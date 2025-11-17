Электронные папиросы vs Галущенко. Что нужно знать об очищении от коррупции

На фоне скандала с Энергоатомом и Минэнерго почти незамеченным прошло заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по незаконному обращению электронных сигарет.

Напомню всем, что три месяца назад был принят закон, который должен был положить конец так называемым самозамесам, которые не только "черная дыра" для бюджета, но и могут стать проблемой для здоровья. Не так давно Сингапур приравнял некоторые эти смеси к наркотикам, между прочим.

Но что мы имеем в результате? Прошло три месяца. Правоохранители говорят, что имеют мало полномочий, представители легального бизнеса утверждают, что полномочий предостаточно. Одним словом: закон есть, возможности закрыть дыру есть, желания нет.

Почему я об этом пишу? Да потому, что сейчас из всех чайников я слышу о борьбе с коррупцией, очистке и аудитах всего, что только можно. А отойдя шаг в сторону от мейнстримного сегодня Энергоатома, имеем то, что имеем.

Когда что-то сдвинется с мертвой точки? Я очень боюсь только тогда, когда, не дай Бог, отравится кто-то из детей тех, кто принимает соответствующие решения.