Главная причина, по которой Трамп атаковал Иран

Главная причина, по которой Трамп начал 28 февраля операцию "Эпическая ярость" – это не многолетние жалобы Нетаньяху, что Тегеран через неделю сбросит на Израиль ядерную бомбу и сравняет с землёй Иерусалим и мечеть аль-Акса. Главная причина – это военно-стратегический союз, который 17 января 2025 г. Пезешкиан подписал в Москве с "путиным" за три дня до инаугурации Трампа.

В Тегеране могли сколько угодно ругать США, чем и занимались 40 лет, могли ругать персонально Трампа, но заключать военный союз с РФ было харам, табу, некошерно и переходом жирной "красной линии". Особенно после того, как 4 декабря 2024 г. вступил в силу подобный договор РФ с КНДР. Это называется юридическое оформление "оси зла" и нагнетание ситуации и в без того нагнетённой ситуации.

В Тегеране два года уклонялись от подписания этого договора. Возможно, это стоило жизни президенту Ибрахиму Раиси, погибшему 19 мая 2024 г. из-за странного взрыва его вертолёта при возвращении из Азербайджана. В итоге Москва таки чем-то дожала иранцев и они подписали договор. Причём в очень неудобный для США момент.

Этим кремлёвцы за три дня до инаугурации поставили Трампа и республиканцев, ещё не сформировавших новую администрацию, перед фактом – у РФ уже есть юридически оформленная коалиция для начала третьей мировой войны. Просим учесть этот факт при назначениях в правительство и следовать нашим рекомендациям. Медийное давление на Трампа и республиканцев несколько ослабили перед инаугурацией, но Мадуро устроил во время неё резню в приграничной колумбийской области Кататумбо. Ответственность за неё взяли две новоявленные группировки партизан, но всё указывало на Венесуэлу.

На тот момент Венесуэла уже имела договор с РФ о размещении военной базы, но ещё не имела договора о военно-стратегическом партнёрстве, подобно КНДР и Ирану. Такой договор Мадуро подписал 7 мая 2025 г., вступил в силу 7 ноября. Это и 13,5 кг оружейного урана у Венесуэлы стали причиной того, что через два месяца Мадуро с женой выиграли "зелёную карту" в США. В начале мая 2026 г. Венесуэла под надзором МАГАТЭ передал эти 13,5 кг уран США для утилизации. Наркотрафик, объявление своими 70% территории Гайаны и национал-социализм, разумеется, тоже помогли Мадуро выиграть бесплатную поездку в США.

Но с Мадуро это произошло уже в январе 2026 г., а в январе 2025 г. всё было мрачно, если не считать победу сирийских революционеров, вошедших 8 декабря 2024 г. в Дамаск. "Великий демократ" Нетаньяху тут же перенял у "путина" эстафету бомбардировок Сирии и его пропагандисты в унисон с Москвой и "хорошими русскими" кричали о джихадистах и террористах, которые завтра будут у стен Иерусалима. На этом основании ЦАХАЛ начал захваты территории в Сирии, а "Моссад" операции по её расчленению. В результате Трамп запретил другу Биби приезжать к нему на инаугурацию, но жене и сыну входные билеты в задний ряд дал.

Трамп оказался перед фактом – прежде, чем заняться "московским пактом" и Ираном с КНДР надо разобраться с тремя евреями – Зеленским, Нетаньяху и покойным Эпштейном. Поэтому Москву до встречи в Анкоридже "повесили" на еврея Виткоффа, дополненного позже Кушнером.

Проще всего было с Эпштейном. После того, как кто-то дал Эпштейну миллионы на покупку и застройку острова вблизи Флориды, знакомство с ним Трампа было неизбежно. Но в 2008 г. он запретил Эпштейну появляться в Мара-Лаго, так как тот перешёл "красную линию" – переманил на остров двух сотрудниц Трампа. Было это за два года до того, как Эпштейном заинтересовалась полиция. Мелания, как мудрая женщина, Трампа одного на остров не пускала. Поэтому в 2025 г. Трамп открыл полный доступ к папкам Эпштейна и лишь просил, чтобы на фото его ухоженная чёлка лежала на ту сторону, как в жизни, а не в противоположную.

С Зеленским и с Нетаньяху оказалось всё сложней, но решаемо.

Сначала Нетаньяху принудили подписать перемирие с Хамас к инаугурации Трампа, а затем при содействии Эрдогана прекратить захваты и бомбардировки в Сирии. Так как Нетаньяху пытался воевать в Газе, Иран не собирался выходить из "московского пакта" и к нему добавилась Венесуэла, а переговоры Виткоффа с кремлёвцами не давали перемирия с Украиной, несмотря на ряд дедлайнов, то Трамп провёл разведку боем в Иране руками друга Биби. В результате 13 июня 2025 г. началась 12-дневная война и Нетаньяху атаковал Иран, так как вспомнил, что не отомстил ему за прошлогоднюю бомбардировку Израиля.

Формально причина была всё та же – ядерная программа у Ирана и они обзывают нас "малым сатаной". Можно сказать, Трамп нашёл применение воинственности Нетаньяху и оценил возможности армии Ирана и реакцию РФ. Иран выпустил одну ракету по Катару, но её перехватило ПВО, а Москва лишь высказала озабоченность. Так как американская армия обеспечивала ПВО в Катаре, то Трамп назвал это нападением на США, бомбил Иран, но через два дня объявил окончание войны. В Иране тогда тоже заявили о закрытии Ормуза, но так как Трамп быстро сказал "Хватит", то до реального закрытия не дошло.

В январе 2026 г. Трамп вывел Венесуэлу из "московского пакта", а с 28 февраля начал выводить из него две теократии – иранскую и израильскую.

Официальное предварительное мирное соглашение будет скоро подписано. Вероятно, 14 июня в 80-ый день рождения Трампа, как он и прогнозирует. На 4 июля уже назначены, наконец, похороны рахбара Али Хаменеи. Траурная процессия начнётся в Тегеране и к 9 июля прибудет в его родной город Мешхед. Естественно ожидать, что на ней должен будет впервые появиться его сын. Если это не произойдёт, то будут вопросы. Если произойдёт, то тоже будут, но иного свойства. После похорон в Иране начнутся внутриполитические перемены.

Внешнеполитические тоже будут, и выход Ирана из "московского пакта" – это самый важный результат "Эпической ярости". Притом, что это вряд ли будет в публичном тексте соглашения. Точно также, как тайные договорённости, которые прилагались к договорам о стратегическом партнёрстве РФ с КНДР, Ираном и Венесуэлой или СССР с Германией, известные как "пакт Молотова – Риббентропа" и опубликованные лишь спустя много лет.

Весьма вероятно, что визит Си Цзиньпина в Пхеньян 8-9 июня имел основной целью вывести КНДР из "московского пакта" без большого шума. Не только у Вашингтона, но и у Пекина есть собственные мотивы добиваться его фактического аннулирования.

Так как процесс подписания мирного соглашения между Ираном, США и другими государствами начнётся только сейчас, то это исключает возможность для правительства Нетаньяху сместить парламентские выборы в Израиле с 27 октября на более ранний срок, как оно это обсуждало. Но не исключает попыток сместить их на более поздний срок или куда-то в бесконечность, подобно Зеленскому. Нетаньяху, во время совещания Евротройки и Украины в Лондоне уже сделал попытку сорвать заключение соглашения с Ираном, но закончилось его заявлением, что Израилю предстоит научиться жить без помощи США.

Нетаньяху всё более основательно "бьёт горшки" с Трампом.