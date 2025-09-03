Скандал в Украинском Католическом Университете. Давайте разбираться

Во-первых, я преподаватель бизнес-школы Украинского католического университета (а время от времени и других программ) и горжусь принадлежностью к сообществу безусловно одного из лучших вузов страны.

Во-вторых, я категорический противник любой дискриминации на основе любых признаков (исключение русские, потому что война), а в противостоянии человека и институции я всегда буду на стороне прав человека.

Далее текст на языке оригинала

Якщо вам здається, що ці речі несумісні, то вам здається. Тому що ми всі звикли до крайніх позицій та розфарбовування світу у чорно-біле (і війна посилила цю рису), а світ не чорно-білий і не сірий, а веселково-різнобарвний.

Вважаю себе одночасно консерватором і лібералом (хто думає, що це неможливо, той не читав Лєшека Колаковського).

Як я вже писав, одна з наших найбільших вад – вміння завжди зіграти у гру програш-програш, коли всі зацікавлені сторони програють одночасно. І це тоді, коли виклики сьогодення найбільше від нас потребують вміння грати у виграш-виграш. Принаймні сам я відмовляюся грати у програш-програш принципово.

Тепер давайте розбиратися.

Колегіум УКУ – це не гуртожиток (якби він був гуртожитком, то так би й називався). Цей факт був жахливо недостатньо прокомунікований університетом як до інциденту, так і після інциденту. Також недокомуніковані були конкурс на поселення й критерії відбору. Таким чином, проблема носить передусім комунікаційний характер. Хтось написав, що Колегіум – це майже монастир. Я думаю, це перебільшення, його мешканці точно не ченці й черниці, а сучасні відкриті й живі юнаки й дівчата, якими я захоплююся. Просто вони усвідомлено приймають правила спільноти. Слово "католицький" у назві університету – не просто красиве проміжне слово. Університет дійсно Католицький. У сучасному світі значна частина кращих вишів релігійна. Тому що освіта є релігійною цінністю, а не лише світською. Тому що релігійні спільноти готові вкладатися в освіту зазвичай більше, ніж світські. Тому що зі зростанням викликів людству роль релігії у світі зростатиме (це вже можна спостерігати). Як написав Отар Довженко, університет фінансується надзвичайно консервативною спільнотою української католицької діаспори. Втрата цього фінансування означала би втрату університету, з цим доводиться рахуватися. Якби західні спонсори стояли в черзі до українських університетів, всі кампуси виглядали би так, як кампус УКУ. Але ні. Приватний університет має право встановлювати свої власні правила, і так відбувається по всьому світу. Не підходять правила – шукай інший університет. В багатій країні вибір широкий. У нас невеликий, але також є. Очікувати, що всюди правила будуть однакові, наївно, бо дивися пункт 3. Все, що нам подобається в УКУ, створено на гроші, які дали певні жертводавці на певних умовах. Спільнота УКУ велика й строката, в ній є як дуже консервативні люди, так і дуже ліберальні. Керівництво університету якось тримає це докупи (нижче напишу, чому це так важливо), за що їм моя глибока повага. Далі процитую Ярина Ключковська, бо краще не скажеш: "… репутаційно університет створив дуже високі очікування у двох різних груп. До тої міри, що їх вже стало дуже складно задовольняти одночасно. Бо вони вже майже взаємовиключні. Одні чекають від УКУ інтелектуальної свободи, інноваційності, відкритості, інклюзивності. Інші – протидії лібералізмові, індоктринації студентів у консервативному дусі, релігійного виховання за катехизою. Ці два полюси все більше віддаляються один від одного." Оця напруга не комунікується назовні, бо цього очевидно не можна робити. Тут і закладена бомба сповільненої дії. Далі процитую Ольга Духніч: "…від того, що ми всі зараз публічно закенселимо УКУ, виграє ультраконсервативна частина вишу, а ліберальна частина програє. Це не знищить УКУ, але призведе до такої трансформації, що наслідки цього кенселінгу нам не сподобаються. Ми теж програємо, як ліберальна спільнота." Отже, радикальні рішення в той або інший бік зроблять тільки гірше. Ми зіграли в гру програш-програш: програли консерватори, бо їх ганьблять, і програли ліберали, бо втратять вплив, і програла суспільна згуртованість, бо розрив збільшился. Я не хочу грати в цю гру. І вам не раджу. Я підтримую позицію УКУ щодо вірності принципам (хоч там і були комунікаційні провали). Водночас підтримую дівчину-абітурієнтку щодо вірності своїм принципам. Якщо ці принципи розходяться, трагедії в цьому немає – просто їй потрібен інший університет, що і сталося врешті. Цього б не було, якби дівчина та її батьки серйозно сприйняли слово "католицький", а університет краще комунікував свої правила й обмеження. Вимагати скасування державної реєстрації найкращого університету, а не тих "університетів", де хабарі, імітація навчання й торгівля дипломами, – це постріл собі в голову. (Нагадаю, що обмежень щодо навчання не було, обмеження були лише щодо проживання в Колегіумі.) Словесна атака на всіх католиків чи взагалі на всіх релігійних людей – це нічим не краще, ніж атака на ЛГБТ. Це така сама дискримінація, що порушує права людини. УКУ є дуже важливим для України. Це неймовірна ціннісна спільнота, яка разом працює на позитивну трансформацію України. Та планка якості навчального процесу, яку університет задає, є практично недосяжною для всіх інших. До речі, для цього потрібні гроші, яких в Україні немає. Я мрію про те, щоб в Україні виникло ще кілька подібних релігійних університетів широкої гуманітарної спрямованості такого ж рівня – як мінімум, Православний університет та Протестантський університет. Для останнього точно десь у світі є гроші. Як поміняти програш-програш на виграш-виграш? Для цього потрібно всім визнати помилки. Університету визнати помилки комунікації щодо проживання. Абітурієнтці та її сім’ї визнати, що не задумалися, що означає слово "католицький" у назві та які обмеження з цим пов’язані. Консерваторам визнати цінність прав людини. Лібералам визнати цінність прав спільнот мати всередині себе власні правила. Нам всім визнати, що в нас замало гарних університетів, над цим треба працювати, а для того треба зробити країну такою, в яку охоче дають гроші. Ця історія рано чи пізно мала статися, див. пункт 7. Тепер нам треба вийти з неї зі взаємним виграшем, а не взаємним програшем, а це залежить від висновків та дій кожного і кожної з нас. Якщо ми правильно поставимося до цих уроків, то вже матимемо виграш-виграш: дівчина навчатиметься в іншому гарному університеті (де на неї не очікують щоденні халепи через чужі для неї правила місцевої спільноти), а університет зробить висновки щодо комунікації. А ми всі усвідомимо, в якому складному світі живемо, і не будемо наступного разу включати генератор ненависті. Бо цей генератор нам потрібен для справжніх ворогів, які "за поребриком". Дві речі, максимально потрібні українській нації для виживання у ХХІ сторіччі, – збереження української консервативної ідентичності та свідоме прийняття різноманіття. Інакше нас просто розірве на шматки, зсередини та ззовні. Як ці дві речі поєднати – непросте питання. Але простих питань вже не залишилося. І в нас нема вибору, доведеться поєднувати. Втрата першого означає, що тут житимуть не українці. Втрата другого означає, що тут ніхто не житиме, а якщо хтось і житиме, то творчий потенціал нації буде близький до нуля. Обидва варіанти неприйнятні.

Шануймося, бо ми того варті.