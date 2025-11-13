Орбан ''спалил'' Москву и ждёт от пескова список ''нацистов''

В кремле не удержались и прокомментировали слова Трампа на встрече с Орбаном о победе Украины. Песков назвал 10 ноября это "глубоким заблуждением" и поклялся, больше РФ ни на кого и никогда не нападёт. Второе адресовано читателям "Гардиан", поместившей интервью с Зеленским, где тот сказал: нападёт на одну из стран НАТО, и ещё до завершения войны против Украины. Больше, просто не на кого, поскольку вне Альянса поблизости осталась только Беларусь.

У пескова вышло, что Трамп, американцы, европейцы и все в мире – полные идиоты, заблудившиеся в трёх деревьях и только ему и русским ведома истина. Эта истина в том, что Зеленский подпал под влияние "укронацистов" из-за чего и пришлось напасть на Украину, чтобы освободить его, а заодно и всех украинцев, от их ужасного влияния. В итоге песков заверил: "СВО" продлится до полного достижения этой цели. То есть, до отставки Ермака, как главного и последнего крупного "укронациста", пагубно влияющего на Зеленского.

Других заметных "нацистов" в окружении Зеленского вроде и не осталось. Особенно, когда 9 ноября Украину покинул Миндич, чтобы окольными путями репатриироваться в Израиль. Вероятно, ЦРУ предупредило его – пора валить, и он не стал мешкать. Оставил на память плёнки.

Чернышов – экс-министр национального единства и официально главный проводник "нацизма", хотел репатриироваться ещё в июне, находясь в командировке по ЕС, но что-то помешало и вернулся в Киев. НАБУ в октябре сообщало, он в Украине и сотрудничает со следствием. Буданов в августе намекал, это ГУР убедило его вернуться. Но на границе его встречали не только сотрудники ГУР, но и СБУ. Буданов по определению не "нацист", так как гонялся за министром нацединства. Малюк, по той же причине, тоже.

Коломойский, создатель партии "УКРОП" и крестный отец "укронацизма", с сентября 2023 г. не может легально зайти в кабинет к Зеленскому на Банковой. Но так как он всё ещё в Украине, то избавить Зеленского от его тлетворного влияния можно или выдав в США или позволив репатриироваться.

Гене Корбану, лидеру партии "УКРОП", в июле 2022 г. Зеленский запретил въезд в Украину и лишил гражданства. Гражданства Израиля лишить не смог.

Геннадий Боголюбов, соратник Коломойского по "нацизму" и другим делам, покинул Украину в июне 2024 г., спасаясь от ареста. Коллекция паспортов позволяет ему жить в Великобритании, Израиле и на Кипре.

Многоречивый Арестович, оказывавший пагубное влияние на Зеленского, в сентябре 2023 г. покинул Украину, перейдя как опытный разведчик в 95-ый раз границу. С тех пор существует в основном в виртуальном пространстве и доступа к телу Зеленского и Ермака не имеет.

Сергей Шефир по жизни сопровождал Зеленского как главбух "нацистов", но в марте 2024 г. оставил это и, в отличие от Арестовича, бесследно растворился в пространстве. Вероятно, любуется на золотую минору в Иерусалиме вместе с почётным гражданином этого города и основателем ОПЗЖ Вадимом Рабиновичем, который её там установил в 1998 г. Отлил из 108 кг золота. Но не было бы в Иерусалиме золотой миноры, если бы по следам Рабиновича не шло с десяток разведок с обвинениями в нелегальной торговле оружием из Украины. Отмазывал его от этого Леонид Деркач, тогдашний глава СБУ, отец того Андрея Деркача, который "плёнки Порошенко", сенатор в Москве и запрет строить укрепления над объектами энергетики. Деркач-отец тогда заверил все заинтересованные разведки: больше Рабинович не будет торговать оружием. Никогда. В результате тот ушёл в чёрный пиар, а из него в большую политику.

Так что, кроме Ермака, крупных "нацистов" в окружении Зеленского не осталось. Разве что, какие-то совсем невзрачные или крипто-нацисты. Медведчук, "последний настоящий украинский националист", как называл его "путин", обретается в Москве как начальник проекта "Другая Украина". Из-за этого возникает вечный русский вопрос о трусах и крестиках, – признать Украину или закопать "Новороссию"? Вечный русский ответ: и то, и другое, и пиво тоже.

Медведев, решая эту экзистенциальную проблему, рискует уйти в глубокий заплыв на двоих с захаровой. Песков будет третьим, поскольку такое решается только на троих и все трое главные "говорящие головы". Поэтому головы, прежде всего, должны между собой договориться, составить списочек "нацистов", дурно влияющих на Зеленского, и передать на утверждение кириенко и вайно в администрацию президента РФ.

Но за четыре года "СВО" этот список "нацистов" или "укронацистов" из Москвы никак не огласят. Не могут даже договориться о терминах, так как в обоих случаях сыплется вся матчасть, включая историческую и смысловую. Пока термин "нацисты" заметно потеснил "укронацистов".

Так как на днях Орбан, по поручению Трампа, позвонит "путину", чтобы поговорить о мире и целях "СВО", то скоро кремлёвцам придётся рассказать поподробней о "нацистах" и пескову огласить весь их список. Начать придётся на выбор с Ермака или с Татарова. Других претендентов просто не наблюдается.

