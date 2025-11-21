Что значит 'мирный господин' от Трампа и Путина и как повлияет политика на поле боя?

Американские представители передали украинскому руководству 28 пунктов. Это не пункты, из которых должен складываться мир — это пункты, с которых должен начаться разговор о мире, заданные рамки, на которые Украина должна согласиться, если бы захотела, чтобы Россия прекратила немедленно боевые действия.

По своему содержанию это план капитуляции:

1. Украина добровольно отдает России всю территорию Донецкой и Луганской областей. Украина также отдает те районы Запорожской и Херсонской областей, которые Россия в настоящее время оккупировала.

Украина соглашается, что включая Крым все эти земли — это Россия.

2. Украина соглашается снять с России санкции, налагаемые нашими союзниками с 2014 года из-за оккупации украинских земель. То есть позволить России восстановить свою экономику и усилить финансирование российской армии.

3. Украина должна добровольно отказаться от вступления в НАТО и изменить свою конституцию. Войска НАТО не будут размещаться на территории Украины. То есть, отказаться от единственного доступного механизма безопасности.

4. Украина должна сократить свою армию до 600 тысяч человек. То есть, что бы там ни делал агрессор, а жертва агрессии должна ограничить возможности защиты.

Как действительно работают мирные инициативы Трампа по сектору Газа и по Ирану — мы видим. Эскалация боевых действий понижена, но кровь льется, перспектив устойчивого мира нет. И есть одно отличие — США максимально усиливают армию обороны Израиля, которая фактически является ключевым гарантом мирных договоренностей, и США даже приняли участие в совместных боевых действиях. В украинском формате об этом речь не идет.

То есть США вместо усиления своего союзника — Украины соглашаются на послабление. Причем это ослабление не только признание проигрыша на поле боя и потери территории. Это ослабление возможностей государства самостоятельно развиваться и защищаться.

Вместо усиления единого фронта стран НАТО против России Трамп раскалывает этот фронт и не предлагает Европе общей стратегии безопасности.

Но план Трампа будет иметь вес только в одном случае, если на это согласится Украина. Без согласия Киева на эти 28 пунктов они останутся очередным проектом, большинство пунктов которого Путин уже не раз пытался навязать.

Трамп не выдвинул официальный ультиматум от имени США — Трамп показал, что его часть работы как президента США выполнена. И пытается лично давить на украинских руководителей, чтобы они согласились.

Задача Украины — показать, что такая позиция США не соответствует реальной ситуации на фронте и не решает причин этой войны.

Поэтому по-прежнему позиция Украины зависит прежде всего от действий и стратегии Украины, а не от предложенных планов. Значительная часть стран НАТО выступает в нашу поддержку и не согласна с Трампом. Также нет устойчивой позиции в поддержку такого зыбкого мира и в самих США.

Коррупционный скандал в украинских властях с процессом мирных переговоров не связан, это наша внутренняя история.

Ключевым фактором любых успешных мирных переговоров есть ситуация на фронте.

Только стабилизация фронта и неспособность его прорвать может вынудить уступки Путину. И добиться этого целиком в наших силах. На многих участках фронта нам удается сдерживать врага. Мы можем поступить так и в масштабах всего фронта.

Поддерживают и опираются только на сильных, способных отстаивать свои стратегии. Своя стратегия нужна и Украине.

Украина имеет все возможности провести необходимые критические изменения на фронте, критические изменения в борьбе с коррупцией, и противопоставить мирному плану Трампа свой реальный мирный план, гарантом безопасности могут стать исключительно Силы обороны Украины.

Политико-информационные маневры на вторичные войне — а ключевая материя войны — фронт, и только здесь определяется база для реальных переговоров.