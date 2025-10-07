Чего ждать от встречи Трампа с ''путиным'' в Малайзии

"Путин" объявил 2 октября на заседании Валдая – РФ воюет со всеми странами НАТО, что вызвало иронию – знают ли об этом в НАТО? Никто не счёл эти слова объявлением войны НАТО, притом, что произнесло их главное говорящее лицо РФ. Зато появилось важное уточнение – РФ воюет не с 32 странами НАТО, а с 50 странами Рамштайнской коалиции, "путин" слегка ошибся.

Песков не взял на себя это уточнение слов "путина" и оно проходит как коллективное мнение. Песков живёт для того, чтобы поправлять "путина", когда в кремле приходят к выводу, что концепция изменилась. Но сейчас кремлёвцы сами не знаю, что лучше, сказать – РФ пошла на уступки после войны с 32 или с 50 странами. Оба варианта имеют сильные и слабые стороны, и в кремле пока не решили какой выбрать.

В США правильно расценили эти слова "путина" и Трамп решил ободрить кремлёвцев, чтобы подтолкнуть к новым шагам. Поэтому 5 октября назвал "хорошей идеей" заявление "путина" 22 сентября на кремлёвском Совбезе, что РФ не только возвращается в договор о стратегических вооружениях, но и продлит его на год после 5 февраля 2026 г., независимо от того, продлят США или нет.

Так как без переговоров с США это пустой трёп, то Белый дом никак не реагировал на него, пока "путин" не объявил войну НАТО. Только после этого Трамп сказал "Ройтер" о "хорошей идее", что переводится как: правильной дорогой идёте, товарищи. Теперь у нас есть причина поговорить с вами об этом в привязке к вашей войне против Украины.

Песков тут же 6 октября сказал: "мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента РФ".

Администрация Трампа последовательно давит на кремлёвцев и ставит перед выбором – или они в конце октября после Генассамблеи ООН заявят о перемирии и переговорах, или маховик подготовки к войне с НАТО получит новое ускорение и прибавит оборотов.

В Белом доме ждут, когда "путин" поступит как Лула де Силва, который позвонил 6 октября Трампу и попросил снять пошлины-санкции с Бразилии. Предложил обсудить это в деталях при личной встрече на полях саммита стран АСЕСН в Малайзии 26-28 октября. Заверил, если потребуется, то может приехать с делегацией в Вашингтон. Это очевидный успех политики Трампа, который при открытии "высокой недели" в ООН похвалил Лулу в своей речи и выразил надежду, что вскоре с ним удастся договориться. По сути, поступил так, как с приглашением "путина" на Аляску в августе.

Интересно, что 12-13 сентября СМИ стали писать, Трамп и "путин" могут встретиться в Малайзии на саммите АСЕАН и что-то порешать. Причиной всплеска стала информация, что Малайзия согласилась принять "путина". Кремлёвцам её приглашение стоило дорого – в Казань 19 сентября прилетел Султан Ибрагим король Малайзии только для того, чтобы поздравить Рустама Минниханова с очередным вступлением в должность президента (раиса) Татарстана, которую тот занимает с 2010 г. В Москву король из Казани не полетел, так как побывал в ней ещё 5 августа, и на обратном пути тогда тоже заезжал в Казань.

Сентябрьский визит выглядит как признание Малайзией суверенитета Татарстана, но чего не сделаешь ради пропуска на встречу с Трампом. Даже наступишь на горло своей песне – Москва долго давила на Казань, чтобы Минниханов отказался от должности Президент Татарстана и в результате сошлись на титуле – раис. Вероятно, в августе король прилетал в Москву, чтобы обсудить вариант встречи Трампа с "путиным" в Малайзии. На роль такой площадки тогда предлагали страны Залива, но в итоге она прошла 15 августа на Аляске.

Имеем контрольную точку и дату – Малайзия, 26-28 октября, когда кремлёвцы должны дать ответ Белому дому, что они выбирают – мир или войну. То, что "путин" заявил: РФ воюет со всеми странами НАТО, можно рассматривать как увертюру к переговорам о мире. Особенно, если учесть, что "путин" начал свой доклад на Валдайском форуме с рассуждений, что в этом мире всё возможно. Повоевать с НАТО, а не с Украиной, и затем подписать с ним мир – это вполне вписывается в российскую мифологию.

