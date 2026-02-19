Громкие комментарии Залужного с критикой Зеленского как политический сигнал о своей амбиции на высшую власть

Именно об этом мой эксклюзивный комментарий изданию "Комментарии".

По всем канонам скрытой избирательной кампании должен быть триггерный момент, который привлекает внимание активной части общества к рамочной позиции, существенно отличающейся от предыдущей линии поведения.

У Залужного было очень много удобных и ответственных моментов раньше, когда он мог рассказать об обысках СБУ или конкретной вине Президента в провале контрнаступления, но почему-то экс-главкой этого не сделал после отставки в феврале 2024-го и не пошел в ва-банк после кадровых предложений Ермака в 2025-м, который по данным издания в 2022 году.

Объяснение одно – эту рамку медиакоманда Залужного, вероятно, готовила давно в качестве стартовой и базовой идеи для политической кампании. Ну а одна из ведущих западных медиа является удобной площадкой для охвата сенсационного сообщения.

К тому же, в 2025 году Залужный выпал из ведущего фокуса общественного интереса, а будучи послом лишь оставался гипотетической фигурой украинской политики в тени государственного аппарата, фактически без права на широкие политические движения и действия.

Это начало отмечаться на электоральном рейтинге, который вместо ядерного "бронзовения" и перспективного роста начал медленно сокращаться, за счет активности других игроков, постоянно в медийной видимости.

Политически Залужному давно требовалось наступление на электоральном поле и наиболее оптимальным способом укрепить позиции является расширение за счет антиэлектората Зеленского. Ему нужен статус главного оппонента Зеленского.

Поэтому критика Президента автоматически найдет отклик в среде избирателя, который вряд ли бы проголосовал бы за Зеленском в следующем избирательном цикле. Также это попытка политически выстроить, сосчитать и сбить в ядро своих потенциальных сторонников.