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Топ-10 розкішних готелів Капрі – найкращі місця для проживання

Анастасія Крищук

Топ-10 розкішних готелів Капрі – найкращі місця для проживання
Острів Капрі славиться своєю природною красою, культурою та атмосферою спокою. Джерело: www.manfredihotels.com

Капрі — коштовний камінь у серці Тірренського моря — є одним із найзачаровуючих островів Італії. Відомий своїми драматичними скелями, кришталево чистими водами та пишними садами, Капрі поєднує в собі природну красу з вишуканим шармом. Туристів приваблюють мальовничі містечка, такі як Капрі та Анакапрі, де вузькі вулички всіяні бутиками, ресторанами високої кухні та історичними пам’ятками. Іконічні місця острова — Блакитна печера, скелі Фаральйоні та захопливі краєвиди з гори Соларо — роблять Капрі мрією для мандрівників, які прагнуть як відпочинку, так і пригод.

Чи досліджуєш ти давні руїни, насолоджуєшся прогулянкою на човні навколо острова, чи просто п’єш еспресо на жвавій П’яцетті — Капрі обіцяє незабутні враження.

А щоб зробити твоє перебування на цьому неймовірному острові ще особливішим, ми підготували добірку з 10 найкращих розкішних готелів Капрі. Кожен із них пропонує виняткові зручності, захопливі краєвиди та обслуговування світового рівня, тож твоя подорож на Капрі стане справжнім винятковим досвідом.

1. Hotel Caesar Augustus

Топ-10 розкішних готелів Капрі – найкращі місця для проживання
Найпанорамніший готель на острові Капрі. Джерело: Facebook

Уявіть, що ви прокидаєтеся в розкішному номері, розташованому високо на скелі, з блискучою затокою Неаполя, що простягається перед вами. Hotel Caesar Augustus пропонує здійснити цю мрію, де кожен номер є святинею елегантності, з приватними терасами, що дозволяють насолоджуватися захоплюючими видами. Безкінечний басейн, що зливається з блакитним морем внизу, пропонує спокійне втечу від світу. Незалежно від того, чи смакуєте ви середземноморські делікатеси в ресторані високої кухні готелю, чи прогулюєтесь по зелених садах, це місце, де кожен момент відчувається магічним.

Особливості: Безкінечний басейн з видом на затоку Неаполя, вишукані сади, спа-центр, що використовує місцеві органічні продукти для процедур.

Місцезнаходження: Розташований у спокійному містечку Анакарпі, що пропонує тиху відпустку, будучи всього за коротку поїздку від яскравих місць острова.

Харчування: Ресторан подає страви середземноморської кухні з використанням інгредієнтів з власного органічного саду готелю, що гарантує свіжість і смакові якості кожного блюда.

Вебсайт: Hotel Caesar Augustus - розкішний готель на Капрі, Італія

2. JK Place Capri

Для тих, хто шукає поєднання сучасної розкоші та вічної елегантності, JK Place Capri є ідеальним місцем. Цей бутік-готель, розташований прямо на Марина Гранде, пропонує неперевершений вид на море з кожного номера. З його стильними інтер’єрами, що поєднують сучасне мистецтво та розкішні меблі, ви відчуєте, ніби потрапили в стильний оазис. Відпочивайте біля безкінечного басейну або насолоджуйтеся розслаблюючими процедурами в спа-центрі перед тим, як скуштувати вишукані страви, що відзначають смаки Капрі.

Особливості: Елегантний безкінечний басейн, комплексний спа-центр, персоналізовані послуги на яхті для дослідження острова.

Місцезнаходження: Розташований на Марина Гранде, всього за кілька кроків від основного порту острова, що забезпечує зручний доступ до пляжів та жвавих вулиць Капрі.

Харчування: Ресторан готелю пропонує вишукану кулінарну подорож, зосереджуючи увагу на свіжих морепродуктах і місцевих продуктах, з стравами, що відображають кулінарні традиції острова.

Вебсайт: √ JK Capri - Розкішний готель на Капрі

3. Hotel Punta Tragara

Топ-10 розкішних готелів Капрі – найкращі місця для проживання
unta Tragara — це ексклюзивний та романтичний п’ятизірковий готель на Капрі. Джерело: Booking

З видом на знамениті скелі Фаральйоні, готель Punta Tragara є шедевром дизайну та комфорту. Унікальна архітектура готелю, розроблена Ле Корбюз’є, гармонійно поєднується з природною красою навколишнього середовища. Тут розкіш переосмислюється через простір люксових люксів, кожен з яких пропонує захоплюючі види на море, а два відкриті басейни запрошують вас розслабитись під сонцем Капрі. Незалежно від того, чи ви приїхали на романтичний відпочинок, чи шукаєте спокою, готель Punta Tragara є втіленням насолоди.

