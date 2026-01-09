Формула 'все или ничего' или Почему Путин не хочет завершать войну?

17 августа 2025 года я написал статью на портале "Минфин" с названием "О долговременном и справедливом мире для Украины на экономической основе" (ссылка в первом комментарии) где объяснил, почему даже при ухудшении ситуации для России пути не будут хотеть мира.

Как видим, прогноз прошел на 100%. Даже сильное давление США не останавливает агрессора, который продолжает придумывать разные причины продолжения боевых действий. Напомню коротко о том, что писал в августе 2025 года.

Путинская команда, подписав мир без возвращения оккупированных территорий, не получит полного снятия санкций и доступа к своим замороженным активам. Для России это означает продолжение экономического кризиса с последующей трансформацией рецессии в депрессию. То есть точка входа в войну экономически для России будет значительно лучше, чем точка выхода, предлагаемая Европой и остальным цивилизованным миром. Поэтому агрессор и дальше будет упорствовать.

Изменить эту ситуацию можно только двумя способами:

(А) Цивилизованный мир предлагает РФ вариант "все или ничего": завершение войны и полное снятие санкций в обмен на границы 1991 года. Если РФ не согласна, то тогда вступает в действие план В.А.

(в) Доведение РФ до распада по сценарию СССР.