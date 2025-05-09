Топ-10 розкішних готелів Капрі – найкращі місця для проживання

Капрі — коштовний камінь у серці Тірренського моря — є одним із найзачаровуючих островів Італії. Відомий своїми драматичними скелями, кришталево чистими водами та пишними садами, Капрі поєднує в собі природну красу з вишуканим шармом. Туристів приваблюють мальовничі містечка, такі як Капрі та Анакапрі, де вузькі вулички всіяні бутиками, ресторанами високої кухні та історичними пам’ятками. Іконічні місця острова — Блакитна печера, скелі Фаральйоні та захопливі краєвиди з гори Соларо — роблять Капрі мрією для мандрівників, які прагнуть як відпочинку, так і пригод.

Чи досліджуєш ти давні руїни, насолоджуєшся прогулянкою на човні навколо острова, чи просто п’єш еспресо на жвавій П’яцетті — Капрі обіцяє незабутні враження.

А щоб зробити твоє перебування на цьому неймовірному острові ще особливішим, ми підготували добірку з 10 найкращих розкішних готелів Капрі. Кожен із них пропонує виняткові зручності, захопливі краєвиди та обслуговування світового рівня, тож твоя подорож на Капрі стане справжнім винятковим досвідом.

1. Hotel Caesar Augustus

Найпанорамніший готель на острові Капрі. Джерело: Facebook

Уявіть, що ви прокидаєтеся в розкішному номері, розташованому високо на скелі, з блискучою затокою Неаполя, що простягається перед вами. Hotel Caesar Augustus пропонує здійснити цю мрію, де кожен номер є святинею елегантності, з приватними терасами, що дозволяють насолоджуватися захоплюючими видами. Безкінечний басейн, що зливається з блакитним морем внизу, пропонує спокійне втечу від світу. Незалежно від того, чи смакуєте ви середземноморські делікатеси в ресторані високої кухні готелю, чи прогулюєтесь по зелених садах, це місце, де кожен момент відчувається магічним.

Особливості: Безкінечний басейн з видом на затоку Неаполя, вишукані сади, спа-центр, що використовує місцеві органічні продукти для процедур.

Місцезнаходження: Розташований у спокійному містечку Анакарпі, що пропонує тиху відпустку, будучи всього за коротку поїздку від яскравих місць острова.

Харчування: Ресторан подає страви середземноморської кухні з використанням інгредієнтів з власного органічного саду готелю, що гарантує свіжість і смакові якості кожного блюда.

Вебсайт: Hotel Caesar Augustus - розкішний готель на Капрі, Італія

2. JK Place Capri

Для тих, хто шукає поєднання сучасної розкоші та вічної елегантності, JK Place Capri є ідеальним місцем. Цей бутік-готель, розташований прямо на Марина Гранде, пропонує неперевершений вид на море з кожного номера. З його стильними інтер’єрами, що поєднують сучасне мистецтво та розкішні меблі, ви відчуєте, ніби потрапили в стильний оазис. Відпочивайте біля безкінечного басейну або насолоджуйтеся розслаблюючими процедурами в спа-центрі перед тим, як скуштувати вишукані страви, що відзначають смаки Капрі.

Особливості: Елегантний безкінечний басейн, комплексний спа-центр, персоналізовані послуги на яхті для дослідження острова.

Місцезнаходження: Розташований на Марина Гранде, всього за кілька кроків від основного порту острова, що забезпечує зручний доступ до пляжів та жвавих вулиць Капрі.

Харчування: Ресторан готелю пропонує вишукану кулінарну подорож, зосереджуючи увагу на свіжих морепродуктах і місцевих продуктах, з стравами, що відображають кулінарні традиції острова.

Вебсайт: √ JK Capri - Розкішний готель на Капрі

3. Hotel Punta Tragara

unta Tragara — це ексклюзивний та романтичний п’ятизірковий готель на Капрі. Джерело: Booking

З видом на знамениті скелі Фаральйоні, готель Punta Tragara є шедевром дизайну та комфорту. Унікальна архітектура готелю, розроблена Ле Корбюз’є, гармонійно поєднується з природною красою навколишнього середовища. Тут розкіш переосмислюється через простір люксових люксів, кожен з яких пропонує захоплюючі види на море, а два відкриті басейни запрошують вас розслабитись під сонцем Капрі. Незалежно від того, чи ви приїхали на романтичний відпочинок, чи шукаєте спокою, готель Punta Tragara є втіленням насолоди.

Особливості: Два відкриті басейни з панорамними видами, ексклюзивний розкішний спа-центр, історичне значення як командний пункт часів Другої світової війни.

