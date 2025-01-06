''Перемирие'' может привести к катастрофе. Как им воспользуется Россия

По мере приближения даты инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа в информационном пространстве все громче звучат призывы если не откровенно о мире со страной-агрессором, то как минимум о перемирии. К сожалению, у многих, кто это говорит, нет ни малейшего видения среднесрочной перспективы, которая в случае мира либо перемирия может перерасти в глобальную катастрофу.

Возникает странное дежавю. Ровно год назад я публиковал статью, в которой уделил внимание вопросу перспектив прекращения огня и установления перемирия между Украиной и Россией. Тогда я привел ряд аргументов, указывающих на то, что прекращение активных боевых действий позволит России накапливать свой потенциал и развернуть боевые действия через определенный период, с ещё большим размахом и амбициями, вплоть до вторжения на территорию стран НАТО.

Примечательно то, что за прошедший год ситуация с такими угрозами кардинально не изменилась к лучшему, а даже ухудшилась, поскольку Россия обзавелась довольно надежным союзником – Северной Кореей.

Но обо всем по порядку.

2022 год

В 2022 году российские оккупационные войска осуществили полномасштабное вторжение в Украину, имея группировку численностью 180 тысяч единиц личного состава и практически полностью штатно укомплектованные техникой подразделения. Танки, ББМ, артиллерия – всего этого было достаточно и полностью соответствовало потребностям для выполнения боевых задач и даже больше.

Например, в то время как основная оккупационная группировка составляла 225 батальонных тактических групп (БТГр), комплектация которых составляла 2 475 танков, у России боеспособными, в строю, числились 3 200 танков.

Провал полномасштабного вторжения заключался в том, что, потерпев на первом этапе тотальное фиаско, не переведенный на военные рельсы ВПК примерно полгода не успевал полноценно компенсировать ежемесячные потери. На сегодняшний же день Россия перевела не только ВПК, но и свою экономику на военные рельсы и способна оперативно проводить восстановительные и ремонтные работы, хотя сейчас проблема заключается в другом – техника заканчивается.

Потенциал складов России

На протяжении всего 2024 года OSINT-группы по всему миру проводили детальный анализ состояния складов и центров хранения в России и пришли к следующим выводам.

На хранении центральных баз резерва танков (ОБТ) осталось от 3 тыс до 3,5 тыс. Из них не более 2 тысяч пригодны к восстановлению после хранения, остальные – в ужасном состоянии, не позволяющем их использовать даже в формате "каннибализма". Тем не менее еще 2 тысячи боевых машин могут вернуться в строй.

В 2024 году российский ВПК вышел на потенциал пикового восстановления ОБТ до 350 боевых машин в месяц – без учета ремонта поврежденной техники. В среднем же потенциал восстановления составлял 150-200 машин в месяц.

С учетом нынешней интенсивности боевых действий и уровня потерь ОБТ в зоне боевых действий этого потенциала впритык хватает, чтобы компенсировать ежемесячные потери танков и изредка накапливать их в подразделениях. Но если будет установлено перемирие, Россия сможет спокойно полностью вернуть в строй со складов все оставшиеся у нее танки, увеличив их общее количество с уже имеющимися в строю и требующими ремонта после полученных повреждений до 4-5,5 тысячи. То есть в 1,5 раза больше, чем у нее было в строю по состоянию на 2022 год.

По боевым бронированным машинам ситуация следующая: на хранении остается от 8 до 9 тысяч, среди которых пригодных к восстановлению от 5 до 5,5 тысячи. Восстановление ББМ у российских оккупационных войск составляет от 400 до 500 единиц в месяц, что в течение условного года перемирия вполне может обеспечить российские войска оставшимся на складах механизированным потенциалом и увеличить общее количество техники этой категории до 9-10 тысяч единиц.

Запасы артиллерии исчисляются в пределах 9-10 тысяч, но это в основном буксируемые и не всегда пригодные к восстановлению артсистемы. Точно оценить состояние запасов в этой категории сложно, но несколько тысяч стволов все еще пригодны к применению.

Не забываем о ракетном потенциале. При нынешних темпах производства Россия за год сможет накопить приблизительно следующее количество ракет:

– Х-101/555 – от 800 до 1 000;

– 3М14 КРМБ "Калибр" – от 300 до 400;

– 9М723 ОТРК "Искандер" – от 250 до 350;

– Х-47М2 "Кинжал" – 50-70 ракет;

– 3М22 "Циркон" – 15-20 ракет.

