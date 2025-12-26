''Булгаковский фронт'' и оккупация села Грабовское Сумской области

Некоторые обиделись за демонтаж памятника Булгакова и стали всерьез уверять: те, кто бомбит Украину, не читали его книг. Разумеется, и фильмов по ним не видели, и стихи Пушкина из школьной программы в РФ удалили. Русскомировцы упорно держат всех за дебилов. Еще и возмущаются, что им не верят. Но не предъявляют справок, что лавров и 2 млн. "героев" СВО в школе не учились, и с телевизором и компьютером обращаться не умеют. Если им верить, то в РФ – территория тотальной безграмотности, бездуховности и Интернета там нет. С этого и начинали бы, прежде чем переходить к Булгакову.

Так получилось, что я прочёл "Рвача" и "Хулио Хуренито" Ильи Эренбурга в начале 1980-ых, гораздо раньше, чем посмотрел экранизацию "Собачьего сердца". В середине 1990-ых прочёл "Мастера и Маргариту", потому что о нем говорили. После Эренбурга, тоже киевлянина и современника Булгакова, "Собачье сердце" и Мастер с Маргаритой не зашли. Эренбург глубже и интереснее. В "Рваче", изданном в 1924 г., он реалистичен к мелочам при описании жизни и нравов в СССР 1920-ых. Никаких мистификаций, как у Булгакова. Но литературные страсти – дело индивидуальное.

С музеем Булгакова тоже мистификация. Открывали его спешно в мае 1989 г. ко дню рождения писателя. Экспонатов было две комнаты, а комнат больше. Поэтому приняли решение: в пустых комнатах развесить рулоны марли и рогожи как паутину, свисающую со потолка. Посетителям говорит: антураж к мыслям Булгакова, он всю жизнь занимался мистификациями, пробуйте домыслить, что за этим может скрываться. В общем – по два "Черных квадрата" Малевича в каждой комнате, найдите между ними десять отличий, и угадайте, что хотел сказать художник.

С музеем Булгакова общая проблема музеев такого типа для всех времен и народов – крайне мало оригинальных экспонатов. Это как с чайником Ленина из Разлива – везде была копия. Протестанты любили ехидно спрашивать у католиков, если в каждой церкви лежит фрагмент обрезания Господнего, то каких размеров бы член у Господа нашего? В результате католики отказались от тотальных музеефикаций и торговли антикварными мощами.

Оказали ли "Приключения Хулио Хуренито", изданные в 1921 г. Влияние на Булгакова – нехай решают булгаковеды. Но Маэстро Хулио явился в Эренбурге в парижском кафе в образе Дьявола, где тот сидел и ждал, кто заплатит за его кофе и наблюдал за обнажённой натурщицей, сидевшей на коленях у голого толстого испанца. Хулио заказал пива, и на вопрос Эренбурга, нормально ли это, что Дьявол пьет пиво, ответил, что Дьявола нет, Бога в общем тоже нет, и повел с ним беседу о добре и зле, и куда катится человечество. Между делом рассказал, как через рентген, о жизни обнажённой натурщицы напротив. Ничего не напоминает?

Кстати, почему в Москве до сих пор нет музея и памятника Петлюре? Он там жил и литераторствовал. Ладно, Петлюра, но Винниченко, почему нет? Он ведь не только тоже там жил и сотрудничал с Петлюрой в газетах, но еще и с большевиками сотрудничал уже в Украине. Винниченко с "Кырпатым Мефистофелем" в руках был бы к месту. Но виноват во всем этом Гёте – первым ввел в литературу Дьявола, беседующего с доктором Фаустом, и предлагающего тому сделку. Сюжет, который в начале XX в. многие стали использовать по своему усмотрению. Кстати, там еще и Маргарита присутствует, находясь в сложной агентурной связи с Мефистофелем и в плотской с Фаустом.

Но памятника Гёте в публичном пространстве в Москве тоже нет. Искусственный интеллект заверил, что он почти уверен: в усадьбе Института Гёте такой в Москве должен быть. Но в частных усадьбах можно найти и не такое, а ставить Гёте на видном месте слабо? Что из того, что немец, умер то в 1832 г. Зато ввел в скарбницу мировой литературы тему беседы и сделки с Дьяволом, откуда ее и взял Булгаков, чтобы тоже прописаться на этом составе. Даже имя деве не сменил.

Бертольд Брехт вообще не заморачивался: перевел на немецкий из английского "Оперу бедных" Джона Грея (1728), добавил пролеткультовости, назвал "Трехгрошёвой оперой" и тоже попал на склад в статусе "красного" классика. Радикальный Маяковский призывал вообще этот состав закрыть и написать все заново.

Поклонницы и поклонники уверяют: Булгаков прописался там во веки веков. Без него уже и состав не состав. Пусть лежит. Со времен Гомера там много чего лежит. "Мастер и Маргарита" почти сорок лет лежали в столе, пока их не стали публиковать в СССР с 1966 по 1967 г. в журнале "Москва". После Карибского кризиса Политбюро Брежнева искало мира с США. В июне 1967 г. Косыгин слетал на встречу с президентом Джонсоном в городке Гласборо, и после нее в Москве заговорили о "духе Гласборо", как сейчас о "духе Анкориджа". СССР срочно нуждался в имидже государства, где авторы, способные писать о вечном, были не только в XIX в., и желательно хоть немного нонконформисты. Булгаков вполне подходил и имел большой плюс, что был покойным, в отличие от Солженицына.

