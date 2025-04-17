Сегодня все условия для мойки окон: какой будет погода в Украине

В четверг – все условия для мытья окон, уборки и всего хорошего, чтобы плодотворно готовиться к Пасхе)

17 апреля погоду Украины будет определять антициклон, поэтому повсюду будет сухо и преимущественно солнечно.

Ветер южный, на Правобережье – порывистый, на Левобережье – более легкий, умеренный.

Ночью предполагается +6+12 градусов, завтра днем везде +20+24 градуса, разве что в прибрежных районах +16+19 градусов.

В Киеве 17 апреля ожидается сухая солнечная теплая погода с дневной температурой воздуха до +20+22 градуса. Южный ветер все еще будет порывистым.

Нюанс! Сегодня и завтра – магнитные бури. Не дайте им вывести себя, свои гаджеты, здоровье и компьютеры из равновесия.

Пасха в Украине будет теплой и солнечной!