Почему войну нельзя остановить в ближайшие месяцы?

Переговоры США-Россия, похоже, активно продолжаются в кулуарном режиме. Но эти переговоры уже не определяют периметры окончания войны.

В The Telegraph вышла статья о том, что в ходе войны в России образовался средний класс, не желающий окончания войны. И это едва ли не главная причина продолжения боевых действий. Многие украинские СМИ растиражировали эту, ну почти, чушь.

В книге "Постпутин. Россия с которой нам придется жить следующие 50 лет" (ссылка в комментариях) я вместе с Виталием Пировичем попытались посчитать бенефициаров этой войны. И их не так много, как это может показаться на первый взгляд – примерно 10% от общего количества населения РФ. Но это, во-первых, не совсем средний класс, а, во-вторых, мы можем лишь догадываться, какая часть из них стремится продолжить войну любой ценой (я предполагаю, что далеко не 100%, а, как максимум, 70-75%).

Причины по которым Путин не хочет завершения войны, кроются совсем в другом. Какие это причины?

Он не достиг ни одной из целей 2022 года (Россия не стала и не станет третьим полюсом мира; Россия не получила и, похоже, упустила возможность иметь неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве; Благодаря войне уже не удастся остановить деславянизацию РФ) Путин опирается на 25% ура-патриотов, которые хотят продолжения войны до уничтожения Украины (это цифры из нашего (и Нью-имидж групп исследования)) Путин не понимает, как ему закончить войну и не превратить это проактивное меньшинство в своих противников. В России идет масштабная национализация (перераспределение собственности) в интересах прежде всего 6 семей (патрушевы, Чемезов, Кириенко, Ротенберги, Ковальчуки, Сечин), хотя "осколками" пользуется большое количество силовиков высшего звена. Остановка войны может изменить правила игры этого этапа накопления богатств, а затем и подготовки к транзиту власти. Окружение Путина будет еще определенный период времени противиться окончанию войны. Мы вступили в новый этап переговоров, где основными переговорщиками являются Китай и США (в рамках этих переговоров существует вероятность, что состоятся переговоры по Украине). Путин хочет сыграть у посредника на этих переговорах (спойлер ему не удастся, потому что он не нужен как посредник). Но он попытается расторговать две вещи: сокращение ядерного оружия (это Трамп может продать, как победу и это, теоретически, может понравиться Си) и участие в разработке северного морского пути и разработке арктического шельфа одновременно КНР и США.

По-моему, это главные факторы, которые влияют на всю геополитическую игру России сегодня.

Экономическая логика плюс ядерка - это то, что нравится Трампу, но его цель - это удачные только стартующие переговоры с КНР. Логика КНР - в рамках этих переговоров официально получить статус второго полюса мира и договориться о торговом сосуществовании в ближайшие 10-15 лет, предусматривающем развал системы ВТО (это то, на чем будет настаивать Трамп). И, конечно, Китай и США будут договариваться о таких правилах игры, где не будет прямого военного столкновения между ними (шире о логике этих переговоров попытаюсь написать на днях).

Наша базовая проблема (на всех уровнях, включая экспертное) – нежелание осознать изменения, которые уже происходят на наших глазах. Следовательно, нам нужно менять переговорную стратегию. Новая переговорная логика – это не только появление еще одного ключевого переговорщика. Это тоже новый забег, как минимум на 5 тысяч метров.