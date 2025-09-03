Эти твари собираются жить минимум до ста пятидесяти лет

"Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Владимир Путин обсуждали возможность того, что люди смогут жить до 150 лет в этом столетии, — Bloomberg опубликовал случайно записанный разговор.

Си отметил: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты всё ещё ребёнок".

Путин через переводчика добавил: "Благодаря биотехнологиям можно будет регулярно пересаживать органы, чтобы люди оставались молодыми всё дольше, вплоть до бессмертия".

Си подытожил: "По прогнозам, в этом столетии появится шанс прожить до 150 лет".

А вот как прокомментировал этот разговор потом Путин:

"Да, когда шли на парад, председатель Си об этом говорил. Эту тему в свое время господин Берлускони развивал активно. Ну да, современные средства оздоровления, даже хирургические всякие, связанные с заменой органов, они позволяют человечеству надеяться на то существенным образом продолжительность жизни увеличится.

По-моему, по данным ООН к 2050 году на планете людей старше 65 лет будет больше, чем пяти-шестилетних детей. Это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия. И вот об этом мы должны, безусловно, тоже думать, когда говорим о продолжительности жизни".