В контекст таких информационных движений кремля хорошо вписываются интервью Меркель венгерскому "Партизану" и интервью Арестовича гражданке Израиля Ксении Собчак в Лондоне в русском ресторане. Интервью Меркель в Венгрии появилось вечером 5 октября и в Германии 6 октября в утреннем выпуске "Бильд". Интервью Арестовича появилось на Ютубе 6 октября. Интересная синхронность.

Оба интервью сделаны по максимуму скандально с целью привлечь больше внимания. Меркель обвинила Польшу и страны Балтии в том, что якобы из-за их несговорчивости РФ в 2022 г. была вынуждена напасть на Украину. Арестович тоже ударился в эпатаж, чтобы быть замеченным. Называл себя русским империалистом, советовал Зеленскому отдать РФ четыре области Украины и полуостров Крым, и этим прекратить войну. Пообещал сделать это, если сменит Зеленского в качестве президента, и если тот не успеет сделать это. Если песков существует, чтобы поправлять "путина", то Арестович после ухода из Офиса существует лишь для того, чтобы поправлять Зеленского.

Такой информационный шум призван отвлекать внимание о тяжких размышлений в кремле – с чем им отправить "путина" в Малайзию. На них влияют не только события на фронте, начало ими энергетической войны, перспектива потерять около 300 млрд. евро, ввязаться в гонку вооружений и быть готовыми с 2027 г. в любой момент к реальной, а не виртуальной войне с НАТО или Рамштайнской коалицией. Есть два фактора, которые, по всей видимости, и будут окончательно определять, с чем "путин" поедет в Малайзию.

Это начавшиеся с 6 октября переговоры в Шарм-эш-Шейхе о Газе и война Демпартии с республиканцами в США. С переговорами всё крайне сложно и при этом крайне важно. Настолько важно, что в них участвуют не только Виткофф, но и Кушнер, зять Трампа, как его личный поручитель, что условия соглашения будут выполняться.

В кремле надеются, что переговоры провалятся и для этого анонсировали проведение в Москве на 15 октября первого в истории саммита "Лига арабских государств – расея". Но в наличии у кремлёвцев пока только "вечный" глава Палестинской автономии Махмут Аббас, которому в ноябре исполнится 90 лет. Банки людям в таком возрасте кредиты уже не выдают.

Но возрастной фактор ничуть не смущает политтехнологов Демпартии, развернувших нелепую кампанию – Трамп хочет установить диктатуру. Трампу сейчас 79 лет и будет к завершению каденции 83 год. В таком возрасте диктатуры уже не устраивают. Предельный возраст, когда начинают играть в диктаторов 50+. Есть смысл. После 70 лет, если не успел стать диктатором, то нет смысла и начинать.

Перемещение Трампом 200 нацгвардейцев в Портленд, где свыше 600 тыс. жителей, и 300 нацгвардейцев в Чикаго, где 2,7 млн. жителей, это точно не про диктатуру. Тем более в США, где по оценке в 2025 г. у 340 млн. жителей 393 млн. стволов. В среднем, на каждого жителя, включая младенцев, приходится 1,2 единицы огнестрельного оружия. В кремле это тоже знают и делают ставки.

Республиканцы парировали тем, что Трамп заявил 6 октября – на выборы в 2028 г. пойдёт Марк Рубио, а тот перевел стрелки на Джей Ди Вэнса. Республиканцы не хотят раскрывать карты и вряд ли сами знают, как они лягут на праймериз в 2028 г. Меланию Трамп выдвигать нельзя, так как она не уроженка США.

Кремлёвцы отслеживают ситуацию в США и видят, что парламентские выборы там де-факто бурно стартовали, и Камала Харис заявляет, что Трамп их уже проиграл. Поэтому в глубине своих душонок надеются, что республиканцы уже сейчас зациклятся на выборах, а значит в Малайзию можно лететь без конкретики и затем следовать стратегии не делать резких шагов и ждать. Разумеется, в выборы в США надо уже начинать инвестировать.