Топ-10 роскошных отелей Капри – лучшие места для проживания.

Капри — драгоценный камень в сердце Тирренского моря — один из самых завораживающих островов Италии. Известный своими драматическими скалами, кристально чистыми водами и пышными садами, Капри сочетает в себе природную красоту с изысканным шармом. Туристов привлекают живописные городки, такие как Капри и Анакапри, где узкие улочки усеяны бутиками, ресторанами высокой кухни и достопримечательностями. Иконические места острова – Голубая пещера, скалы Фаральони и захватывающие виды с горы Соларо – делают Капри мечтой для путешественников, стремящихся как к отдыху, так и к приключениям.

Исследуешь ли ты давние развалины, наслаждаешься прогулкой на лодке вокруг острова, или просто пьешь эспрессо на оживленной Пяцетти — Капри обещает незабываемые впечатления.

А чтобы сделать твое пребывание на этом невероятном острове еще более особенным, мы подготовили подборку из 10 лучших роскошных отелей Капри. Каждый из них предлагает исключительные удобства, увлекательные виды и обслуживание мирового уровня, так что твое путешествие на Капри станет настоящим исключительным опытом.

1. Hotel Caesar Augustus

Панорамный отель на острове Капри. Источник: Facebook

Представьте, что вы просыпаетесь в роскошном номере, расположенном высоко на скале, с блестящим заливом Неаполя, простирающимся перед вами. Hotel Caesar Augustus предлагает воплотить в жизнь эту мечту, где каждый номер является святыней элегантности, с частными террасами, позволяющими наслаждаться захватывающими видами. Бесконечный бассейн, сливающийся с лазурным морем внизу, предлагает спокойное бегство от мира. Независимо от того, понравитесь ли вы средиземноморские деликатесы в ресторане высокой кухни отеля, или прогуливаетесь по зеленым садам, это место, где каждый момент чувствуется магическим.

Особенности: Бесконечный бассейн с видом на залив Неаполя, изысканные сады, спа-центр, использующий местные органические продукты для процедур.

Месторасположения: Расположен в спокойном городке Анакарпи, который предлагает тихий отпуск, будучи всего в короткую поездку от ярких мест острова.

Питание: Ресторан подает блюда средиземноморской кухни с использованием ингредиентов из собственного органического сада отеля, что гарантирует свежесть и вкусовые качества каждого блюда.

Вебсайт: Hotel Caesar Augustus – роскошный отель на Капри, Италия

2. JK Place Capri

Для тех, кто ищет сочетание современной роскоши и вечной элегантности, JK Place Capri является идеальным местом. Этот бутик-отель, расположенный прямо на Марина Гранде, предлагает непревзойденный вид на море с каждого номера. С его стильными интерьерами, сочетающими современное искусство и роскошную мебель, вы почувствуете, что попали в стильный оазис. Отдыхайте возле бесконечного бассейна или наслаждайтесь расслабляющими процедурами в спа перед тем, как отведать изысканные блюда, отмечающие вкусы Капри.

Элегантный бесконечный бассейн, комплексный спа-центр, персонализированные услуги на яхте для исследования острова.

Месторасположения: Расположен на Марина Гранде, всего в нескольких шагах от основного порта острова, что обеспечивает удобный доступ к пляжам и оживленным улицам Капри.

Питание: Ресторан отеля предлагает изысканное кулинарное путешествие, сосредотачивая внимание на свежих морепродуктах и местных продуктах, с блюдами, отражающими кулинарные традиции острова.

Вебсайт: √ JK Capri – Роскошный отель на Капри

3. Hotel Punta Tragara

unta Tragara – это эксклюзивная и романтичная пятизвездочная гостиница на Капри. Источник: Booking

С видом на знаменитые скалы Фаральони, отель Punta Tragara является шедевром дизайна и комфорта. Расслабьтесь под солнцем Капри Независимо от того, приехали ли вы на романтический отдых или ищете покоя, отель Punta Tragara является воплощением наслаждения.

Особенности: Два открытых бассейна с панорамными видами, эксклюзивный роскошный спа-центр, историческое значение как командный пункт времен Второй мировой войны.

Месторасположения: Расположен на улице Виа Трагара, живописном пути, ведущем к скалам Фаральоне, всего в нескольких минутах ходьбы от оживленного Пьяццетта Капри.

Питание: Рестораны отеля предлагают интимное питание, из меню, подчеркивающее свежие местные ингредиенты, создавая настоящий вкус Капри.

Сайт Punta Tragara (booking.com)

4. Capri Palace Jumeirah

Jumeirah Capri Palace – роскошный курорт на итальянском острове. Источник: www.fivestaralliance.com

Перейдите в мир искусства, элегантности и беспрецедентной роскоши в отеле Capri Palace Jumeirah. со звездами Мишлен является настоящим праздником для всех органов чувств, подавая инновационные блюда, которые демонстрируют лучше всего из итальянской кухни.

Арт-галерея, несколько ресторанов со звездами Мишлен, награжден медицинский спа-центр с передовыми процедурами.

Месторасположения: Расположен в спокойном городке Анакапри, с впечатляющими видами на Неаполитанский залив, при этом близко к некоторым из лучших достопримечательностей острова.

Питание: С тремя ресторанами, включая двухзвездочный ресторан L'Olivo, отель предлагает кулинарное путешествие, которое так же роскошно, как и его номера.

Веб-сайт: Jumeirah Capri Palace |

5. La Scalinatella

Расположен на скале с видом на море – идеальное расположение отеля. Источник: www.scalinatella.com

Скрытый от суеты, La Scalinatella является скрытой жемчужиной, которая олицетворяет шарм и элегантность Капитал. из двух бассейнов, или наслаждаясь спокойной трапезой на террасе, La Scalinatella – это кусочек рая.