Особливості: Два відкриті басейни з панорамними видами, ексклюзивний розкішний спа-центр, історичне значення як командний пункт часів Другої світової війни.

Місцезнаходження: Розташований на вулиці Віа Трагара, живописному шляху, що веде до скель Фаральйоні, всього за кілька хвилин пішки від жвавого П’яццетта Капрі.

Харчування: Ресторани готелю пропонують інтимне харчування, з меню, що підкреслюють найсвіжіші місцеві інгредієнти, створюючи справжній смак Капрі.

Вебсайт: Hotel Punta Tragara (booking.com)

4. Capri Palace Jumeirah

Топ-10 розкішних готелів Капрі – найкращі місця для проживання
Jumeirah Capri Palace — розкішний курорт на італійському острові. Джерело: www.fivestaralliance.com

Перейдіть у світ мистецтва, елегантності та безпрецедентної розкоші в готелі Capri Palace Jumeirah. Цей п’ятизірковий готель — це більше, ніж просто місце для ночівлі; це досвід. На території готелю розташована вражаюча арт-галерея, а також нагороджений медичний спа-центр, який поєднує новітні методи оздоровчих процедур з тихою атмосферою Анакапрі. Ресторани з зірками Мішлен є справжнім святом для всіх органів чуття, подаючи інноваційні страви, які демонструють найкраще з італійської кухні. Тут кожна деталь створена для того, щоб підняти ваш відпочинок на надзвичайні висоти.

Особливості: Арт-галерея, кілька ресторанів з зірками Мішлен, нагороджений медичний спа-центр з передовими процедурами.

Місцезнаходження: Розташований у спокійному містечку Анакапрі, з вражаючими видами на Неаполітанську затоку, при цьому близько до деяких з найкращих пам'яток острова.

Харчування: З трьома ресторанами, включаючи двозірковий ресторан L'Olivo, готель пропонує кулінарну подорож, яка така ж розкішна, як і його номери.

Вебсайт: Jumeirah Capri Palace | 5-зірковий готель на Капрі, Італія | Jumeirah

5. La Scalinatella

Топ-10 розкішних готелів Капрі – найкращі місця для проживання
Розташований на скелі з видом на море — ідеальне розташування готелю. Джерело: www.scalinatella.com

Схований від метушні, La Scalinatella є прихованим перлином, яка втілює шарм і елегантність Капрі. Цей бутик-готель, з його інтимною атмосферою та персоналізованим обслуговуванням, пропонує ідеальне місце для відпочинку тих, хто шукає приватність та розслаблення. Кожен номер з приватною терасою надає захоплюючі види на море, що робить його ідеальним місцем для відпочинку. Чи то лежачи біля одного з двох басейнів, чи насолоджуючись спокійною трапезою на терасі, La Scalinatella — це шматочок раю.

Особливості: Два відкритих басейни, приватні тераси з видами на море, інтимна та спокійна атмосфера.

Місцезнаходження: Розташований на вулиці Віа Трагара, тихій живописній вулиці, але всього за кілька хвилин від центру Капрі.

Харчування: Ресторан готелю пропонує смачне меню з традиційних італійських страв, приготованих з найсвіжіших сезонних інгредієнтів, поданих у такій же красивій атмосфері, як і сама їжа.

Вебсайт: Hotel 5-Star Luxury Capri: Sea Views ‹ Hotel Scalinatella

6. Hotel Quisisana

Hotel Quisisana — це не просто готель; це інститут. З більш ніж столітньою історією цей іконічний готель у самому серці Капрі приймав знаменитостей, королівські родини та вибагливих мандрівників з усього світу. Готель випромінює шарм старого світу, поєднаний з сучасною розкішшю, пропонуючи просторі номери, великий відкритий басейн і розкішний спа-салон. Розташований всього за кілька кроків від П’яцетти, він є ідеальною базою для вивчення яскравої соціальної сцени острова та живописних вулиць.

Особливості: Великий відкритий басейн, розкішний спа-салон з різноманітними процедурами, піаніно-бар для вечірніх розваг.

Місцезнаходження: Преміум розташування в центрі Капрі, поблизу П’яцетти, що дозволяє гостям легко досліджувати атракціони острова.

Харчування: Готель пропонує кілька варіантів харчування, від вишуканих страв до більш повсякденних, кожен з яких акцентує увагу на багатих смаках Середземномор’я.

Вебсайт: Офіційний вебсайт Grand Hotel Quisisana в Капрі | Забронюйте перебування зараз.

7. Villa Marina Capri Hotel & Spa

Топ-10 розкішних готелів Капрі – найкращі місця для проживання
Villa Marina — це автентична капрійська вілла з видом на море, оточена пишним садом. Джерело: https://www.villamarinacapri.com/

Пориньте в історію та красу Капрі у Villa Marina, де кожен номер присвячений відомій особистості, яка залишила свій слід на цьому острові. Розташований серед зелених садів, цей бутик-готель пропонує спокійне місце для відпочинку з панорамними видами на море. Приватний спа-салон і відкритий басейн є ідеальними місцями для релаксації, а послуги оренди яхт готелю дозволяють досліджувати вражаючі узбережжя Капрі з комфортом.

