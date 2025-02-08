Москва теряет три колонии и не знает, что делать

Процесс отпадения от РФ трёх колоний – Приднестровья, Пруссии и Абхазии стал реальностью. Скорость их отпадения разная и разная реакция кремлёвцев. Во всех трёх случаях можно говорить о классических колониях в греческом смысле, а не о территориях, с которых завоеватель собирает дань сам или дистанционно.

В этом смысле большинство стран Африки сложно назвать колониями европейских государств, так как за исключением Алжира и её юга, там не было значительных групп переселенцев. По этой же причине Московию нельзя назвать колонией Монголии, так как кочевники не жили в её городах и лесах. Через 50 лет после завоеваний Батыя перестали даже сами собирать в ней дать и совсем передоверили это потомкам Александра Невского.

Московия редкий пример, когда вожди завоёванных не только верно служили завоевателям 200 лет, но и стремились увеличить им владения захватом Смоленска и других земель. Кадыров явно не достоин ордена Александра Невского, так как осенью 2022 г. внушал Москве, что Чечня лимит на мобилизацию исчерпала.

Абхазы составляют около 50% населения Абхазии, молдаване – это более 30% жителей Тираспольской "республики", немцы – менее 1% в Калининградской области. Во всех трёх регионах высока доля российскоязычных колонистов и тем не менее они отваливаются от РФ. В кремле это видят, готовы цепляться за Абхазию и Пруссию, но уже сами не знают, а зачем им это Приднестровье.

Кремль впервые за 32 года организовал 7 февраля тестовый авиарейс из московского Внуково в аэропорт Сухуми. Полёт осуществила компания "ЮВТ Аэро" из Татарстана. Сухумский аэропорт стоял заброшенным 30 лет после абхазо-грузинской войны и по оценкам в его восстановление срочно вложили около 12 млрд. рублей. На фоне дефицита самолётов в РФ и частичной торгово-энергетической блокады, которую Москва с осени 2024 г. устроила Абхазии, возникает вопрос, зачем его восстановили?

Очевидны три причины. Прежде всего, стремление Москвы глубоко овладеть Абхазией и сделать из неё курорт для себя, чтобы дефицитные в РФ доллары и евро не улетали в Турцию и Египет. К тому же, Москва уже однажды закрывала для россиян их курорты по политическим мотивам и может повторить. Поэтому с конца 2023 г. начала восстановление сухумского аэропорта и планирование застройки побережья Абхазии.

Застройка предполагала официальное изъятие из юрисдикции Абхазии побережья и вела к росту "понаехавших", что вызвало в ноябре 2024 г. восстание абхазов и отставку правительства Бжании. В ноябре началось и восстание в Грузии против фальсификации результатов выборов партией иванишвили. В ответ Москва сначала прекратила выдавать рубли на содержание госаппарата и бюджетной сферы в Абхазии, затем запретила вывоз мандарин и сократила подачу электроэнергии, но ускорила работы в аэропорту Сухума.

Аэропорт из далёкого туристического проекта мгновенно стал военным объектом для переброски сил по подавлению возможных протестов в Абхазии и революционной волны в Грузии, где с конца января начались столкновения с полицией, похожие на те, что были в Украине после 19 января 2014 г. Поэтому Москва спешит с тестированием, вопреки тому, что до курортного сезона три месяца и он в Абхазии и Грузии одинаково под вопросом.

У Москвы ленинские планы по колонизации Грузии и Абхазии, но Трамп обязан их откорректировать, иначе его не поймут. Москва и её "Мечта" в Грузии сами наколдовали себе второй фронт на Кавказе, но пока РФ уходить оттуда без боя вроде как не намерена. Что касается Трампа, то он 7 февраля сказал, что с застройкой Газы спешить не будет и войска в неё не введёт. Не исключено, что Трамп захочет застроить Абхазию, там море тоже есть.

К 9 часам утра 8 февраля произошло отключение Литвы от энергосистемы РФ в связи с истечением 7 февраля договора. В результате Калининградская область отделалась от сети РФ и ощутила себя вторым Приднестровьем. Москва к эту подготовилась – построила там за год четыре новые ТЭЦ. Газ по трубе из Минска через Литву пока поступает, но в 2024 г. провели пробу его доставки танкерами по морю, на случай, если транзит прекратится. Так что у расеи, наконец, появилась настоящая национальная идея – доставка газа и угля в Калининградскую область, смысл жизни которой – быть военной базой "русского мира".

Но с военной базой как национальной идеей свои проблемы. Часть "Искандеров" из неё вывели на Украинский фронт и некоторые из них больше не смеются. После входа ВСУ в Курскую область, временно подконтрольную Москве, туда перевели много военных из неё для латания дыр на фронте. Общее население калининградской базы тоже стало меньше и смысл её содержания начинает вызывать вопросы в кремле. База и кремль смотрят друг на друга и думают, кто из них первым выйдет из игры.

Сейчас в кремле планируют ещё подержаться за базу в Пруссии, но ощущение, что она стала чемоданом без ручки будет нарастать.