Без такого списка переговоры о мире и даже о перемирии невозможны, так как главная цель "СВО" останется недостигнутой. Москва при заключении мира с Финляндией список тех, кто должен сесть выставила, но по Украине никак не огласит. Называла только полк "Азов", но он никогда не был вхож к Зеленскому и с 2022 г. в плену. В итоге у московитов и тут проблема, которую их вождь за четыре года не смог решить.

Выезд Миндича по израильскому паспорту создал им две новые экзистенциальные проблемы.

Первая, почему все эти "нацисты" уезжают под крыло к Нетаньяху? Может он и есть первопричина "СВО", как выражается лавров? Назвать Нетаньяху "нацистом" кремлёвцам тоже скоро придётся, иначе на "глобальном Юге" их самих назовут "нацистами". Эрдоган регулярно называет его ближневосточным Гитлером и 8 ноября приказал арестовать его и ещё 37 госчиновников Израиля, если они появятся в Турции. Шанс встретить их в Турции и до этого был равен шансу встречи с динозавром. Просто Эрдоган категорично обиделся на категоричный отказ Нетаньяху впустить в Газу турок в числе других миротворцев по мандату Совбеза ООН. В результате к Нетаньяху с убеждениями прилетел 10 ноября зять Трампа.

Эрдоган, в отличие от пескова, свой список "нацистов" огласил и теперь выглядит как герой, которому нечего скрывать перед ООН. Шойгу, как параллельный лаврову министр по внешним сношениям РФ, тоже прилетел из-за этого 10 ноября в Каир, а оттуда рванул в Оман. Шойгу мечется, так как Москве придётся что-то сказать на Совбезе ООН по списку Эрдогана и миротворцам в Газе, курировать которых в силу географии будет Египет. Сам Нетаньяху в идиотской ситуации, так как он единственный, кто ещё пытается называть сирийцев и аш-Шараа "нацистами" и т.п.

Де-факто Эрдоган ставит Москву перед сложным выбором: определитесь, кто "нацист" – Нетаньяху или Зеленский? Если один Нетаньяху или оба "нацисты", то начните какое-то "СВО" против Израиля, а не просто трындите, что вы с народом Палестины братья на век. Отъезд Миндича эту проблему для кремлёвцев усугубил.

Вторая их проблема, – сам Миндич в чистом виде. Из-за его отъезда кремль запустил нарратив: Трамп через НАБУ и САП оказывает давление на Зеленского, чтобы по-тихому, без всякого "СВО", убрать его и всё его "нацистское" окружение. Естественный вывод из этого нарратива – надо кончать "СВО" и выводить войска, так как Трамп сам разбирается с "укронацистами".

В кремле не могут пустить это на самотёк, но и не знают, кого поддержать – Трампа или Зеленского. В обоих случая выходит неканонично. Брататься с США нельзя, с Зеленским тоже нельзя, с Украиной тем более нельзя, с "укронацистами" – совсем нельзя. Молчать тоже нельзя. Московиты понапридумывали себе столько разных сущностей, что сами запутались в своих нарративах, а тут ещё Орбан 11 ноября начал "палить" Москву.

Песков анонсировал на вторую половину этого дня, что у "путина" состоится важный "международный телефонный разговор". Все правильно поняли, что с Орбаном, которого Трамп уполномочил быть новым связным. Состоялся или нет – официально никто пока не сообщал. Но лавров ныл, что по-прежнему готовит встречу в Будапеште и оправдывался, почему она сорвалась, а после 17 часов на венгерском телевидении появился Орбан, сказал – встреча состоится, но не скоро, и несколько раз "спалил" Москву.

Орбан небрежно бросил – газ из США дешевле, чем из РФ, будем он него отказываться, и технологии для АЭС лучше российских и их топлива. Венгрия берёт курс на Вашингтон, а не на Брюссель, Трамп мой друг и я знаю отца его жены. Москва не идёт на переговоры о мире, поскольку не контролирует 22% территории Донецкой области. Когда захватит их, тогда и пойдёт, "нацисты" ни при чём. Стамбульское соглашение я читал, оно было близко к успеху, но "англосаксы разбили его".

Орбан грубо наехал на британцев, вероятно, чтобы понравиться московитам, которые в этот день накручивали себя тем, что британцы уже провели учения по захвату нефтяных "вышек Бойко" у берегов Крыма. Из-за этого аксёнова вызвали в Москву, и там он заверил "путина", что не сдаст Крым британцам. Самим британцам пообещали, что их остров "не всплывёт", если они десантируются в Крыму.

Похоже, Орбан будет продвигать вариант, который весной озвучил профессор Соловей – Украина отдаёт РФ навсегда или на время две области, Луганскую и Донецкую, обещает свободный проезд в Крым, оккупационные войска уходят из других украинских регионов и на этом война заканчивается.

Орбан не хочет ничего сам изобретать, но для выноса этого на публику ему нужен от пескова список "нацистов" вокруг Зеленского, а не мантра лаврова о "госперевороте". Иначе непонятно, почему Москва требует себе эти три региона. Де-факто Орбан даёт кремлёвцам "домашнее задание" – обоснуйте и докажите, но без привлечения половцев и печенегов.