Місцезнаходження: Розташований на вулиці Віа Трагара, живописному шляху, що веде до скель Фаральйоні, всього за кілька хвилин пішки від жвавого П’яццетта Капрі.

Харчування: Ресторани готелю пропонують інтимне харчування, з меню, що підкреслюють найсвіжіші місцеві інгредієнти, створюючи справжній смак Капрі.

Вебсайт: Hotel Punta Tragara (booking.com)

4. Capri Palace Jumeirah

Jumeirah Capri Palace — розкішний курорт на італійському острові. Джерело: www.fivestaralliance.com

Перейдіть у світ мистецтва, елегантності та безпрецедентної розкоші в готелі Capri Palace Jumeirah. Цей п’ятизірковий готель — це більше, ніж просто місце для ночівлі; це досвід. На території готелю розташована вражаюча арт-галерея, а також нагороджений медичний спа-центр, який поєднує новітні методи оздоровчих процедур з тихою атмосферою Анакапрі. Ресторани з зірками Мішлен є справжнім святом для всіх органів чуття, подаючи інноваційні страви, які демонструють найкраще з італійської кухні. Тут кожна деталь створена для того, щоб підняти ваш відпочинок на надзвичайні висоти.

Особливості: Арт-галерея, кілька ресторанів з зірками Мішлен, нагороджений медичний спа-центр з передовими процедурами.

Місцезнаходження: Розташований у спокійному містечку Анакапрі, з вражаючими видами на Неаполітанську затоку, при цьому близько до деяких з найкращих пам'яток острова.

Харчування: З трьома ресторанами, включаючи двозірковий ресторан L'Olivo, готель пропонує кулінарну подорож, яка така ж розкішна, як і його номери.

Вебсайт: Jumeirah Capri Palace | 5-зірковий готель на Капрі, Італія | Jumeirah

5. La Scalinatella

Розташований на скелі з видом на море — ідеальне розташування готелю. Джерело: www.scalinatella.com

Схований від метушні, La Scalinatella є прихованим перлином, яка втілює шарм і елегантність Капрі. Цей бутик-готель, з його інтимною атмосферою та персоналізованим обслуговуванням, пропонує ідеальне місце для відпочинку тих, хто шукає приватність та розслаблення. Кожен номер з приватною терасою надає захоплюючі види на море, що робить його ідеальним місцем для відпочинку. Чи то лежачи біля одного з двох басейнів, чи насолоджуючись спокійною трапезою на терасі, La Scalinatella — це шматочок раю.

Особливості: Два відкритих басейни, приватні тераси з видами на море, інтимна та спокійна атмосфера.

Місцезнаходження: Розташований на вулиці Віа Трагара, тихій живописній вулиці, але всього за кілька хвилин від центру Капрі.

Харчування: Ресторан готелю пропонує смачне меню з традиційних італійських страв, приготованих з найсвіжіших сезонних інгредієнтів, поданих у такій же красивій атмосфері, як і сама їжа.

Вебсайт: Hotel 5-Star Luxury Capri: Sea Views ‹ Hotel Scalinatella

6. Hotel Quisisana

Hotel Quisisana — це не просто готель; це інститут. З більш ніж столітньою історією цей іконічний готель у самому серці Капрі приймав знаменитостей, королівські родини та вибагливих мандрівників з усього світу. Готель випромінює шарм старого світу, поєднаний з сучасною розкішшю, пропонуючи просторі номери, великий відкритий басейн і розкішний спа-салон. Розташований всього за кілька кроків від П’яцетти, він є ідеальною базою для вивчення яскравої соціальної сцени острова та живописних вулиць.

Особливості: Великий відкритий басейн, розкішний спа-салон з різноманітними процедурами, піаніно-бар для вечірніх розваг.

Місцезнаходження: Преміум розташування в центрі Капрі, поблизу П’яцетти, що дозволяє гостям легко досліджувати атракціони острова.

Харчування: Готель пропонує кілька варіантів харчування, від вишуканих страв до більш повсякденних, кожен з яких акцентує увагу на багатих смаках Середземномор’я.

Вебсайт: Офіційний вебсайт Grand Hotel Quisisana в Капрі | Забронюйте перебування зараз.

7. Villa Marina Capri Hotel & Spa

Villa Marina — це автентична капрійська вілла з видом на море, оточена пишним садом. Джерело: https://www.villamarinacapri.com/

Пориньте в історію та красу Капрі у Villa Marina, де кожен номер присвячений відомій особистості, яка залишила свій слід на цьому острові. Розташований серед зелених садів, цей бутик-готель пропонує спокійне місце для відпочинку з панорамними видами на море. Приватний спа-салон і відкритий басейн є ідеальними місцями для релаксації, а послуги оренди яхт готелю дозволяють досліджувати вражаючі узбережжя Капрі з комфортом.

