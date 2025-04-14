Наиболее вероятным направлением для великого русского наступления и прорыва является Сумская область. Об этом пишет The Telegraph. Я, конечно, никак не на уровне крутых экспертов из такого издания, но все-таки позволю себе робко уточнить – с какой стати такие выводы?

Сейчас здесь против нас группировки около 60-65 тыс. Из них 10 тыс. это охрана границы, то есть пограничники и "Ахмат чай". Они не пойдут в наступление. Осталось 50 тыс. Да, здесь собрана элита, в основном высокомобильные войска – десант и морпехи, усиленные мотострелками и танками ГВ "Север", то есть Ленинградский военный округ.

Да, элита. Но сильно потрепанная. И с нашей стороны очень крутые организмы стоят. Плюс арта и дроны работают уже по отработанным квадратам. Пристрелялись. Плюс ударная фронтовая авиация.

Добавьте к этому проблемы, которые мы создаем рядом в Белгородской и Брянской области. Точно ли здесь основное направление будет? А приз какой? Буферная зона Сумской области? Да, это конечно большое достижение.

Сейчас опрокидывают подкрепление на Запорожское направление – каждый день. Личный состав и техника. Там пошли в наступление три недели назад, продвинулись в первые дни в два километра и с тех пор на месте.

В Покровске дерутся, как рыба о лед, но не продвигаются. А это Донецкая область, ее оккупация цель Кремля с 2014 года и очень хороший результат для пропаганды достижения целей СВО. Еще на Донбассе Константинивское и Лиманское направление. Ключевые для штурмов нашей главной агломерации на Донбассе "Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск".

Думаю, я на днях подробно разберу тему, где будет с большей долей вероятности главный удар большого наступления. И от чего зависит этот выбор, если он еще не сделан. Или махнем рукой и просто поверим The Telegraph? Сумская, да Сумская. Им из редакции виднее, наверное. Или нет?