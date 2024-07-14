Покушение на Трампа. Может ли это быть постановкой?

Люди, которые говорят о постановлении – вот вы смешны.

1

Трампа как кандидата в президенты США охраняет Секретная служба. Это федеральное агентство подчинено администрации Байдена. То есть, в этом постановлении должны быть задействованы люди, которым Байден доверяет охрану уже собственной жизни.

2

Трамп на видео активно машет макитрой. Никакой снайпер в такой ситуации не сможет прогарантировать попадание в ухо, а не в висок. Пару миллиметров правее, или на десять градусов больше поворот головы, или на полсекунды задержка с выстрелом, если согласовывали тайминги – и все – вечная память.

3

Вы не представляете как меняется моторика, если стоишь под заряженным оружием. Когда ты понимаешь, что человек готов стрелять. Прям физически тяжело двигаться и что-то делать, тяжело вести себя как обычно. Выступать в таких условиях – это нужно быть сверхчеловеком. Не пытайтесь этого проверить, если что.

4

Окей вы можете сказать, что постановление было организовано без Трампа и он ничего не знал. Это идиотизм, если Трамп даже не погибает, а ранен так, что не может выполнять обязанности – замены ему у трампистов нет. Просто нет и все. И у республиканцев нет, на самом деле. То есть преимущество нескольких процентов голосов в случае успешного постановления, но в случае любой ошибки – полный проигрыш.

Потому это никакое не постановление. Это обычная Америка, там регулярно стреляют в президентов во время публичных выступлений.