Европротокол онлайн: оформление ДТП по автогражданке через смартфон
Дорожно-транспортное происшествие – это всегда стресс и напряжение. Но во многих случаях вызов полиции не обязателен. Если нет пострадавших, обе стороны согласны между собой – можно оформить Европротокол онлайн и разъехаться через 15 минут. Все, что нужно – смартфон, доступ к интернету и немного внимательности.
Что такое Европротокол и когда он работает
Европротокол – это упрощенная схема оформления ДТП без участия полиции. Он позволяет зафиксировать обстоятельства аварии и предоставить данные в страховую компанию на компенсацию по полису ОСАГО онлайн или на бумаге. В результате – меньше бюрократии, меньше затрат времени.
Использовать Европротокол можно только при следующих условиях:
- ДТП без пострадавших.
- Участники — всего два транспортных средства.
- Оба водителя имеют действительные страховки. Необходимо провести проверку полиса ОСАГО второго водителя.
- Оба согласны с обстоятельствами происшествия и подписывают протокол.
- Нет признаков алкогольного или наркотического опьянения.
Изменения в 2025 году
До 2025 года оформление Европротокола ограничивалось суммой убытков – не более 80 000 грн. Если повреждения превышали этот предел, вызов полиции был обязательным. Но с 1 января 2025 вступили в силу изменения в законодательство об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности, отменяющих этот порог.
Теперь, если вы оформляете ДТП через Европротокол, страховая компания компенсирует ущерб в пределах общих сумм ОСГПО, действующих на момент происшествия — 250 тыс. грн. Это делает процесс более простым и гибким для участников аварии.
Но есть один важный нюанс. Европротокол можно использовать только в случаях, когда есть исключительно материальный ущерб. Если в ДТП есть пострадавшие люди (даже с легкими травмами), Европротокол неприемлем. В такой ситуации следует вызвать полицию и оформлять событие по стандартной схеме.
Как оформить Европротокол онлайн
Воспользоваться электронным Европротоколом можно через сайт МТСБУ. Процедура происходит в режиме реального времени, с простыми подсказками на каждом этапе. Система автоматически подтягивает данные, если у водителя электронная автогражданка, что значительно ускоряет процесс.
Что нужно сделать водителям:
- Указать идентификационный код или ЕГРПОУ владельца полиса.
- Скачать 4 фото с места ДТП.
- Внести информацию о водителях и транспортных средствах.
- Указать место происшествия.
- Описать происшествия ДТП.
- Выбрать схему столкновения.
- Добавить свидетелей (при наличии).
- Внимательно проверьте все данные.
- Подписать протокол (через КЭП или Действие. Подпись).
Оформление Европротокола также может быть доступно через страховые сервисы. К примеру, hotline.finance реализовал эту функцию в своем мобильном приложении. После подписания документ автоматически направляется в страховую компанию и в МТСБУ.
Онлайн-Европротокол – это яркий пример того, как цифровые инструменты решают практические проблемы в повседневной жизни. При аварии больше не нужно тратить часы на ожидания полиции или заполнять документы вручную посреди дороги, под дождем или в стрессе.
Теперь все делается прямо со смартфона – быстро, удобно и без лишнего риска. Это не только о комфорте, но и о качестве государственных услуг.