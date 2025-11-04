Армия и деньги: почему финансы стали приоритетом?
Все наши самые эффективные командиры частей и соединений – это те, кто имеют опыт бизнеса
Чтобы добиться успеха в современном бою командир должен планировать основные факторы, последовательность которых определяет темп операции:
- Деньги ( обеспечение, дроны, оборудование ).
- Люди ( дисциплина, навыки, количество ).
- Средства поражения.
- Организация ( как работает подразделение под задание ).
- Тактика ( боевое применение ).
Да, именно деньги сегодня являются первым и ключевым фактором, определяющим темп боя. Деньги определяют интенсивность применения квалифицированных людей и техники и быструю адаптацию оперативных задач под технологические возможности.
Именно поэтому сейчас все наши самые эффективные командиры частей и соединений – это те, кто имеют опыт бизнеса. Опыт ответственности деньгами и людьми, опыт достижения измеряемых в денежном выражении результатов, опыт риска и инвестиций. В войне дронов каждая воинская часть – это инновационный стартап.
Применение частей и подразделений при отсутствии финансового плана – это небрежность.
В 2022 отсутствие планирования финансов для обеспечения боя компенсировалось всесторонней и комплексной волонтерской помощью, которая доходила практически до каждого солдата, но истощение экономики и волонтерских ресурсов требует сейчас централизованного распределения финансов по военным частям и планирования финансового обеспечения боевых частей. Чтобы деньги реально доходили до тех командиров, кто наиболее ответственно умеет применять технологии и людей на поле боя.
Там, где не умеют планировать применение денег – там не смогут планировать и применение людей, там нет смысла говорить о тактике. Потери бюджета за выплаты 15 миллионов за погибших и лечение раненых можно избегать только одним путем — планированием финансов для выживания и ведения боя.