Особливості: Приватний спа-салон, відкритий басейн з видом на море, послуги оренди яхт для персоналізованих турів по острову.

Місцезнаходження: З видом на Маріну Гранде, що поєднує приватність з легким доступом до пляжу та головного порту Капрі.

Харчування: Ресторан Ziqù пропонує сучасний підхід до традиційних середземноморських страв, використовуючи найкращі місцеві інгредієнти для створення незабутніх кулінарних вражень.

Вебсайт: Villa Marina Capri Hotel&Spa - 5-зірковий готель з видом на море.

8. Casa Morgano

Цей бутик-готель пропонує просторі й елегантні номери з балконами, що відкривають краєвид на прекрасне Середземне море. Джерело: indagare.com

Casa Morgano є втіленням бутикової розкоші, пропонуючи інтимний та ексклюзивний відпочинок на острові Капрі. Номери готелю елегантно оформлені, кожен з яких має приватний балкон або терасу з приголомшливим видом на Середземне море. Спокійна атмосфера, разом з першокласним обслуговуванням, робить цей готель улюбленим серед тих, хто шукає спокійний та розкішний відпочинок.

Особливості: Відкритий басейн, фітнес-центр, приватні балкони з видом на море.

Місцезнаходження: Тихо розташований неподалік від центру Капрі, що забезпечує легкий доступ до магазинів, ресторанів та визначних пам'яток острова.

Харчування: Ресторан готелю спеціалізується на середземноморській кухні, використовуючи свіжі, місцеві інгредієнти для створення страв, які є як смачними, так і автентичними.

Вебсайт: Casa Morgano Capri Hotel - Розкішний готель - Вид на море Капрі.

9. Tiberio Palace

Якщо ви шукаєте готель, який поєднує стиль, комфорт і трохи гламуру, Tiberio Palace — ідеальний вибір. Цей готель в середземноморському стилі відомий своїм еклектичним декором, поєднуючи вінтажні та сучасні елементи для створення унікальної атмосфери. Бассейн на даху пропонує приголомшливі види на море, а оздоровчий центр пропонує різноманітні процедури, спрямовані на розслаблення та омолодження.

Особливості: Бассейн на даху з панорамними видами на море, оздоровчий центр, інтер'єри, орієнтовані на мистецтво та дизайн.

Місцезнаходження: Ідеально розташований поблизу П’яцетти, що дозволяє гостям насолоджуватися найкращими магазинами, ресторанами та нічним життям Капрі.

Харчування: Terrazza Tiberio пропонує італійську та кошерну кухню, що робить його унікальним місцем для обіду на острові, з широким вибором вин для доповнення витончених страв.

Вебсайт: Capri Tiberio Palace Official Site

10. Villa Brunella

У готелі Villa Brunella ваш погляд губиться в чарівності найгарнішого панорамного краєвиду Капрі. Джерело: https://www.villabrunella.it/

Villa Brunella — це прихований скарб, який втілює спокійну красу та розкіш Капрі. Захований на мальовничій вулиці Віа Траґара, цей бутик-готель пропонує інтимний відпочинок з приголомшливими видами на Середземне море та скельні формації Фаральйоні. Кожен номер і люкс елегантно оформлений, маючи приватні тераси чи балкони, що дозволяють гостям повністю зануритися в приголомшливі навколишні пейзажі. Терасовані сади готелю забезпечують спокійне місце для відпочинку, а безкрайній басейн дарує освіжаюче відпочинкове місце з видом.

Особливості: Безкрайній басейн з панорамними видами на море, приватні тераси, зелені терасовані сади. Місцезнаходження: Розташований на Віа Траґара, мальовничому шляху, що веде прямо до Фаральйоні, і лише в кількох хвилинах ходьби від жвавої П’яцетти Капрі.

Харчування: Terrazza Brunella, ресторан готелю, — це кулінарне задоволення, що пропонує вишукані середземноморські страви з чудовими видами на море, перетворюючи кожний обід на незабутній досвід.

Вебсайт: Villa Brunella Capri - Hotel with pool and sea view

Ці готелі пропонують розкішний відпочинок на чарівному острові Капрі, кожен з яких має свій унікальний шарм і першокласні зручності. Незалежно від того, чи шукаєте ви спокою, пригод або поєднання обох, ви знайдете ідеальне місце для проживання на цьому чудовому острові.