Особенности: Два открытых бассейна, частные террасы с видами на море, интимная и спокойная атмосфера.

Месторасположения: Расположен на улице Виа Трагара, тихой живописной улице, но всего в нескольких минутах от центра Капри.

Питание: Ресторан отеля предлагает вкусное меню из традиционных итальянских блюд, приготовленных из свежих сезонных ингредиентов, поданных в такой же красивой атмосфере, как и сама еда .

Вебсайт: Hotel 5-Star Luxury Capri: View Sea ‹ Hotel Scalinatella

6. Hotel Quisisana

Hotel Quisisana – это не просто отель; это институт. С более чем столетней историей этот иконический отель в самом сердце Капри принимал знаменитостей, королевские семьи и привередливых путешественников со всего мира. Отель излучает шарм старого мира, совмещенный с современной роскошью, предлагая просторные номера, большой открытый бассейн и роскошный спа-салон. Расположенный всего в нескольких шагах от Пьяцетты, он является идеальной базой для изучения яркой социальной сцены острова и живописных улиц.

Особенности: Большой открытый бассейн, роскошный спа-салон с разнообразными процедурами, пианино-бар для вечерних развлечений.

Месторасположения: Премиум расположение в центре Капри, близ Пьяцетты, что позволяет гостям легко исследовать аттракционы острова.

Питание: Отель предлагает несколько вариантов питания, от изысканных блюд до более повседневных, каждый из которых акцентирует внимание на богатых вкусах Средиземноморья.

Вебсайт: Официальный веб-сайт Grand Hotel Quisisana в Капри | Забронируйте пребывание сейчас.

7. Villa Marina Capri Hotel & Spa

Villa Marina – это аутентичная каприйская вилла с видом на море, окруженная пышным садом. Источник: https://www.villamarinacapri.com/

Погрузитесь в историю и красоту Капри в Villa Marina, где каждый номер посвящен известной личности, оставившей свой след на этом острове. Расположенный среди зеленых садов, этот бутик-отель предлагает спокойное место для отдыха с панорамными видами на море. Частный спа-салон и открытый бассейн являются идеальными местами для релаксации, а услуги аренды яхт отеля позволяют исследовать впечатляющие побережья Капри с комфортом.

Особенности: Частный спа-салон, открытый бассейн с видом на море, аренда яхт для персонализированных туров по острову.

Месторасположения: С видом на Марину Гранде, объединяющую конфиденциальность с легким доступом к пляжу и главному порту Капри.

Питание: Ресторан Ziqù предлагает современный подход к традиционным средиземноморским блюдам, используя лучшие местные ингредиенты для создания незабываемых кулинарных впечатлений.

Вебсайт: Villa Marina Capri Hotel&Spa – 5-звездочный отель с видом на море.

8. Casa Morgano

Этот бутик-отель предлагает просторные и элегантные номера с балконами, открывающими вид на прекрасное Средиземное море. Источник: indagare.com

Casa Morgano является воплощением бутиковой роскоши, предлагая интимный и эксклюзивный отдых на острове Капри. Номера элегантно оформлены, каждый из которых имеет частный балкон или террасу с потрясающим видом на Средиземное море. Спокойная атмосфера вместе с первоклассным обслуживанием делает этот отель любимым среди тех, кто ищет спокойный и роскошный отдых.

Особенности: Открытый бассейн, фитнес-центр, балконы с видом на море.

Месторасположения: Тихо расположен недалеко от центра Капри, что обеспечивает легкий доступ к магазинам, ресторанам и достопримечательностям острова.

Питание: Ресторан отеля специализируется на средиземноморской кухне, используя свежие, местные ингредиенты для создания блюд, которые являются как вкусными, так и подлинными.

Вебсайт: Casa Morgano Capri Hotel - Роскошный отель - Вид на море Капри.

9. Tiberio Palace

Если вы ищете отель, который сочетает стиль, комфорт и немного гламура, Tiberio Palace - идеальный выбор. расслабление и омоложение.

Бассейн на крыше с панорамными видами на море, оздоровительный центр , интерьеры, ориентированные на искусство и дизайн.

Месторасположение: Идеально расположенный вблизи Пьяцетты, что позволяет гостям наслаждаться лучшими магазинами, ресторанами и ночной жизнью Капри.

Питание: Terrazza Tiberio предлагает итальянскую и кошерную кухню, что делает его уникальным местом для обеда на острове, с широким выбором вин для дополнения изящных блюд.

Вебсайт: Capri Tiberio Palace Official Site

10. Villa Brunella

В отеле Villa Brunella ваш взгляд теряется в обаянии красивейшего панорамного пейзажа Капри. Источник: https://www.villabrunella.it/

Villa Brunella — это скрытое сокровище, которое олицетворяет спокойную красоту и роскошь Капри. гостям полностью погрузиться в потрясающие окружающие пейзажи. Террасные сады отеля обеспечивают спокойное место для отдыха, а бескрайний бассейн дарит освежающее место отдыха с видом.

Особенности: Бескрайний бассейн с панорамными видами на море, частные террасы, зеленые террасные сады.

Питание: Terrazza Brunella, ресторан отеля – это кулинарное удовольствие, которое предлагает изысканные средиземноморские блюда с прекрасными видами на море, превращая каждый обед в незабываемый опыт.

Веб-сайт: Villa Brunella Capri - отель с бассейном и морем.

Эти отели предлагают роскошный отдых на волшебном острове Капри, каждый из которых имеет свой уникальный шарм и первоклассные удобства.