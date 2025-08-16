Есть ли у нас опция отказаться от мирного ультиматума Трампа?
Ситуация меняется очень динамично. К сожалению, пока хороших новостей немного.
- Последующие события будут зависеть от позиции Европы. Зеленский будет говорить с Трампом, де-факто, от имени европейцев. На данный момент у нас есть две реакции: Стармер заявил о скором мире, Макрон сказал, что надо собрать коалицию решительных. Пока не ясно, какое решение будет принято.
- Решений может быть два: в той или иной степени согласие с предложениями Трампа или отказ в каком-либо формате. Но при этом главный вопрос, на который также нет ответа, сохранится ли поставка оружия от США в случае нашего отказа. Это ключевой вопрос переговоров. От этого будет зависеть практически все.
- Судя по всему, частью соглашения должно быть снятие санкций с РФ, что невозможно без ЕС. Точно так же, как невозможно (так кажется сейчас) продавать Европе под американским флагом российские углеводороды. Как будет имплементироваться эта часть сделки неясно.
- От нас потребуют выйти из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности по принципу 5 статьи НАТО. Похоже, Путин согласовал это, считая, что это Будапештский меморандум-2.
- Пока у нас также нет реакции америнюканских тяжеловесов. Заявление Грэма было слишком осторожным. Но в выходные ситуация точно изменится. Мы увидим ряд заявлений, но пока неясно какого они будут содержания.
- В случае так называемого обмена территориями, мы даже не представляем себе, как это можно имплементировать юридически. Разговоры о референдуме вообще недопустимы. Несмотря на это, мы должны иметь четкие красные линии: не признание оккупированных территорий российскими де-юре (наверное, главное требование Путина); невозможность запрета на поставку оружия и ограничение нашего ВПК; принятие закона о русском, как втором государственном.
- Возможное подписание соглашения открывает еще одну проблему: финансирование Украины в послевоенный период (дотация в районе 65 млрд евро). Кто и как ее будет покрывать? Отдельно нам наверняка стоит увязывать переговоры со вступлением в ЕС.