Поэтому в комплекте с публикацией "Мастера и Маргариты" в Европу "убежало" еще и "Собачье сердце" и было опубликовано через эмигрантов в 1968 г. "Фабрика звезд" КПСС-КГБ.

"Сердце" явно солиднее "Мастера". Притом, что писалось в 1925 г. для мейнстрима – в рамках борьбы с пролетариатом, поверившим – он хозяин страны. Газеты тех лет писали, что рабочие совсем обнаглели, требуют от врачей путевок в санатории и внимания к себе, ссылаясь на диктатуру пролетариата. Отдельной категорией были сибирские партизаны, говорившие, что за такую советскую власть воевали. У партии в отношении них были свои подозрения, что сначала они воевали в отрядах эсеров и меньшевиков, но ситуация была неустойчивой и партия старалась не ссориться со всем сразу.

Появление доктора Преображенского, не любящего пролетариат, и Шарикова из Клима Чугункина, было очень в струю, но перебором. Швондер тоже был к месту. Как острил Карл Радек – "Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин из Политбюро". Радеку пока такое прощали, так как имел большую заслугу перед партией – устроил убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Так что, доктор Преображенский презрительно отзывался о помещиках, "недорезанных большевиками", тоже было здорово.

Прозвище у доктора как у наркома денег и фаворита "Левой оппозиции" Евгения Преображенского, уроженца Уфы, совсем здорово. Под него копают, и в 1927 г. исключат отовсюду, даже из списка старых большевиков, и вышлют в Уфу. 1920-ые в СССР это еще более плохие, чем 1990-ые в РФ, и Булгаков у них партийный писатель, держащий нос по ветру. Но перестарался. "Пролов" на место ставить надо, но так, чтобы не выплеснуть из корыта идею диктатуры пролетариата. Решать кадровые вопросы через прессу тогда было модно, но это уж слишком радикально. В итоге повесть печатать не стали, но и Булгакову ничего дурного не сделали.

К профессору Преображенскому тоже были две крупные претензии. Первая, – нэпман. Держит дома частную клинику, а не трудится в государственной. Самозанятый, а не раб государства. Вторая, имеет красный телефон и имеет наглость, требует "окончательную бумагу" для защиты от Швондера. Но Швондер от него ничего сверхъестественного не требует, всего лишь исполнения законов СССР. Здесь крупная собака и зарыта.

Как писалось в инструкции по выявлению иностранных агентов в СССР – один из их признаков – хорошо осведомлен о системе управления и принятия решений, в отличие от советских граждан. В СССР она была параллельной – партийные органы дублировали все министерства и ведомства. Они и принимали все важные решения. В том числе такие, которые конфликтовали с социалистической законностью, нравственностью и здравым смыслом.

Но "Швондеры" в министерствах и на местах должны были их выполнять, подобно тому, как генпрокуратура выполняла абсурдные заявления Портнова на Порошенко, а другие выполняли указания офиса Миндича. К 1925 г. эта модель еще не была отлажена, так как в партийных офисах были "Левая оппозиция", троцкисты и другие. "Собачье сердце" эту модель приоткрывало, и Швондер, в сущности, персонаж положительный, так как следует линии – закон обязателен для всех. В итальянской экранизации этот момент виден, в отличие от советской. В ней и Шариков не такой ущербный, и больше выглядит как мажор.

Перестройку тоже начинали из-за того, что законность не соблюдается, институты не работают и все решают партийные офисы, отнюдь не теневые как у Миндича, Портнова и героя России Деркача, а прикрытые статьей 6 конституции. На Майдане тоже требовали жизни по четким правилам, обязательным для всех, а не по понятиям офисов Партии регионов. Формула "Кум порешает" - это не столько украинская, сколько из совка, откуда так и не ушли Беларусь и РФ, и куда вернули Украину после 2019 г.

"Булгаковский фронт", как уже иронически окрестили всю эту полемику, это больше, чем вопрос о демонтаже статуи на Андреевском спуске. Траура, он словно отвлекает внимание от фронта неуместный. Оттуда тоже веет высочайшей литературой. Пушкинисты и достоевцы захватили деревню Грабовское в Сумскую область и увезли его жителей в РФ.

Для чего жителей вывезли понятно, но для чего захватили, "пушкинисты" молчат. Вероятно, чтобы ограбить музей поэта и революционера Павла Грабовского (1864-1902), умершего в ссылке в Тобольске и похороненного там согласно завещанию рядом с декабристами. В ссылку в Сибирь попал в 1888 г. и ее постоянно продолжали из-за его активности. Много переводил на украинский язык и с него на другие языки. В честь него деревню переименовали из Пушкарного в Грабовское. В Тобольске ему ни памятника, ни мемориального музея нет. В экспозиции краеведческого музея витрина о нем есть. Туда и могут утащить экспонаты из города в Грабовском, если не развора