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Замах на Трампа. Чи може це бути постановкою?

Антон ШвецьАнтон Швець

Замах на Трампа. Чи може це бути постановкою?
Замах на Трампа. Чи може це бути постановкою?

Люде які кажуть про постанову – ото ви смішні.

1

Трампа як кандидата в Президенти США охороняє Секретна Служба. Це федеральне агенство підпорядковано адміністрації Байдена. Тобто в цій постанові повинні бути задіяні люди, яким Байден довіряє охорону вже власного життя.

2

Трамп на відео активно маше макитрою. Ніякий снайпер в такий ситуації не зможе прогарантувати попадання у вухо, а не у скроню. Пару міліметров правіше, чи на десять градусів більший поворот голови, чи на півсекунди затримка з пострілом, якщо согласовували таймінги – і всьо – вічна памʼять.

3

Ви не уявляєте як змінюється моторика, якщо стоїш під зарядженою зброєю. Коли ти розумієш що людина готова стріляти. Прям фізично важко рухатися і щось робити, важко поводити себе як звичайно. Виступати в таких умовах – це треба бути надлюдиною. Не намагайтесь цього перевірити, якщо що.

4

Окей ви можете сказати, що постанову організували без Трампа і він нічого не знав. Це ідіотизм, у випадку якщо Трамп навіть не гине, а поранений так, що не може виконувати обовʼязки – заміни йому у трампістів нема. Просто нема і всьо. І у республіканців нема, насправді. Тобто перевага декілька відсотків голосів у випадку успішної постанови, але у випадку будь-якої помилки – повний програш.

Тому це ніяка не постанова. Це звичайна Америка, там регулярно стріляють у президентів під час публічних виступів.

Джерело:facebook.com

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