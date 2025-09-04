Путин сделал подарок всему миру

Личный разговор о невыключенных микрофонах двух 72-летних диктаторов: Путин делился с Си намерениями жить минимум до 150 лет за счет постоянной пересадки донорских органов. "Сейчас в 70 лет ты еще ребенок", подтвердил Си.

Как ни парадоксально, но для нас и для мира это положительный момент – вера Путина тем же Ковальчукам, что они вот-вот смогут омолодить его и продлить жизнь еще надолго. Ибо тот, кто уверен, что будет жить и будет хорошо жить, еще долго, точно не захочет этого делать в бункере. Тем более – в хранилище от ядерной зимы.

То есть стремление Путина к личному бессмертию является достаточно надежной страховкой нас, Европы, Америки от ядерной атаки. Потому что он не психопат с красной кнопкой – он вполне прагматичен старый упырь.