Українська
Новости россии

Формула "все или ничего" или Почему Путин не хочет завершать войну?

Виталий Шапран

Формула 'все или ничего' или Почему Путин не хочет завершать войну?
Формула ''все или ничего'' или Почему Путин не хочет завершать войну?

17 августа 2025 года я написал статью на портале "Минфин" с названием "О долговременном и справедливом мире для Украины на экономической основе" (ссылка в первом комментарии) где объяснил, почему даже при ухудшении ситуации для России пути не будут хотеть мира.

Как видим, прогноз прошел на 100%. Даже сильное давление США не останавливает агрессора, который продолжает придумывать разные причины продолжения боевых действий. Напомню коротко о том, что писал в августе 2025 года.

Путинская команда, подписав мир без возвращения оккупированных территорий, не получит полного снятия санкций и доступа к своим замороженным активам. Для России это означает продолжение экономического кризиса с последующей трансформацией рецессии в депрессию. То есть точка входа в войну экономически для России будет значительно лучше, чем точка выхода, предлагаемая Европой и остальным цивилизованным миром. Поэтому агрессор и дальше будет упорствовать.

Изменить эту ситуацию можно только двумя способами:

(А) Цивилизованный мир предлагает РФ вариант "все или ничего": завершение войны и полное снятие санкций в обмен на границы 1991 года. Если РФ не согласна, то тогда вступает в действие план В.А.

(в) Доведение РФ до распада по сценарию СССР.

Источник:facebook.com

Война в УкраинеБлоги