Боеприпасы для артиллерии также очень важный показатель возможностей РОВ, и в настоящее время российский ВПК увеличил производство артиллерийских выстрелов разных калибров до 2,5 миллиона в год. То есть в течение года оккупационные войска будут иметь возможность пополнить склады и создать резервы именно на такое количество БК. Хотя во всех случаях следует иметь в виду помощь России от стран-союзников, и в первую очередь это КНДР.

Потенциал России через год "перемирия" при содействии КНДР

Северная Корея достаточно активно и безнаказанно помогает России с 2023 года. Поведение стран Запада только усиливает у Ким Чен Ына чувство вседозволенности, что побуждает и стимулирует его совершать следующий преступный шаг.

С учетом имеющихся возможностей КНДР и проявленного с 2023 года потенциала можно говорить о том, что в течение года "перемирия" Россия может получить от северокорейских союзников от 5 до 8 миллионов боеприпасов, что позволит ей довести, с учетом собственного производства, накопительный показатель до 7-10 миллионов.

Россия вполне может отправить запрос Пхеньяну и на военную технику, которая уже сейчас в некотором количестве поставляется РОВ. В частности, в силы и возможности КНДР вполне входит поставка не менее 500 единиц ОБТ, что позволит увеличить танковый парк РОВ до 6 тысяч боевых машин.

Не в меньшем количестве могут быть осуществлены поставки ББМ, а что касается артиллерии, то, например, минометы 120 мм и 82 мм могут быть отправлены российским союзникам чучхе в количестве не менее тысячи.

Но что самое интересное – это военные. Российское командование уже имеет опыт применения северокорейских военных в войне против Украины, и запросы на людской ресурс вполне могут поступать и в период "перемирия". Если учесть средний потенциал размещения 12 тысяч единиц личного состава в 3 месяца, то за год в России может быть сформирована общевойсковая армия – около 50 тысяч, полностью состоящая из граждан КНДР.

Но если говорить не только о пополнении РОВ северокорейскими военными, а о мобилизационном потенциале самой России, то без активной фазы боевых действий и регулярных потерь в месяц 45 тысяч человек накопление людского ресурса может превысить 400 тысяч.

Таким образом, через год у РОВ будет еще и людская масса количеством более миллиона.

Угрозы

Год перемирия позволит России увеличить потенциал механизированной компоненты с нынешнего уровня в 2-3 раза, а людской ресурс армии увеличен будет в 2 раза – до более чем миллиона. И что же Россия с таким потенциалом будет делать? Строить школы, детские садики, онкологические центры и железные дороги? Нет, она вновь начнет большую войну с учетом имеющегося ресурса, и не только против Украины.

Через год потенциал России позволит прорубить, например, Сувалкский коридор. Выше я привел пример того, сколько ресурсов РОВ смогут иметь через год перемирия, так что стоит России сосредоточить на прорыв в Калининградскую область 500 танков, 1 500 ББМ, 1 000 артсистем и до 100 тысяч л/с войск? И этого будет вполне достаточно, чтобы полностью отрезать левобережную Польшу и закрыть вопрос со странами Балтии в течение максимально короткого срока. За этот срок страны НАТО даже не успеют провести свои консультации относительного того, кто, как и чем будет помогать в отражении агрессии.

Запад очевидно не понимает, что любое перемирие и мир – это приближение третьей мировой войны в самой Европе, а не заморозка угроз в Украине. Отсрочка неминуемого – вместо того, чтобы поставить точку, разгромив врага, когда он уже обессилен. Вместо этого ему будут пытаться дать возможность окрепнуть и значительно усилиться.

Выводы

Несмотря на крайне тщедушное нынешнее состояние России, она, используя имеющийся потенциал восстановления и поддержку союзников, значительно нарастит свои возможности количественно. Подчеркну: не качественно, а количественно. И на фоне этого не понимаю, насколько слепой нужно обладать верой (или бесконечной глупостью), чтобы надеяться на то, что со всем этим потенциалом российской преступной власти не захочется реванша – "движухи" 2.0?

Вот и возникает вопрос: а к чему приведет такое "перемирие" или "мир", если не к еще более кровавой войне с врагом, с которым после передышки Украине в одиночку справиться будет просто невозможно. Сейчас у нас есть шанс победить, одолеть врага, который истощен как никогда ранее в своей истории. С "перемирием" такого шанса у нас уже не будет.

Вот, собственно, и ответ на вопрос, нужен Украине "мир" или Украине нужна победа.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".