Особливості: Приватний спа-салон, відкритий басейн з видом на море, послуги оренди яхт для персоналізованих турів по острову.

Місцезнаходження: З видом на Маріну Гранде, що поєднує приватність з легким доступом до пляжу та головного порту Капрі.

Харчування: Ресторан Ziqù пропонує сучасний підхід до традиційних середземноморських страв, використовуючи найкращі місцеві інгредієнти для створення незабутніх кулінарних вражень.

Вебсайт: Villa Marina Capri Hotel&Spa - 5-зірковий готель з видом на море.

8. Casa Morgano

Топ-10 розкішних готелів Капрі – найкращі місця для проживання
Цей бутик-готель пропонує просторі й елегантні номери з балконами, що відкривають краєвид на прекрасне Середземне море. Джерело: indagare.com

Casa Morgano є втіленням бутикової розкоші, пропонуючи інтимний та ексклюзивний відпочинок на острові Капрі. Номери готелю елегантно оформлені, кожен з яких має приватний балкон або терасу з приголомшливим видом на Середземне море. Спокійна атмосфера, разом з першокласним обслуговуванням, робить цей готель улюбленим серед тих, хто шукає спокійний та розкішний відпочинок.

Особливості: Відкритий басейн, фітнес-центр, приватні балкони з видом на море.

Місцезнаходження: Тихо розташований неподалік від центру Капрі, що забезпечує легкий доступ до магазинів, ресторанів та визначних пам'яток острова.

Харчування: Ресторан готелю спеціалізується на середземноморській кухні, використовуючи свіжі, місцеві інгредієнти для створення страв, які є як смачними, так і автентичними.

Вебсайт: Casa Morgano Capri Hotel - Розкішний готель - Вид на море Капрі.

9. Tiberio Palace

Якщо ви шукаєте готель, який поєднує стиль, комфорт і трохи гламуру, Tiberio Palace — ідеальний вибір. Цей готель в середземноморському стилі відомий своїм еклектичним декором, поєднуючи вінтажні та сучасні елементи для створення унікальної атмосфери. Бассейн на даху пропонує приголомшливі види на море, а оздоровчий центр пропонує різноманітні процедури, спрямовані на розслаблення та омолодження.

Особливості: Бассейн на даху з панорамними видами на море, оздоровчий центр, інтер'єри, орієнтовані на мистецтво та дизайн.

Місцезнаходження: Ідеально розташований поблизу П’яцетти, що дозволяє гостям насолоджуватися найкращими магазинами, ресторанами та нічним життям Капрі.

Харчування: Terrazza Tiberio пропонує італійську та кошерну кухню, що робить його унікальним місцем для обіду на острові, з широким вибором вин для доповнення витончених страв.

Вебсайт: Capri Tiberio Palace Official Site

10. Villa Brunella

Топ-10 розкішних готелів Капрі – найкращі місця для проживання
У готелі Villa Brunella ваш погляд губиться в чарівності найгарнішого панорамного краєвиду Капрі. Джерело: https://www.villabrunella.it/

Villa Brunella — це прихований скарб, який втілює спокійну красу та розкіш Капрі. Захований на мальовничій вулиці Віа Траґара, цей бутик-готель пропонує інтимний відпочинок з приголомшливими видами на Середземне море та скельні формації Фаральйоні. Кожен номер і люкс елегантно оформлений, маючи приватні тераси чи балкони, що дозволяють гостям повністю зануритися в приголомшливі навколишні пейзажі. Терасовані сади готелю забезпечують спокійне місце для відпочинку, а безкрайній басейн дарує освіжаюче відпочинкове місце з видом.

Особливості: Безкрайній басейн з панорамними видами на море, приватні тераси, зелені терасовані сади. Місцезнаходження: Розташований на Віа Траґара, мальовничому шляху, що веде прямо до Фаральйоні, і лише в кількох хвилинах ходьби від жвавої П’яцетти Капрі.

Харчування: Terrazza Brunella, ресторан готелю, — це кулінарне задоволення, що пропонує вишукані середземноморські страви з чудовими видами на море, перетворюючи кожний обід на незабутній досвід.

Вебсайт: Villa Brunella Capri - Hotel with pool and sea view

Ці готелі пропонують розкішний відпочинок на чарівному острові Капрі, кожен з яких має свій унікальний шарм і першокласні зручності. Незалежно від того, чи шукаєте ви спокою, пригод або поєднання обох, ви знайдете ідеальне місце для проживання на цьому чудовому острові.

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