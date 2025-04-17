Сьогодні всі умови для миття вікон: якою буде погода в Україні

У четвер - всі умови для миття вікон, прибирання і всього хорошого, щоб плідно готуватися до Великодня)

17-го квітня погоду України визначатиме антициклон, тому повсюди буде сухо та переважно сонячно.

Вітер південний, на Правобережжі - рвучкий, на Лівобережжі - легший, помірний.

Вночі передбачається +6+12 градусів, завтра вдень скрізь +20+24 градуси, хіба в прибережних районах +16+19 градусів.

У Києві 17-го квітня очікується суха сонячна тепла погода з денною температурою повітря до +20+22 градуси. Південний вітер все ще залишатиметься поривчастим.

Нюанс! Сьогодні і завтра - магнітні бурі. Не дайте їм вивести себе, свої гаджети, здоров'я та комп'ютери з рівноваги.

Великдень в Україні буде теплим та сонячним!