От содержания военной базы в Приднестровье кремлёвцы, похоже, решили отказаться и настроились трансформировать её в сугубо политтехнологический проект под выборы в парламент Молдовы этой осенью. Гробовое молчание об этой базе, накрывшее СМИ в РФ с конца января перед февральским похолоданием, тому подтверждением.

"Гуманитарный" газ из РФ, витавший в медийных битвах, испарился бесследно перед похолоданием, так как в Москве поняли, что не смогут доставить его в срок. Оставить левый берег Днестра без газа на период похолодания означало подписать смертный приговор не только власти Красносельского, но и всей базе от рук самих приднестровцев. Сделка – склад снарядов из Колбасной в обмен на уголь из Украины или газ из ЕС могла состоятся без согласия на неё Красносельского, и тем более Москвы. Состояться, несмотря на то, что приднестровцы не читали книжку Трампа об искусстве сделки.

Февральское похолодание выявило, что дед Мороз – это переодетый агент Санта Клаус. Благодаря ему молдаване не стали выкладывать свой козырь в переговорах с кремлём и требовать от Газпрома извинений за рэкет с фикцией долга и денежных компенсаций, как сделали сирийцы, когда русские пришли поговорить о судьбе своих военных баз. Кремль на извинения точно не согласился бы. Русские никогда не извиняются, даже когда сбивают азербайджанский пассажирский самолёт, а для молдован без таких извинений не имело смысла пропускать трубный гумконвой газа из РФ.

В итоге газ из Молдовы на левый берег пошёл за деньги ЕС, который настолько вошёл во вкус, что уже пообещал Кишинёву четверть миллиарда евро на хозяйственные нужды без возврата. Теперь в головах у кремлёвцев включился ручной советский калькулятор "Феликс Дзержинский". Кремлёвцы складывают в уме – 700 млн. за газ в Приднестровье за 30 лет, которые Молдова точно не отдаст. Плюс несколько миллиардов вложенных в Приднестровье за 30 лет. Плюс те, что за 30 лет вложили в пропаганду и в политикум Молдовы. Плюс затраты на подкуп 300 тыс. избирателей и другое на выборах в 2024 г.

Итого – Москва в глубоком минусе. В плюсе только гагаузы, которые политическим вымогательством когда-то вывели из себя даже коммуниста Воронина, кричавшего, что забыли, кто вам ковры и цветные телевизоры раздаёт? Гагаузы в вымогательстве денег у всех правительств Молдовы, турок, Москвы и Евросоюза так преуспели, что болгары в 2024 г. тоже заявили о желании получить какую-то автономию. Гагаузы сделали открытие, что продажа на выборах голосов оптом гораздо выгодней, чем продажа врозницу за сахар и гречку. Болгары это оценили, и заявили, что они тоже как гагаузы переехали в Молдову из Болгарии в XIX в., так почему такая дискриминация.

Глубокий минус Москвы – в Молдове у власти были коммунисты, были социалисты и даже президент Додон в её истории был, согласный почти на всё. На выборах 2024 г. есть приятный для кремлёвцев результат. Но где реальный политический профит за 30 лет, на который можно указать, чтобы оправдать вложения? Даже Додон не признал аннексию Крыма, а Воронин не разглядел в Абхазии и "южной Осетии" суверенные государства. В ООН при голосованиях по российско-украинской войне Молдова с 2014 г. воздерживается или выходит из зала, когда в Кишинёве у власти промосковская партия. Без молдавского вина и яблок Москва тоже может прожить, а строителей-молдаван давно вытеснили люди из Центральной Азии.

Итог за 33 года – политический и экономический профит для Москвы от всех вложений по оба берега Днестра равен нулю. Все эти вложения реально ушли только на то, чтобы потешить её имперское честолюбие. Почёсывать себе имперское честолюбие московиты готовы до крови, но это стоит денег и всё больших, и в дефицитной валюте, а не в рублях.

В результате в кремле сейчас размышляют над двумя вопросами.

Первый, как незаметно для всех, особенно для росиянцев, сбагрить эту военную базу Молдове или Украине, так как выставить её на кон переговоров с ЕС и США официально нельзя. Тем более без ущерба для своего имиджа. Москва хочет, чтобы её военная база в Приднестровье рассосалась как-нибудь сама собой и без большого шума. В этом кремль отчасти совпадает с видением ситуации из Молдовы и ЕС. Как результат Приднестровье резко исчезло из московских СМИ.

Второй вопрос, поиграть на парламентских выборах осенью в Молдове, по крайней мере по маленькой, или вообще не тратиться на это. Пока кремлёвцы склоняются к тому, что для поддержки мундира играть надо, пусть и ради процесса, а не результата, чтобы все знали, что РФ ядрёная сверхдержава. Но к осени может выясниться, что кремлёвцам не до выборов в Молдове.

Процесс отпадения от РФ трёх военных баз стартовал и будет идти с разной скоростью. Ближе к лету он получит новое ускорение и с совершенно неожиданной стороны.