зарегистрировано 14 % больше.

Данные по месяцам 2025 демонстрируют рост продаж в годовом сравнении. В сентябре 2025 года украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых авто — это где-то 20% больше, чем в сентябре 2024 года. В октябре 2025 года — около 7,3 тыс. (+34% к октябрю 2024 года). В ноябре 2025 года — около 8,3 тыс. новых авто, что на примерно 58% больше, чем в ноябре 2024 года.

Словом, 2025 год тоже демонстрирует положительную годовую динамику, рост объемов новых авто почти по каждому месяцу по сравнению с 2024. Или это "истощение"?

Рестораны. Здесь должна быть с 2024 года сплошная боязнь ТЦК и сиденья по домам. Но нет. Например, в Киеве было открыто до 215 заведений (ресторанов/баров/кафе/стритфудов).

Чистый прирост по Украине в 2025 году составил примерно 2 728 заведений. Это гораздо меньше, чем в предыдущем году, но вполне соответствует реалиям. В дальнейшем возможен и спад, но пока он не виден.

***

Благодаря иностранной помощи и усилиям самих украинцев, Украина экономически растет, несмотря на войну, несмотря на серьезные, но не критические проблемы. Что можно сказать точно – о какой-то истощенности войной здесь говорить не приходится.

Да, все силы РФ сейчас бросила на наше уничтожение, но это ей никак не удается.

Да, напряженность и неопределенность есть, но экономика точно не является аргументом в пользу капитулянства (как и НИЧЕ другое). Напротив, это сильный аргумент за дальнейшее контр-противление атакам РФ, свидетельствует о жизнеспособности страны, действенности ее партнеров и наличии ресурсов как для относительно спокойной жизни тыла, так и для обеспечения активных боевых действий.