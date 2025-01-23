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Пушки вместо масла. Ради войны Кремль готов жертвовать экономикой России

Ксения КирилловаКсения Кириллова

Пушки вместо масла. Ради войны Кремль готов жертвовать экономикой России
Пушки вместо масла. Ради войны Кремль готов жертвовать экономикой России

Продолжение войны против Украины приводит к существенным изменениям в российской экономике, которые прямо противоречат интересам жителей РФ и практически гарантируют серьезное ухудшение их жизни. У Кремля остается возможность продолжать войну только ценой благополучия населения, говорится в публикации CEPA.

По мнению независимых экономистов, российская экономика, фактически, перешла на военные рельсы. Бюджет на 2025 год ставит новый постсоветский рекорд по объему военных расходов. В наступившем году Кремль планирует потратить на оборону и безопасность 40% расходов бюджета, что гораздо больше, чем на образование, здравоохранение и социальные расходы, вместе взятые. Однако результаты этих затрат пока не столь впечатляющи, а издержки довольно высоки.

В первую очередь, в России продолжает усиливаться инфляция, что не могут отрицать даже прокремлевские источники. Еще весной данные независимых социологических опросов показывали, что 54% опрошенных считают рост цен более острой проблемой, чем война и теракты. В декабре россияне также назвали главным разочарованием года резкий рост цен на товары и услуги: он расстраивает 77,6% респондентов.

Официально инфляция составляет 8,5%, хотя даже прокремлевские СМИ признают, что реальные показатели инфляции намного выше, и, судя по ослаблению курса рубля, будут только расти. Больше всего выросли цены на базовые продукты питания. С начала полномасштабной войны, яйца подорожали на 61%, бананы – почти на 50%, новостройки за три года – на 90%. Согласно субъективному восприятию роста цен россиянами, инфляция составила 54%. Анализ покупок россиян, построенный на сравнении чеков из магазинов за несколько лет наблюдений в одних и тех же домохозяйствах, и вовсе дает цифру в 87% роста с начала 2022-го по сентябрь 2024 года.

Среди причин инфляции независимые журналисты называют колоссальные денежные вливания из бюджета в экономику страны – на рост ВПК и выплаты контрактникам. Доходы населения, особенно семей фронтовиков, также росли. К тому же ушедшие из России компании освободили огромные рыночные ниши, и нужно было срочно искать замену западным поставщикам. В результате возникли новые цепочки поставок и логистика, что позволило бизнесу зарабатывать и создало огромный спрос на товары и услуги.

Тем не менее, экономика быстро уперлась в ресурсные ограничения: острейший дефицит рабочих рук и производственных мощностей. В результате бизнес начал "перекладывать издержки в цены". Обозреватели уверены, что цены будут расти и дальше, тогда как качество товаров – снижаться. Подобные тенденции коснулись и военного производства – несмотря на огромные бюджетные вливания.

Летом прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров признал, что на предприятиях ОПК не хватает примерно 160 тысяч специалистов, несмотря на сильный переток кадров из гражданских отраслей. Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев и вовсе назвал ситуацию "критической", заявив, что "поставки по Рособоронзаказу не оплачиваются по году".

Главным виновником этой ситуации чиновники и пропагандисты называют Банк России, который использует повышение ключевой ставки для снижения темпов роста цен. На данный момент ставка составляет 21%, однако экономисты уверяют, что этот подход не слишком эффективен. Сторонники войны настаивают, что высокая ключевая ставка "ставит экономику на грань выживания" и не позволяет наращивать военные расходы. Эксперты предсказывают, что победа "партии войны" предрешена, и в итоге главе Центробанка Эльвире Набиуллиной придется смириться с тем, что правительство откажется от цели сдерживать инфляцию.

Тем временем, несмотря на жестокие репрессии, российское общество уже выражает недовольство ростом цен. В ноябре сливочное масло подорожало так сильно, что россияне начали записывать протестные видео и массово обращаться в антимонопольные органы, в результате чего Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку производителей сливочного масла.

Показательно, что тема роста цен на масло освещалась не только оппозиционными, но даже государственными медиа, особенно региональными. Забыв о целях пропаганды, государственное телевидение Республики Дагестан сообщило, что масло подорожало на 20%. Причиной этого, по их словам, стал рост себестоимости его производства, повышение ключевой ставки, дефицит кадров, проблемы с обслуживанием иностранного оборудования, увеличение затрат на закупку сырья и логистику.

Впрочем, "свобода слова" в этой сфере длилась недолго. Глава аграрного комитета Совета федерации Александр Двойных призвал прекратить разговоры о стоимости сливочного масла, заявив, что они только подстегивают рост цен. С сенатором согласен и сам Владимир Путин, незадолго до Нового года объяснивший рост цен тем, что россияне стали больше есть, и количество продуктов не успевает за потреблением.

Подобный настрой власти демонстрирует, что Кремль не собирается считаться с инфляцией и другими издержками, продолжая финансировать войну. Еще в сентябре экономист Игорь Липсиц спрогнозировал, что "у России деньги на войну найдутся, на все остальное – нет". Тот же вывод делают в своем докладе экономисты Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев и Дмитрий Некрасов. По их словам, инфляция стала "новой нормальностью" для российской экономики, и рано или поздно ее потенциал начнет стремительно реализовываться. Однако Кремлю даже выгодна такая ситуация, поскольку высокая инфляция помогает наполнять бюджет и увеличивать военные расходы.

"К концу 2024 года российская власть утратила любой страх перед негативными экономическими последствиями войны", – считают авторы доклада, отмечая, что российская экономика "подсела на иглу военных расходов", и ее милитаризм никуда не исчезнет даже после окончания боевых действий.

Разумеется, это не может не сказаться на благосостоянии россиян.

Источник:krymr.com

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