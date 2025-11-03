Текущая ситуация: что сейчас происходит с Трампом

Похоже, что Д. Трамп болен путинофильством неизлечимо. Достаточно ему неделю-две не получать громкие публичные оплеухи от бункерного, или его миньонов вроде медведева, и он начинает снова видеть в пути несправедливо обиженного миротворца и перспективного партнера по бизнесу.

Вот и сейчас в очередном интервью американскому ТВ Трамп провозгласил, что пути очень хочет возобновить отношения, торговать с США и заработать много денег. Для россии...

Путин хочет преодолеть мировой порядок безопасности, то есть уничтожить гегемонию Соединенных Штатов. Для этого он вторгся в Украину и готов вторгнуться в ЕС. А торговать — да, но на своих условиях, больше похожих на получение репараций от побежденного врага. Или на рэкет бизнеса со стороны криминала, что ментально очень близко к путину и его окружению.

Трамп этого видеть не хочет. Хотя одновременно тот же Трамп дал команду проверить состояние ядерного оружия США. Хотя "Томагавков" нам давать не спешит.

Кстати, эти проверки будут не в виде полноценных ядерных испытаний, что запрещено действующими международными соглашениями, а в виде лабораторных исследований: для ЯЗ берут незначительное количество ядерного материала из боеголовки и изучают, достаточно ли количество нейтронов производится при облучении для запуска цепной реакции распада. С термоядерным оружием примерно так же, только с использованием лазерной техники.

А у нас сформировалась очередная "несокрушительная крепость" в виде Покровска-Мирнограда. Сменить крайне тяжелую ситуацию там силами нескольких отделений даже лучших спецназовцев невозможно. Мы фактически потеряли этот укрепрайон тогда, когда враг дронами серьезно усложнил нашу логистику. Все происходящее после этого — это медленная потеря бойцов и позиций вместо своевременного организованного ухода с техникой и другим снаряжением.

Понимаю, что в преддверии потенциальной встречи Трампа-путина, затем встречи Трампа с Си Цзиньпином, давать врагу мощный аргумент в виде потери двух украинских городов было нельзя. Хотя никогда не соглашусь с тем, что украинцы должны героически погибать в безнадежной ситуации для благоприятного фона переговоров. Но сейчас зачем эти сталинские приказы "Нет шагу назад"?

В 2023 году Украина вела маневренную оборону, ВСУ организованно отходили с позиций, которые невозможно удержать, сохраняя главное: боевой потенциал. Что поменялось, кроме того, что сейчас пополнение нашей армии происходит неудовлетворительно? Неужели это потенциальное приближение выборов влияет на характер наших боевых действий?

С позицией Трампа, когда он видит в пути желание не убивать и разрушать, а торговать и строить, до выборов еще слишком далеко. А до повторения ситуации с аварийным сворачиванием Курской операции с врагом зашедшим на территорию Сумской области следствием уже слишком близко.